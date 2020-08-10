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寶寶的皮膚有紅疹！醫生教你這樣判斷

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【編訪撰文／湯佳珮‧圖／嬰兒與母親】

嬰兒常見的紅疹有哪些？新光吳火獅紀念醫院皮膚科唐豪悅醫師指出，以下4大紅疹最常見。當嬰兒出現這些紅疹時，爸媽應該這樣做：

異位性皮膚炎

出現時間與症狀？

患有異位性皮膚炎的寶寶，皮膚屏障比一般寶寶更不健全、油脂較少。異位性皮膚炎來自於遺傳，好發於6個月以上的寶寶；多數人到青春期以後就會逐漸消失，嚴重者可能會演變為成人時的慢性病。此外，有異位性皮膚炎的寶寶，也有過敏性鼻炎與氣喘的機率也較高。

異位性皮膚炎大多為乾燥、粗糙的疹子，好發於四肢與關節皺褶的地方。有異位性皮膚炎的寶寶通常也有過敏體質或家族史；異位性皮膚炎的疹子會反覆發作。發作時，寶寶會因為患部很癢而躁動不安。

爸媽如何處理？

*必須選擇適合異位性皮膚炎寶寶專用的乳液，做好保濕（異位性皮膚炎專用的乳液比一般乳液更滋潤）。

*不要過度清潔異位性皮膚炎寶寶的皮膚。發作急性期建議用清水或異位性皮膚炎專用的清潔用品，再用異位性皮膚炎專用的乳液或保養品，也必須就醫治療，不要太怕用藥而不敢看醫生，以免自己誤判（建議先勤擦乳液看看有無改善；倘若沒改善，則必須看醫生）。

*夏天要把汗水擦掉，並擦適合夏天擦的乳液；冬天要擦較油、較滋潤的乳霜。

*可詢問小兒科醫師副食品的添加方式是否需要修正。

*可考慮做飲食紀錄。倘若寶寶自己或哺乳媽咪吃了某一種食物後，寶寶的異位性皮膚炎似乎有惡化，可先暫停2週不碰那種食物；2週後再吃一小口試試看，倘若1天內又發作，建議不要再吃那種食物。

*可考慮吃益生菌，或是使用醫師開的抗組織胺藥物與止癢藥膏。

*換季時，異位性皮膚炎較易發作，更應注意保濕與看醫生。

*居家不要放置太多絨毛玩具與地毯，也要注意環境清潔。

*不一定要抽血看過敏指數（即使做了也不一定準，過敏原的結果僅供參考）；如果仍想要抽血看過敏原，建議至少等1、2歲以後再做，因為小嬰兒的免疫系統還在發育。

尿布疹

出現時間與症狀？

通常好發於1歲以前的寶寶。嬰兒腹瀉後、或是擦拭得太用力、或是尿布包太久悶著，就容易有尿布疹、紅屁屁。尿布疹的種類可能包括接觸性膚炎、有傷口、或是黴菌感染，有些有膿皰、有些只是紅紅的，使用的藥物大不同，爸媽切勿上網自行判斷以免判斷錯誤，建議還是將寶寶帶去看醫生。

爸媽如何處理？

*在替寶寶換尿布時，可替寶寶的屁屁擦上氧化鋅藥膏（痱子膏）。

*可以用痱子膏，但不建議用痱子粉，因為怕寶寶不慎吸入痱子粉；也不建議用痱子水，可能會使皮膚有刺痛感。

*大便後，建議不要再用濕紙巾擦屁屁，以免皮膚受損；有尿布疹的寶寶解便後，最好用水沖，再輕輕壓乾。

*一般尿布疹大約2、3天就會好；如果3天仍沒好，建議看醫生。

臉部濕疹

出現時間與症狀？

出生0～1個月內，可能出現臉部濕疹或痘痘樣的疹子，大多是來自於母親的荷爾蒙殘留在寶寶的體內，大約1、2個月後就會自行消失。通常不需要做任何治療或任何處理。

唐豪悅

學歷：國立台灣大學醫學系

　　　美國史丹福大學管理科學與工程碩士

經歷：台大醫院皮膚部兼任主治醫師

　　　唐豪悅皮膚科診所院長

現任：新光吳火獅紀念醫院皮膚科主治醫師

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年8月號。https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=10900

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