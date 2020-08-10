愛的剋星！JR紀言愷愛女成痴 樂當女兒控

【編訪撰文／許宜津‧圖／嬰兒與母親】

女兒，真的會是爸爸愛的剋星嗎？是前世情人太有魅力，還是天蠍不敵獅子的威猛？當JR紀言愷遇上甜蜜蜜的女兒小麥芽，會有什麼精彩的火花呢？

女兒來啦！當爸爸是全新的挑戰

既不真實又很夢幻，直到看到小麥芽的那一瞬間，JR紀言愷擔了十個月的心才終於塵埃落定。JR紀言愷發現「不管是多大的演唱會、多累的拍戲或是繁複的主持工作，自己好像都到了可以遊刃有餘的時候，但爸爸是個全新的角色，以往那些根本派不上用場，終究要重新體驗。」

JR紀言愷坦言自己本來就是很居家的人，生活就是健身、打籃球，照顧貓狗，因此當分享自己照顧小孩的生活紀錄時，粉絲都滿訝異的說「你會顧小孩？」原來JR紀言愷小時候帶過小我七歲的弟弟，早有經驗。

他覺得現在是剛好的時間點，願意花很多時間陪伴女兒，也樂意體驗爸爸這個角色，帶給自己人生能夠學習的事情。

獨自照顧女兒， JR紀言愷撐得過三天嗎？

JR紀言愷第一次獨自帶孩子的那天，還要同時照顧貓狗，他意識到，即使在月子中心學過，也知道自己該做什麼，可是面對小嬰兒，身為爸爸的他，什麼都擔心，完全無法放鬆。

「用手臂支撐她半邊的頭餵奶時，會想說另一側的頭骨沒有施力，會不會怎麼樣？」「有一陣子她睡覺會壓耳朵，會擔心耳朵會不會折起來。」他連換個尿布都擔心，尿布勒住肚子會不會讓女兒胃食道逆流，「其實不見得會怎麼樣，可是每一個細節，都希望可以盡善盡美。」這過程沒有什麼是百分之百對的，卻希望每件事都有個最完美的答案。到頭來他發現「在帶孩子的過程中學會不完美才是完美。我想要給孩子最好的，最後發現，沒有最好，她也會長大，好像不用太緊繃...」

小麥芽一摔，嚇到打給主治醫師

為了幫小麥芽水洗屁屁，把女兒放在床的正中間，小麥芽卻突然翻三圈摔到地上。「當下真的覺得做了全世界最糟糕的事，腦中千百個念頭就是無法放鬆。」JR紀言愷當時研判小麥芽的摔法是腳、屁股撞到嬰兒床，有點緩衝再坐到地上。「我已經好幾年沒有打給我媽哭了。」甚至打給當時接生女兒的主治醫師，「他跟我說『冷靜，所有小朋友都會摔，每天都在摔，只是摔一次，不要緊繃成這樣子。只要四十八小時內吃東西、排泄都正常，就沒事。』」所以JR紀言愷緊繃的過完48小時才鬆一口氣。養小孩對他來說真的是學習放鬆的過程。

同為爸爸 JR紀言愷想對新手爸爸和女兒說

「沒有人一開始是好爸爸，但必須用心體驗身為爸媽、夫妻、家庭帶給你的課題，就會得到無價的收穫。」JR紀言愷覺得未來的旅程還很長，不用焦慮要立刻成為好爸爸，但能以好爸爸為目標，努力體驗孩子帶給你的東西。也想跟小麥芽說「爸爸十年後的身材和體力都會一樣好！這樣才可以繼續讓你飛高高！」希望自己能不斷成長，十年後，還是很有體力陪孩子體驗這一切。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年8月號。https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=10922