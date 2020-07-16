別以為聽不懂！當著孩子的面吵架 恐引發情緒失調！

【諮詢／台灣青少年兒童精神醫學會理事 梁歆宜

採訪撰文／戴筠】

寶寶在胎兒時期已經會對「悅耳」或「刺耳」的聲音做出「愉悅」或「嫌惡」的反應。3個月的孩子聽到父母聲音會做出不同表情；5個月的孩子開始可以分辨爸爸、媽媽的聲音；6、7個月的孩子喜歡聽周遭的人講話，對吼叫、尖叫等高頻率的聲音會感到不舒服，父母吵架的音調自然也會影響孩子的情緒。

嬰幼兒對父母吵架的反應

1歲以下的孩子還不了解吵架代表的意義，但可以感知到父母聲音中的情緒強度，可能會因為害怕、悲傷而睡不安穩或變得黏人。

1～2歲幼兒的認知能力變得更好，除了延續害怕、悲傷的情緒，還會出現焦慮、哭泣的反應；可能會透過強烈的哭鬧、攻擊行為試圖阻止父母產生衝突。孩子可能會將父母吵架的原因歸罪到自己身上，認為是自己的錯才讓父母起衝突。

當孩子焦躁不安 可能會出現這些行為…

孩子天生有自我保護的本能，會藉由一些「讓自己舒服」的行為平撫焦躁不安的情緒。包括吸大拇指、咬指甲、玩弄生殖器…等。有些孩子會出現退化的行為，例如原本已經戒掉吃手的習慣，又開始吸手指；或已經學會自己上廁所，又開始尿床。

父母吵架對孩子的負面影響

當父母各自沉浸在低落的情緒，對孩子疏於關照，長此以往，孩子會感到十分焦慮。當孩子發現自己無論怎麼哭鬧都無法阻止父母衝突，會產生強烈的無助及挫折感，進而感到憂鬱、焦慮。長期處於衝突環境容易讓孩子變得敏感，一聽到稍微大一點的聲音就聯想到父母衝突的場景，因而退縮或想要逃跑。這種負面效應會在孩子1、2歲時逐漸浮現出來，嚴重影響孩子未來的人際互動、團體生活及適應社會的能力。父母對孩子的行為加以斥責，會讓家庭產生更多衝突，形成惡性循環。

孩子在語言爆發期會頻繁模仿父母的表情、語言及動作，當他看到父母對彼此大聲怒罵，甚至出現肢體衝突，就會有樣學樣，未來也做出以暴制暴的行為。

爭吵後 要讓孩子知道不是他的錯

夫妻爭吵的導火線很多時候都是從教養延伸出來。無論孩子是否聽得懂，都要及時向孩子澄清「爸爸媽媽吵架不是你的錯。」讓孩子知道「爸爸媽媽即使吵架，也還是很愛我。」擁抱、輕撫、溫柔的言語都可以平撫孩子緊張不安的情緒。孩子即使無法聽懂大人說的話，也可以從爸爸媽媽的表情、語氣獲得安慰，重新建立安全感。

避免在孩子面前衝突 先設「冷靜時間」

知名婚姻治療學者約翰高特曼（John M. Gottman）曾做過研究，父母較少發生衝突的家庭，較能營造適合孩子成長的環境，學習表現也會比較好。

吵架時如果無法理性溝通，可以先請一方離開到其他空間，彼此冷靜下來再對話，或者等孩子睡著以後再談。

回歸家庭核心價值 別忽視孩子的感覺

夫妻角力時很容易忽視孩子的感覺，此時應該回歸家庭的核心價值，思考「怎麼做對孩子最好？」「怎麼做可以讓這個家保持完整？」給予孩子穩定堅實的力量。

台灣青少年兒童精神醫學會理事梁歆宜表示，夫妻間無論有多大的矛盾，都應該避免指責對方，給彼此多一些時間清掉負面情緒，才有理性溝通的空間。婚姻中原本就有許多難解的衝突，

坦然接納彼此的困境，適時尋求心理諮商師或婚姻治療師的協助，才能讓家庭維持穩定。

親愛的父母，不要小看言語的殺傷力。吵架不但影響夫妻感情，也對孩子造成難以彌補的傷害。意見不合時應避免用言語攻擊。由爸爸、媽媽、孩子組成的家庭，缺了任何一角都不行。用最大的善意維護夫妻及親子關係，才能讓這個家繼續走下去。

教養10大原則

＊親子關係勝過一切。

＊世界上沒有所謂「完美」的父母，也不存在正確、最佳的育兒方法。

＊學會容忍育兒過程中的「模糊」與「不確定性」。

＊同時從自己與孩子的視角觀看這個世界。

＊培養好奇心、開放心胸，讓自己更有彈性。

＊接納孩子情緒的同時，必須設定明確的界線。

＊引導孩子建立從挫折中復原的能力。

＊保持積極樂觀的心態。

＊主動修復破損的親子關係。

＊了解孩子是獨立的個體，根據孩子的需求調整養育方式。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年07月號。