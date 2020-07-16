6種副食品的錯誤觀念 你中了嗎？

【諮詢／嘉義長庚紀念醫院營養科營養師 郭倚岓 採訪撰文／湯佳珮】

原來這些我們習以為常的做法，可能是錯的？寶寶4個月要開始吃副食品了，有哪些餵食觀念需要更新？副食品吃錯，可能會營養不良，甚至可能發展遲緩，來看看有哪些原則要特別注意！

開始吃副食品的寶寶，要展開新的營養攝取方式了，但是，你餵寶寶吃副食品時，是否也犯了以下這些常見的錯誤？

副食品，這樣餵可能是錯的！

錯誤1：怕寶寶噎到，只給液態副食品

不敢給予固體或半固體等食物，會使寶寶的咀嚼、吞嚥發展較慢，口腔肌肉無法得到良好訓練，對於以後發音和說話會有影響。

基本上應依據寶寶的進食狀況而定，從湯汁狀副食品→泥狀→半固體→固體，循序漸進。如果不確定，也可以在接種疫苗時，詢問小兒科醫師。

錯誤2：才剛開始餵副食品，奶就大幅減少

嘉義長庚紀念醫院營養科郭倚岓營養師指出，4～6個月剛開始吃副食品時，大約餵1～2匙嘗試即可，奶量跟平時一樣，才有足夠的營養，之後隨著月齡增長、副食品愈吃愈多，母乳或配方奶則可逐漸減少， 1歲內，每天建議吃2～3餐副食品。

錯誤3：6個月以後才開始吃副食品

郭倚岓營養師建議，4個月的寶寶即可開始嘗試吃副食品，母乳寶寶可藉此補充母乳中愈來愈不足的鐵質與鈣質以下幾個是可以開始吃副食品的徵兆：

*4個月時的體重，已經是出生體重的2倍。

*寶寶容易有飢餓感，嘴巴好像想吃東西的樣子。

*寶寶對奶好像失去興趣，開始進入厭奶期。

*寶寶對大人的食物有興趣，會想伸手抓食物。

*頭部穩定度足夠，舌頭和嘴巴肌肉控制成熟。

4個月以上的寶寶只要符合2～3個以上的徵兆（尤其第一點：「4個月時的體重，已經是出生體重的2倍」），即可開始吃副食品；反之，則可繼續觀察，最慢6個月必須開始餵副食品。

錯誤4：不能喝果汁，所以連果泥與水果塊也不給了

水果富含維生素C，副食品中的鐵質，也需要水果的維生素C來幫助吸收，所以雖然不建議給寶寶喝果汁，卻仍可依寶寶的咀嚼與吞嚥能力，給予果泥或水果塊。

錯誤5：完全不給寶寶吃易致敏食物

4～9個月是訓練寶寶免疫耐受性的黃金期。郭倚岓營養師指出「6個月即可開始給蛋白質」。建議爸媽可以從豆腐開始嘗試，植物性蛋白通常比較不容易引起過敏反應。

郭倚岓營養師認為，一開始給寶寶吃副食品時，可先給予全穀類，後來再加入蔬菜與水果

嘗試新的副食品時，應觀察3～5天，沒有過敏反應再嘗試下一種新的食物（新食物可與已嘗試過沒問題的食物混合給予）。如果寶寶出現皮膚紅疹、腹瀉、嘔吐等過敏反應，可等1、2週後，再少量嘗試看看。另外，如果要吃肉泥，建議等到7個月以後再吃。海鮮的部分，建議先給魚（大約7～9個月），例如鮭魚或吻仔魚等，可嘗試不同種類的魚；等到1歲以後，就不用一種一種慢慢嘗試了，所有食物都可以正常吃，但仍需切小塊與煮較軟。

錯誤6：只給寶寶吃他愛吃的

食物應營養均衡、多樣化。主食也不是餐餐都給飯，可以改用南瓜或地瓜。

此外，郭倚岓營養師指出，發展遲緩有很多原因，營養不良也是其中一個可能的原因，所以當寶寶已經吃了一段時間的副食品，也要注意營養均衡，不要偏重特定的食物。

哪些營養素要特別注意？

鐵質

鐵質與造血有關，缺乏鐵質，可能會影響成長發育、造成生長遲緩，也可能影響認知發展與身體的抵抗力。深綠色蔬菜及肉類含有鐵質，市售米精與麥精也大多會添加鐵質。另外，寶寶可從4個月開始補充鐵劑，每天每公斤體重可服用1毫克鐵劑（建議由醫師評估需不需要）。

維生素D

維生素D與骨骼發育有關，如果嚴重不足，有可能得到軟骨症。台灣兒科醫學會指出，純母乳的寶寶，或一天總奶量不到1,000C.C.的配方奶寶寶，建議給予400IU維生素D補充劑）。

此外，也可以吃魚類、蛋黃，市售的米精、麥精、奶除了鐵質以外，大多會添加維生素D；建議也要適度曬太陽，每天在早上10點前或下午2點後，一天大約曬10分鐘左右即可，或是至少將寶寶在這段時間內，推到可稍微曬得到太陽的窗邊。

鋅

鋅與身體的抵抗力有關。如果鋅不足，容易食慾不振、出現皮膚疹、抵抗力不佳。富含鋅的食物則如肉類、肝臟、海鮮等。9個月以上可嘗試吃新鮮海鮮，但帶殼海鮮可能具過敏原，因此務必選擇「新鮮」的海鮮，去殼洗淨煮熟，剛開始需少量嘗試。

鈣質

鈣質與骨骼生長有關。維生素D與鈣質是相輔相成的，富含鈣質的食物包含奶類、小魚乾、黑芝麻。鈣質如果嚴重不足，可能得到軟骨症，也易造成牙齒損壞。

蛋白質

蛋白質與免疫力、生長發育有關，如果蛋白質不足，容易生長遲滯、免疫力下降。豆製品、魚、蛋、肉都富含蛋白質。

餵寶寶吃副食品的原則？

*以天然、新鮮的食材為主，並均衡飲食。

*吃副食品應循序漸進，新的食材從1～2個副食品湯匙少量開始嘗試，再依據寶寶的需求和意願調整餵食的量。

*剛開始餵副食品時，可用煮沸過冷卻的水1：1稀釋副食品，例如蔬菜泥等。再依寶寶的狀況調整，逐漸不再稀釋。

*水果不用蒸過再餵，只要洗淨去皮即可。

*餵寶寶吃副食品時，建議放在寶寶的舌頭中央上，寶寶較易吞嚥。

*大人要有耐心，不要餵食過量或強迫餵食。如果寶寶不要吃，可下次再嘗試。

*培養在固定座位吃副食品的習慣，並給予寶寶專用的餐具。

製作副食品冰磚，這些事要注意

*冰磚模具要選擇PP或矽膠材質；耐熱溫度要有負20度～正120度之間。

*選擇有蓋子的冰磚製冰盒。冷凍「最多」只能放7天。

*要將副食品冰磚盒放到冷凍庫前，先用夾鏈袋封起來，並標示製作日期與內容物。

*要吃前，取出需要的量再退冰（先從冷凍庫改放冷藏庫，退冰後再復熱，以防加熱不完全）。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年07月號。