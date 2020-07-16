孕期上班擔心寶寶出狀況？醫師教你如何評估

【諮詢／臺北榮民總醫院婦女醫學部高危險妊娠暨產科主治醫師 葉長青

採訪撰文／戴筠】

懷孕後體內多了一個小生命，想努力工作賺奶粉錢，又怕上班帶來的壓力會影響寶寶，到底該不該繼續工作呢？

懷孕要不要繼續工作？先評估「這兩點」

臺北榮民總醫院婦女醫學部高危險妊娠暨產科主治醫師葉長青表示，要判斷孕期是否可以繼續工作，可以從兩個層面來評估，一是工作的性質；一是懷孕的狀況與週數。

高風險工作環境 須做好防護措施

葉長青醫師分析，由於提重物會增加宮縮及出血頻率，引發早產風險；部分化學物質會導致畸胎；噪音會刺激胎動影響情緒；體溫急劇變化會增加體力負擔、提升呼吸道感染風險，如果會遇到以上的工作環境，最好確認公司可以提供防護措施，或跟公司商量調整工作內容。

醫師叮嚀：部分醫院有專門針對職業傷害開設的門診，可以先到門診諮詢，請醫師提供建議，只要做好安全防護、醫師確認沒問題，就不用擔心。

初期容易孕吐、脹氣 小心工作效率變低！

其次是懷孕的狀況與週數。懷孕前3個月很容易孕吐、脹氣、嗜睡、注意力不集中，這些症狀可能會導致工作效率變低。葉長青醫師提醒，如果出現明顯不舒服的感覺或腹痛、出血等早產跡象，最好減少工作量或請假休息，等身體恢復穩定再繼續工作。

孕期工作 最好安排在14週～30週

葉長青醫師表示，雖然台灣有懷孕前3個月不能說的習俗，但如果症狀已經很明顯，還是要趕快向同事及主管反應。孕期的工作時間最好安排在妊娠14週～30週。工作期間若出現頭暈、疲倦、想吐的感覺，休息半小時～1小時仍未改善，下班後須馬上就醫檢查。如果類似情況一週出現好幾次，最好請幾天假在家休息。

醫師叮嚀：懷孕初期容易有著床性出血，這種情況在胎盤發育穩定後就會消失，不需要擔心。孕婦待在閉密空間特別容易頭暈、想睡，要避免這種情況，每天都要睡飽並固定吃早餐。

階段工作注意事項

懷孕初期

懷孕初期的孕吐反應容易影響工作品質。此時最好少量多餐、避免攝取湯湯水水的食物、飯後固定散步30分鐘。若孕吐太嚴重，可以請醫師開止吐藥或促進腸胃蠕動的藥物，視情況調整工作量或請假。

懷孕中期

懷孕中期身體狀況相對穩定，除非出現腹痛、出血等早產跡象，否則不大需要休息。

懷孕後期

懷孕後期可能會發生各種臨時狀況，比如突然破水、出現子癇前症…等，不一定可以在原訂時間生產。最好在待產前1、2個月開始交接工作，與主管討論產假及產後的工作規劃。肚子變大以後很容易便秘、脹氣，走路也會變得困難，記得找空檔休息，不要讓自己太累。葉長青醫師表示，只要寶寶發育正常，媽媽沒有高危險妊娠、慢性疾病或其他異常狀況，工作到38、39週沒有問題，但最好不要工作到預產期當週，這樣待產的準備時間太少，心理壓力會比較大。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年07月號。