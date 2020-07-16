快訊

「搶房」怪象充斥，中國房企市場已成高風險漩渦？

還有機會！威力彩連槓45期 下期頭獎上看20.8億

孕期上班擔心寶寶出狀況？醫師教你如何評估

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【諮詢／臺北榮民總醫院婦女醫學部高危險妊娠暨產科主治醫師 葉長青

採訪撰文／戴筠】

懷孕後體內多了一個小生命，想努力工作賺奶粉錢，又怕上班帶來的壓力會影響寶寶，到底該不該繼續工作呢？

懷孕要不要繼續工作？先評估「這兩點」

臺北榮民總醫院婦女醫學部高危險妊娠暨產科主治醫師葉長青表示，要判斷孕期是否可以繼續工作，可以從兩個層面來評估，一是工作的性質；一是懷孕的狀況與週數。

高風險工作環境 須做好防護措施

葉長青醫師分析，由於提重物會增加宮縮及出血頻率，引發早產風險；部分化學物質會導致畸胎；噪音會刺激胎動影響情緒；體溫急劇變化會增加體力負擔、提升呼吸道感染風險，如果會遇到以上的工作環境，最好確認公司可以提供防護措施，或跟公司商量調整工作內容。

醫師叮嚀：部分醫院有專門針對職業傷害開設的門診，可以先到門診諮詢，請醫師提供建議，只要做好安全防護、醫師確認沒問題，就不用擔心。

初期容易孕吐、脹氣 小心工作效率變低！

其次是懷孕的狀況與週數。懷孕前3個月很容易孕吐、脹氣、嗜睡、注意力不集中，這些症狀可能會導致工作效率變低。葉長青醫師提醒，如果出現明顯不舒服的感覺或腹痛、出血等早產跡象，最好減少工作量或請假休息，等身體恢復穩定再繼續工作。

孕期工作 最好安排在14週～30週

葉長青醫師表示，雖然台灣有懷孕前3個月不能說的習俗，但如果症狀已經很明顯，還是要趕快向同事及主管反應。孕期的工作時間最好安排在妊娠14週～30週。工作期間若出現頭暈、疲倦、想吐的感覺，休息半小時～1小時仍未改善，下班後須馬上就醫檢查。如果類似情況一週出現好幾次，最好請幾天假在家休息。

醫師叮嚀：懷孕初期容易有著床性出血，這種情況在胎盤發育穩定後就會消失，不需要擔心。孕婦待在閉密空間特別容易頭暈、想睡，要避免這種情況，每天都要睡飽並固定吃早餐。

階段工作注意事項

懷孕初期

懷孕初期的孕吐反應容易影響工作品質。此時最好少量多餐、避免攝取湯湯水水的食物、飯後固定散步30分鐘。若孕吐太嚴重，可以請醫師開止吐藥或促進腸胃蠕動的藥物，視情況調整工作量或請假。

懷孕中期

懷孕中期身體狀況相對穩定，除非出現腹痛、出血等早產跡象，否則不大需要休息。

懷孕後期

懷孕後期可能會發生各種臨時狀況，比如突然破水、出現子癇前症…等，不一定可以在原訂時間生產。最好在待產前1、2個月開始交接工作，與主管討論產假及產後的工作規劃。肚子變大以後很容易便秘、脹氣，走路也會變得困難，記得找空檔休息，不要讓自己太累。葉長青醫師表示，只要寶寶發育正常，媽媽沒有高危險妊娠、慢性疾病或其他異常狀況，工作到38、39週沒有問題，但最好不要工作到預產期當週，這樣待產的準備時間太少，心理壓力會比較大。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年07月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

相關新聞

別以為聽不懂！當著孩子的面吵架 恐引發情緒失調！

你曾經當著孩子的面與另一半爭吵嗎？ 1歲以下的寶寶雖然聽不懂大人講話，但看到父母衝突仍會感到害怕。夫妻吵架在所難免，無論如何，千萬別傷害孩子！

剖腹產新觀念！產後3大護理這樣做

剖腹產因為需要開刀，過去觀念總認為產後不能隨便亂動，也不能自由進食，但這些觀念早已不合時宜。想讓傷口快快癒合，產後24小時「這樣做」才正確！

6種副食品的錯誤觀念 你中了嗎？

原來這些我們習以為常的做法，可能是錯的？寶寶4個月要開始吃副食品了，有哪些餵食觀念需要更新？副食品吃錯，可能會營養不良，甚至可能發展遲緩，來看看有哪些原則要特別注意！

柯有倫 Donna 期待迎接生命中的新主角

有著鄰家大哥哥形象的影歌雙棲藝人柯有倫，2018年與圈外女友Donna登記結婚，2019年在香港補請婚宴。今年3月29日，婚禮一週年時，柯有倫在社群媒體上宣布喜訊：「我們家即將在夏天迎接一位新成員」。美麗、溫柔的Donna目前懷孕快8個月，夫妻倆還沒打算公布寶寶的性別，就請大家先猜猜看囉！

孕期上班擔心寶寶出狀況？醫師教你如何評估

大多數人在懷孕以後仍會繼續上班，但工作帶來的壓力多少會影響妊娠。懷孕前3個月到底該不該讓同事和主管知道？孕期不同階段工作應該注意什麼？何時開始請假待產比較好？

柯有倫✕Donna 期待迎接生命中的新主角

有著鄰家大哥哥形象的影歌雙棲藝人柯有倫，2018年與圈外女友Donna登記結婚，2019年在香港補請婚宴。今年3月29日，婚禮一週年時，柯有倫在社群媒體上宣布喜訊：「我們家即將在夏天迎接一位新成員」。美麗、溫柔的Donna目前懷孕快8個月，夫妻倆還沒打算公布寶寶的性別，就請大家先猜猜看囉！

剖腹產新觀念！產後3大護理這樣做

剖腹產因為需要開刀，過去觀念總認為產後不能隨便亂動，也不能自由進食，但這些觀念早已不合時宜。想讓傷口快快癒合，產後24小時「這樣做」才正確！

歐陽靖 朝幸福彼岸奔跑

旅日女星歐陽靖與日本攝影師男友交往多年，去年底雙喜臨門，同時晉升人妻和準媽媽。36年前曾被星媽譚艾珍抱在懷中登上《嬰兒與母親》雜誌封面的她，這回再度登上封面。只不過這一次，她是以母親角色受訪。從憂鬱的暗黑少女蛻變為充滿正能量的勵志作家、馬拉松跑者，歐陽靖一次又一次帶給我們驚喜。即將成為媽媽的她，將與我們分享她的故事。

哺乳媽咪吃什麼好？這些營養素最重要！

哺乳媽媽所攝取的營養會影響到母乳的營養成份，有哪些食物重要的營養素要攝取呢？怎麼做才能追奶或發奶？退奶食物有哪些？哺乳媽咪可以吃易致敏食物嗎？讓醫師來為您解答吧！

小孩愛亂丟東西 怎麼辦？

小孩經常亂丟東西、東西撒滿地，地上亂七八糟，搞得父母好抓狂？臨床心理師這樣說……。

按錯了會後悔！孕婦按摩這7個穴道不能按

按摩有助於情緒放鬆及疏通經絡，但孕婦可以按摩嗎？適合哪種按摩呢？避免影響到寶寶，這７個穴道最好不要按！哪些孕婦不適合按摩？看完這篇就知道！

沒有百分百的避孕 做錯這些事還是會懷孕！

還不想懷孕有寶寶，有性行為需求就要避孕。本文完整列出各項避孕方法的成功率、副作用、如何使用以及適合使用的對象，來聽聽醫師怎麼說吧！

熱門新聞

別以為聽不懂！當著孩子的面吵架 恐引發情緒失調！

6種副食品的錯誤觀念 你中了嗎？

剖腹產新觀念！產後3大護理這樣做

柯有倫 Donna 期待迎接生命中的新主角

孕期上班擔心寶寶出狀況？醫師教你如何評估

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。