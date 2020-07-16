剖腹產新觀念！產後3大護理這樣做

【諮詢／台中臺安醫院婦產科主治醫師 賴重光 臺安醫院婦產科主治醫師 蔡可欣 採訪撰文／戴筠 攝影／PANDORA KIDS PHOTO潘朵拉專業兒童攝影】

長輩常常說月子要好好做，以後才不會留下病根，但其實產後的24~48小時，也是非常重要的照護關鍵，一起來看看有哪3大護理新觀念吧！

剖腹產後24小時護理技巧

隨時觀察惡露狀態，不要任意喝生化湯

產後24小時容易發生大出血，正常惡露的狀態類似月經，帶有少許血塊，1小時大概會分泌產褥墊1/3的量。惡露量過多時應避免喝生化湯，以子宮收縮劑刺激收縮減少出血。

傷口周圍皮膚保持乾燥，避免碰水

剖腹產傷口一般會以紗布或傷口敷料包紮止血，24小時之內不需要更換，只要讓周遭皮膚保持乾淨、乾燥、避免碰水即可。

每小時喝100c.c.的水，儘早拔除尿管

尿管容易引發感染，儘早拔除尿管可以降低泌尿道感染的風險。麻醉退了以後就可以開始喝水、喝流質食物幫助排尿。

多翻身、儘早下床活動

產後若不活動，容易讓代謝及腸胃蠕動變慢，也容易引發下肢靜脈栓塞，當血栓順著血液循環從腿跑到肺部，就有可能造成肺栓塞。麻醉退了以後就可以嘗試翻身、斜躺，等吃過東西恢復精神，再請家人陪同下床活動。

隨時把汗擦乾避免著涼

懷孕期間會有很多水分積存在體內，這些水分在產後會經由汗液、尿液排出體外。剛生完排汗量最多，及時擦乾才不會感冒著涼。

儘早進食，少量多餐攝取營養

臺安醫院婦產科主治醫師蔡可欣表示，麻醉退了以後就可以嘗試進食。一開始可以先攝取溫開水、魚湯、雞湯等清淡的流質食物，確定沒有噁心想吐再少量增加固體食物。掌握少量多餐的原則，避免攝取油膩或刺激性食物，即可避免脹氣、消化不良。

醫師叮嚀：台中臺安醫院婦產科主治醫師賴重光表示，剖腹產後的脹氣多半來自麻醉或止痛藥的副作用，只要選擇沒有脹氣副作用的止痛藥、麻醉劑，不必刻意避開脹氣食物。

避免食用活血、辛辣、含酒精成分的食物

產後大出血通常發生在產後24小時，這段時間要避免食用活血食物，包含人參、四物、當歸、十全大補湯、八珍湯。辛辣、含酒精的食物也不能吃。

剖腹產後24小時可能會出現的狀況

狀況1.立即性產後大出血

胎兒出生後，子宮接著會娩出胎盤，此時與胎盤連接的子宮壁會產生大面積傷口，必須持續收縮才能止血。當子宮收縮不良，就可能引發產後大出血。嚴重的產後大出血可能會造成全身性廣泛性溶血，使肝、腎、心臟功能出問題。

如何預防：術後如果出現惡露量變多、頭暈、疲倦嗜睡、心跳變快的症狀，須立即通知護理師檢查。哺乳、注射子宮收縮劑都能有效促進子宮收縮、降低出血機率。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年07月號。