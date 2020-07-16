柯有倫✕Donna 期待迎接生命中的新主角

【採訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

有著鄰家大哥哥形象的影歌雙棲藝人柯有倫，2018年與圈外女友Donna登記結婚，2019年在香港補請婚宴。今年3月29日，婚禮一週年時，柯有倫在社群媒體上宣布喜訊：「我們家即將在夏天迎接一位新成員」。美麗、溫柔的Donna目前懷孕快8個月，夫妻倆還沒打算公布寶寶的性別，就請大家先猜猜看囉！

你對柯有倫的印象是什麼？唱歌很好聽？碰碰跳跳很會玩？不只孝順，朋友也很多？都是！這次擔綱封面人物的他，讓人見識到可愛的笑容背後，有著滿滿的貼心。

「阿彌陀佛！我要當爸爸了！」

柯有倫的老婆Donna表示，她的經期一向都很準，這次晚了4、5天，就跟柯有倫說要買驗孕棒。柯有倫聽了很冷靜，坐在客廳沙發上等Donna驗孕，結果是很明顯的2條線，Donna很驚訝，沒想到這麼快就懷孕了，因為這胎並不在計劃中。從廁所出來後，立刻跟等待「謎底揭曉」的柯有倫說，柯有倫聽了激動大叫：「阿彌陀佛！阿彌陀佛！阿彌陀佛！」Donna這才發現柯有倫看似冷靜，其實只是故作鎮定。柯有倫也表示，剛得知老婆懷孕後，先是驚嚇，接著是緊張，然後是開心，心情就像洗三溫暖。

藝人好友們都在「催生」

由於身邊的哥兒們大多已經有小孩了，所以大家都會「催生」，已經有兩個小孩的好友周杰倫會提醒柯有倫：「跟太太趕快安排一下厚～」（意指趕快生小孩）；去年拍戲時，製作單位也安排方志友送上「好孕棉」，加上長輩也常關心「怎麼還不生」，讓柯有倫備感壓力。。後來參加周杰倫的世界巡迴演唱會擔任神祕嘉賓，由於回到他最熟悉的角色：拿起麥克風唱歌，可能因此心情較放鬆了，反而馬上就「中獎」！

「老婆大人說的全都對！」

Donna表示與懷孕前一樣，食慾一直都很好，餓不餓都想吃，目前體重增加了10公斤。除了吃老公煮的正餐以外，Donna也會吃零食與冰淇淋。柯有倫雖然常會碎唸她，但因為懷孕很辛苦、孕婦最大，所以結論就是勸所有爸爸們：「老婆說的都是對的！」不過雖然經常碎唸Donna吃太多零食，柯有倫自己也吃得不少，他笑著說家裡已經有兩個櫃子放了滿滿的餅乾夠他們夫妻倆一起吃。

「Hey寶貝，你有一個很酷的爺爺！」

柯有倫的爸爸是知名特技影星柯受良，柯受良素有「亞洲第一飛人」的稱號，生前曾騎重機飛越萬里長城與西藏布達拉宮，更曾駕駛跑車飛越黃河的壺口瀑布。爸爸在柯有倫的心中非常偉大，柯有倫表示：「小時候不了解，只覺得爸爸做這些特技表演很酷；長大後，才了解爸爸用生命換錢的辛苦，父愛很偉大。以後我也會讓我的小孩知道『你有一個很酷的爺爺！』」

父親離世後，最大的不同是家中少了支撐的大樹。小時候全家人在新加坡唸書，爸爸給了他們很棒的童年，讓他們什麼都不用擔心。現在回想起來，他也會思考：「爸爸給了我們那麼棒的童年，我是否能讓我的孩子也有無憂無慮的童年？」他期許自己要當家中的大樹，給予家人最堅強的靠山。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年07月號。