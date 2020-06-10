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沒有百分百的避孕 做錯這些事還是會懷孕！

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

還不想懷孕有寶寶，有性行為需求就要避孕。本文完整列出各項避孕方法的成功率、副作用、如何使用以及適合使用的對象，來聽聽醫師怎麼說吧！

想要成功避孕這些事情一定要注意，做錯的話會降低避孕的成功機率！

常見的避孕方式有哪些？

避孕藥

*原理：避孕藥的黃體素與雌激素會抑制卵巢排卵。

*花費：大約2百～7百元左右。

*成功率：大約99%。

*誰不適合使用：乳癌患者、或曾診斷出有血栓者、35歲以上有抽菸者、少數對避孕藥過敏的人；哺乳期的女性也不建議服用，以免乳汁中有藥物的荷爾蒙，寶寶容易性早熟。此外，肝臟或腎臟有問題的人，必須經由醫師評估才能使用。

*優點：如果規律服藥，避孕效果好，也有助於改善青春痘、經痛、經血過多。

*缺點：要每天服藥不能忘記，且有頭暈、噁心、水腫的副作用，有些人則是胃口變好，食物愈吃愈多。

*注意事項：避孕藥通常只要在室溫下保存即可。市面上常見的有兩種，一種是連續服用21～24天避孕藥，再服用4～7天安慰劑（建議每天固定同一時間按時服用）；另一種則是服藥3週後暫停1週，再服藥3週，再暫停1週。無論是哪一種避孕藥，都是在服完約3週後，剩下沒服藥或只服安慰劑的那4～7天月經會來。第一次開始服避孕藥是從月經來的第1～5天開始服用，後面就不用再管月經週期。因為有頭暈與噁心的副作用，可考慮睡前服用，以減輕白天清醒時的不適感。如果在服用避孕藥的過程中不斷出血，則要就醫。服藥前建議先讓婦產科醫師評估風險後再使用較妥當。

事後避孕藥

事後避孕藥用於性行為後緊急使用，有一種是3天內要吃，另一種則是5天內要吃。服用後會比一般長期服用的避孕藥更易噁心，而且也容易使近期的月經週期亂掉。

保險套

*原理：隔絕精蟲不進入陰道。

*花費：一個大約幾十元左右。

*成功率：如果全程使用，大約90%成功率。

*誰不適合使用：對乳膠會過敏的人不宜使用。

*優點：使用方便，除了避孕外，亦可預防性病。哺乳期女性也可以使用保險套。

*缺點：如果沒有全程使用，失敗率大幅提升。

*注意事項：存放地點要在陰涼乾燥處，使用時注意是否過期。戴上保險套前，建議先把保險套前端裝精液的小囊中的空氣擠掉，以免使用時精液會從旁邊流出來。男生指甲不宜留太長，以免將保險套刮破。此外，如果想使用潤滑劑，只能用水性潤滑劑，不能用油性潤滑劑，以免可能使乳膠破掉。也不建議使用口水潤滑，因為口水有細菌，可能會提升陰道感染的機率；完事後，應盡快將陰莖從陰道拔出（拔出時，手也要握著陰莖），以免因射精後的陰莖變小而使精液流出至陰道內。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年6月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

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