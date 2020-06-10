快訊

直播／多日不見仍「嘉玲」！連59天無本土病例 431人解除隔離

參加補選不鬆口 陳其邁：高雄是我一生懸命的地方

小孩愛亂丟東西 怎麼辦？

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

小孩經常亂丟東西、東西撒滿地，地上亂七八糟，搞得父母好抓狂？臨床心理師這樣說……。

寶寶在某個時期會喜歡不斷的往地上丟東西，可能因為大人的反應激烈，讓他們誤會是在玩，也可能是想引起更多的關注。我們邀請到心理師來分享，當寶寶做出丟東西的舉動時，我們可以怎麼做呢？

小孩總是將東西撒滿地？

在家中：特定地方可以「撒滿地」王意中臨床心理師認為，大人應先反問自己：「為什麼不能把東西灑滿地？」究竟是怕難收拾？還是怕會影響行走安全？要看是什麼東西、在什麼地方。如果是在家中的遊戲間中將玩具撒滿地，其實不用太在意，小孩常藉由接觸各種質地與安全適齡的物品來探索世界，在這個探索的世界中，不要太制式，可以允許安全適齡物品的凌亂擺放，尤其是1、2歲前的小孩。如果大人覺得太亂，可以規範在一個特定的空間裡，例如只在遊戲間中，並讓小孩待在這個地方玩耍，也可以跟小孩說：「玩具的家就在這裡喔！」

在公共場所：配合小孩能力拿東西

在家中：特定地方可以「撒滿地」如果在公共場所讓小孩拿東西，則要依據小孩的年齡視其能力範圍而定。例如：不宜讓2、3歲以下的小孩自己拿爆米花、紙杯裝的飲料，或是自己去拿自助餐。大人必須視情況而定，必須評估讓小孩拿的東西是否在他的能力範圍內，是否安全與會不會造成別人的困擾；如果在他的能力範圍內、而且拿的東西很安全，可放手讓他自己嘗試。因此大人要先了解小孩的能力範圍，也要多看兒童健康手冊。

總之，孩子丟東西的舉動，是一種成長學習，在這樣的精神下，要如何保護及有所規範就是父母可以從旁協助的要點，才能讓孩子盡情的摸索成長喔！

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年6月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

相關新聞

按錯了會後悔！孕婦按摩這7個穴道不能按

按摩有助於情緒放鬆及疏通經絡，但孕婦可以按摩嗎？適合哪種按摩呢？避免影響到寶寶，這７個穴道最好不要按！哪些孕婦不適合按摩？看完這篇就知道！

沒有百分百的避孕 做錯這些事還是會懷孕！

還不想懷孕有寶寶，有性行為需求就要避孕。本文完整列出各項避孕方法的成功率、副作用、如何使用以及適合使用的對象，來聽聽醫師怎麼說吧！

歐陽靖 朝幸福彼岸奔跑

旅日女星歐陽靖與日本攝影師男友交往多年，去年底雙喜臨門，同時晉升人妻和準媽媽。36年前曾被星媽譚艾珍抱在懷中登上《嬰兒與母親》雜誌封面的她，這回再度登上封面。只不過這一次，她是以母親角色受訪。從憂鬱的暗黑少女蛻變為充滿正能量的勵志作家、馬拉松跑者，歐陽靖一次又一次帶給我們驚喜。即將成為媽媽的她，將與我們分享她的故事。

哺乳媽咪吃什麼好？這些營養素最重要！

哺乳媽媽所攝取的營養會影響到母乳的營養成份，有哪些食物重要的營養素要攝取呢？怎麼做才能追奶或發奶？退奶食物有哪些？哺乳媽咪可以吃易致敏食物嗎？讓醫師來為您解答吧！

小孩愛亂丟東西 怎麼辦？

小孩經常亂丟東西、東西撒滿地，地上亂七八糟，搞得父母好抓狂？臨床心理師這樣說……。

摩登孕媽咪王思平 就要務實的幸福！

名模王思平，曾參與《鍾無艷》、《莫非，這就是愛情》等戲劇演出，今年初，和交往一年的牙醫師結婚，現在的她，肚子裡正孕育著新生命，想了解成為孕媽咪的王思平有哪些改變嗎？快看本篇專訪！

5類自費產檢要不要做？醫師教你如何判斷

產檢是為了確認肚中寶寶的健康，除了例行性的一般檢查之外，還有平均在數千到數萬元不等的自費產檢，但是有需要每一項都做嗎？我們幫妳整理好懶人包，想省荷包就看這一篇！

「親子共讀」從0歲開始 打造孩子心靈的力量！

產檢是為了確認肚中寶寶的健康，除了例行性的一般檢查之外，還有平均在數千到數萬元不等的自費產檢，但是有需要每一項都做嗎？我們幫妳整理好懶人包，想省荷包就看這一篇！

12種寶寶肢體語言 讓你看懂他的需求！

如何知道寶寶在「說」什麼呢？1歲以下的嬰兒還不會說話，只能用表情、眼神跟肢體動作表達需求。兒童發展專家教你從北鼻的動作看懂他的需求！

11個懷孕徵兆 妳中了嗎？

懷孕前兆（懷孕徵兆）有哪些呢？懷孕初期一定會有症狀嗎？一驗到有孕，立刻要就醫嗎？放下既期待又擔憂的心，一起來看看！

「那對夫妻」歡笑的背後 是用心的經營

擁有高達250萬粉絲的超人氣網紅「那對夫妻」來了！《嬰兒與母親》4月號邀請Nico品筠、Kim京燁、妮妮擔任封面人物，現場歡笑不斷，看看這回聊了什麼～

為何懷孕週數一樣 孕肚大小卻差很多呢？

孕肚大小有標準嗎？孕媽咪懷孕後對肚子的變化特別敏感，看到人家的肚子比較大就擔心寶寶發育不良；肚子稍微低一點就害怕會早產。怎麼知道寶寶在肚子裡是否安全呢？

熱門新聞

沒有百分百的避孕 做錯這些事還是會懷孕！

按錯了會後悔！孕婦按摩這7個穴道不能按

歐陽靖 朝幸福彼岸奔跑

小孩愛亂丟東西 怎麼辦？

哺乳媽咪吃什麼好？這些營養素最重要！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。