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按錯了會後悔！孕婦按摩這7個穴道不能按

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

孕婦到底能不能按摩？其實只要掌握好以下幾點注意事項，孕媽咪們也能夠好好的享受按摩放鬆，舒緩孕期緊張的情緒以及不適喔！

人體的所有穴道，除了正中間的任脈與督脈只有一個，其他穴道都是左右對稱，左、右邊各一個。例如合谷穴就是左手與右手都有，其他穴道也是一樣。

這些穴道不能按！

*合谷穴： 按摩合谷穴會促進子宮收縮，是懷孕時按摩的禁忌穴道，按摩此穴有流產或早產之虞。（大拇指與食指併攏，肌肉最高處就是合谷穴。）

*三陰交： 按摩此穴一樣會促進子宮收縮，有流產或早產之虞，不宜按摩此處。（三陰交在內側腳踝往上4根手指處。）

*肩井穴： 俗話說：「不要拍孕婦的肩膀」，這句話就是指不要拍到或按到肩井穴。如果拍到或按到肩井穴，可能會使胎氣往下墜，可能有流產與早產之虞。（肩井穴在背後中線大椎穴到肩膀肩峰的中點。）

*太衝穴： 此穴有理氣、活血化瘀的作用，可能會引動胎氣，使胎兒不穩固，就有流產或早產之虞。（太衝穴在腳的大拇指與食指指縫往上大約2～3公分處）。

*湧泉穴： 湧泉穴是刺激性較強的代表穴道之一，常用於刺激昏迷不醒的人。此處的痛覺較明顯，輕按尚可，但如果用力去按會很痛，如果太刺激可能會動到胎氣（湧泉穴在腳底前三分之一中央的凹陷處。）

*獨陰穴： 獨陰穴是古代用來治療「胎衣不下」（難產）的穴道，幫助難產時生產，才會去按摩或針灸去刺激獨陰穴，（獨陰穴在第二腳趾的趾關節中點。）

*至陰穴： 與獨陰穴的用途一樣，古代也可能用艾灸薰來轉正胎位。（至陰穴在腳的小腳趾趾甲根外側大約2公釐處。）

不慎按摩到這些穴道，會有影響嗎？

不小心按到，就要看有無真正用力按摩到那些穴道點而定；此外，孕婦本身的體質也有關，體質較虛弱、又用力按摩該穴道，就可能有子宮收縮、流產或早產之虞，尤其是安胎中的孕婦；但如果孕婦身體強健，就不一定會出現那麼嚴重的影響。建議應休息至少1天，並觀察這1天有無腹痛、出血或不適，並且不能搬重物，如果有出血或腹痛，應盡速至婦產科回診檢查。

足底按摩、Spa按摩，孕婦可以做嗎？

*足底按摩： 足底按摩的手法通常較重、較用力，大多較不適合孕婦。尤其小腿以下的腳部附近的穴道與子宮較相關，更要謹慎。如果真的要按，請務必輕柔。

Spa按摩： *美容美體的孕婦Spa按摩，大多是經絡按摩，如果只是整條經絡輕輕地、緩和地去按摩，不是刻意針對某些穴道點用力去按，其實是可以的。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年6月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

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