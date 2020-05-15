爸媽沒注意到的「這些事」！可能會引起寶貝之間的爭寵

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

面對大寶偷打弟妹、行為退化、愛哭鬧生氣，爸爸媽媽該怎麼辦呢？大寶、二寶真的不能和平相處嗎？ 別擔心～心理師來幫您！

手足之間的爭寵，對爸媽來說真是一個難題，面對手心手背都是肉的掙扎，可能是因為各位爸媽們沒注意到的這些事，而引起的戰爭喔～來看看應該如何避免吧！

小孩爭寵的原因有哪些？

1.弟妹出現，讓大寶覺得爸媽被搶走，對自己的愛也被瓜分了。

2.大寶看到弟妹用哭的可以被安撫與滿足需求，會開始學習用哭的方式來表達。

3.爸媽花比較多的時間照顧二寶，陪伴大寶的時間卻變得比較少。

4.被比較。中國醫藥大學兒童醫院親子諮詢中心湯佳樺心理師特別提醒，盡量少對大寶說「比較」的話，例如：「你看弟弟都乖乖的，你都不乖。」，家長可以直接提出對大寶的要求或期望，而非用比較方式表達。

如何處理手足爭寵？

爸媽要先考量小孩本身的年齡、氣質、手足之間的年齡差～

年齡

例如：大寶3、4歲，弟妹是嬰兒。3、4歲的小孩會以自我為中心，一旦出現爭寵的退化行為時，爸媽要注意幾個重點：

1.不要強迫大寶一定要「分享」或禮讓弟妹。

2.爸媽最好講求公平與輪流。例如：這個玩具大寶先玩，再換二寶玩，兩人輪流。

3.分工陪伴。如果有其他人家人可以照顧二寶，建議先大寶為主，每天最好都有「專屬大寶的時間」，；如果沒有人可以幫忙時，可嘗試從日常生活作息規律性做調整，減少大寶的生活的變動。當媽咪需要照顧二寶時，可以先跟大寶說：「我先餵妹妹喝奶，餵完奶以後，玩遊戲時間，我會來陪你。」或是讓大寶一起幫忙照顧，並藉此稱讚大寶：「有你幫忙真好，不然媽咪好忙喔！」

氣質

氣質差異也會影響手足互動，爸媽大多會先顧慮到反應較大的小孩，但其實反應較小不一定沒事，可能是天生氣質而使他比較不會做出適切的反應，所以爸媽也

要留意。若從氣質特性做考量，在照顧順序上，有時候也可以先反過來，先照顧反應較小的小孩，再去照顧反應較大的小孩。

此外，也要留意「手足中，誰是比較握有主導權的那個人（通常是堅持度比較高的孩子，而不一定與年紀大小有關）」。爸媽要提醒堅持度比較高、比較有主導性的孩子，請他注意另一方是否做到他的要求，另外也要提醒堅持度比較低的那一方，如果不喜歡、不開心的時候，要表示出自己不喜歡。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年04月號。