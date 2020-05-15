換季過敏怎麼辦？別擔心 醫師教你從日常照顧來預防！

【編訪撰文／許宜津、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

在台灣，每3個孩子就有1個是過敏兒。季節交替之際，溫差及天氣變化相當大，讓寶寶噴嚏打不停，甚至開始流鼻水，該怎麼減少換季過敏的機率發生呢？原來只要打點這些居家環境就可以改善！

台灣過敏兒的比例高，都會區更明顯。面對家裡有過敏兒的爸爸媽媽，在日常環境中應該注意哪些地方呢？

寶寶噴嚏打不停，為何換季容易過敏？

高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒心肺科主治醫師陳怡真表示，過敏可分兩種，季節性過敏及常態性過敏，季節性過敏常見的像是花粉，但台灣有花粉過敏的機率不高，多數人都是常態性的過敏。

要特別注意的是，常態性過敏會因季節氣象變化而加重過敏症狀，因此季節交替之際需多加注意，像是台灣春天約三到五月之間，氣候特別不穩定，若遇到梅雨季節濕度提高，更容易造成季節性過敏。根據氣象局統計，3月份相對濕度超過80％的地區有19個，像是台北、宜蘭。而台灣最常見的過敏原之一的「塵蟎」喜歡在相對濕度70到80%的環境中，因此每到這個時間，孩子氣喘過敏發作比例也特別高。

換季常見四種過敏

陳怡真醫師提到，即使寶寶有過敏體質，也不代表一定會過敏，是因為環境中的過敏原誘發，導致寶寶出現過敏反應，以下是四種常見過敏狀況：

1.氣喘：常見症狀為呼吸困難、喘嗚聲、胸悶、慢性咳嗽，天氣變化大尤其嚴重。

2.過敏性鼻炎：常見症狀為晨起連續噴嚏、流鼻水、鼻、癢、鼻塞。

3.過敏性結膜炎：常見症狀為容易眨眼、紅眼、眼睛癢、灼熱感、黑眼圈。

4.異位性皮膚炎：常見症狀為四肢關節、臉頰、耳後、頭皮、頸部等部位長出紅色小丘疹。

三級預防降低寶寶過敏發生機率

目前醫學界主要採取三級預防以降低過敏，從寶寶出生前到出生後都是重要降低過敏發生的時機。

第一級預防：防止遺傳體質致敏化

如果爸爸媽媽都有過敏症狀，寶寶有很大的機率遺傳到過敏體質。免疫系統大約在懷孕第四個月至出生後六個月發育，此時孕婦如果遇到過敏原，過敏體質就會被「誘發」，這就是「致敏化」的過程。因此，孕婦必須避開過敏原，保護胎兒不會產生「致敏化」。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年04月號。