別讓謠言害了妳！剖腹產傷口這樣照顧才對！

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

剖腹產最重要的就是產後的傷口照護：多久可以碰水？不小心碰到水怎麼辦？傷口附近硬硬痛痛的正常嗎？剖腹產都會留疤嗎？

剖腹產的剖腹傷口，是剖腹產媽媽生完小孩後要面對的自我照護問題，那麼多疑問、傳言，到底該怎麼做才正確呢？一起來了解看看吧！

剖腹產傷口照顧的錯誤觀念？

有些人以為剖腹產傷口要經常使用優碘消毒，但其實優碘消毒適用於意外外傷、車禍等造成的髒（汙染）傷口；剖腹產多屬於乾淨傷口，大多不需要使用優碘消毒。如果擔心，仍可以使用優碘消毒，不過建議在塗上後，等優碘乾了再用生理食鹽水擦掉優碘，一來避免色素沉澱，二來是因為「優碘不僅會殺菌，也會殺細胞，可能會影響傷口癒合」，所以最好不要將優碘一直留置在傷口上。

剖腹產傷口多久可以碰水？

因為水中有細菌，可能會有傷口感染之虞，所以產後至少1、2週內，不要碰水，可使用防水貼片淋浴洗澡，但建議不要泡澡。

傷口不小心碰到水，怎麼辦？

萬一產後1、2週內傷口不小心碰到水，只要用無菌乾棉枝擦乾傷口上的水分即可（無菌棉枝是指在藥局可買到的滅菌棉棒，棉花棒前端的頭較大）。萬一傷口受到汙染，可使用優碘消毒後，再用生理食鹽水塗掉。

剖腹產傷口附近硬硬痛痛的？

傷口癒合過程中會有一點硬硬痛痛的不適感是正常的，疼痛感會隨時間慢慢改善，產後6個月～1年就不會有這種不適感了。但必須排除是否感染的可能，如傷口紅、腫、熱、痛，疼痛越來越加劇，仍建議就醫詢問。

剖腹產傷口痛，怎麼辦？

可以使用束腹帶固定傷口，減少拉扯避免疼痛。束腹帶平均使用1～3個月即可。另外，產後多久必須下床，則是愈快愈好，但仍要量力而為，早點下床對術後恢復較佳，亦能降低腸沾黏的機率。

剖腹產疤痕的形成過程？

*產後大約1個月：此時的傷口是平整的、比較漂亮，因為還沒真正形成疤。

*產後大約3、4個月：此時是疤痕真正形成的高峰期，疤痕開始凸起、變紅。

*產後大約6個月：疤痕進入穩定期，顏色會逐漸變淡。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年04月號。