為何懷孕週數一樣 孕肚大小卻差很多呢？

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

許多第一次懷孕的媽媽都會很關心肚子的變化，一旦肚子沒有如預期「變大」就擔心寶寶會發育不良。懷孕後到底什麼時候肚子才會開始變大呢？

馨蕙馨醫院婦產科主治醫師曾翌捷表示，懷孕3個月以後子宮脫離骨盆腔，腹圍才會開始逐漸增加。一般來說，孕婦在懷孕3、4個月以後就會開始小腹微凸。

懷孕期間 最好每週量一次腹圍

腹圍增加的速度在孕期不同階段落差很大。20～24週是腹圍成長最明顯的時候，此時每週平均會增加1.5～1.6公分；24～36週腹圍的增速開始減緩，每週大約在0.8～1公分之間；36週以後增加速度變得更慢，每週大約是0.3～0.5公分。

腹圍突然增加 可能是吃太多澱粉或甜食

由於腹圍可以反映羊水量及胎兒體重的變化，懷孕期間最好每週量一次，觀察是否突然增加，腹圍突然變大會增加生產風險，建議必須馬上就醫檢查。

懷孕中期腹圍沒有明顯增加，可能只是測量誤差，可以先觀察幾週，還是沒有增加再就醫檢查。懷孕後期腹圍停滯最好馬上告知醫師做進一步檢查。

腹圍測量方式

拿一般量尺以肚臍為基準點，水平環繞肚子一圈。

肚子低代表快生了？醫師說No！

曾翌捷醫師表示，孕婦的身材比例、寶寶的胎位都會影響肚子看起來的狀態，用肚子高低判斷是否快生並不準確。

不少孕婦都會疑惑：明明懷孕週數一樣，為何我的肚子看起來特別大／小？左右孕肚尺寸的原因有哪些？一起來看看：

肚子過大生理因素

＊胎兒體型

胎兒體型取決於爸爸的基因，爸爸較高壯，寶寶相對會較大。孕期攝取大量澱粉或含糖飲料／食物也會讓寶寶明顯變大。

＊胎兒數目

無論雙胞胎的體型是一大一小或兩個都小，雙胞胎孕婦的肚子都會比單胞胎孕婦來得大。曾翌捷醫師表示，雙胞胎孕婦的腹圍在妊娠24～32週會急遽成長，32週後會逐漸減緩。

＊孕婦體重

懷孕後的體重增加越快，肚子也會大得比較快。即使是瘦子，孕期如果不控制飲食，肚子一樣會快速變大。

＊懷胎次數

很多媽媽會發現第二胎比第一胎肚子大得更快，肚子「掉下去」的速度也是，這是因為肚皮的肌肉和筋膜在初次懷孕被撐大後變得更有彈性和延展性，因此很快就會被撐開；而肚皮撐得越大，肌肉支撐不足，肚子下沉的情況就會越明顯。

＊懷孕初期脹氣

懷孕初期肚子雖然不會有明顯變化，但嚴重害喜會導致腸胃蠕動變慢，肚子往往會因為脹氣而凸出

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年04月號。