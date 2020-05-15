「那對夫妻」歡笑的背後 是用心的經營

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

擁有高達250萬粉絲的超人氣網紅「那對夫妻」來了！《嬰兒與母親》4月號邀請Nico品筠、Kim京燁、妮妮擔任封面人物，現場歡笑不斷，看看這回聊了什麼～

從新手爸媽晉升為資深爸媽的「那對夫妻」，經過多年磨練，是否有領悟出什麼育兒心得呢？夫妻之間又有哪些有趣對話呢？

男人帶孩子，很可以！

以Kim來說，除了沒辦法親餵以外，其他照顧小孩的事他全部都會做，他認為，「親子關係不是僅靠血緣來維持的，而是來自於父母的陪伴，否則等小孩長大後，就會自然而然逐漸疏遠。」Kim更覺得，其實是妮妮陪伴他們，而不是他們陪伴妮妮，畢竟妮妮帶給Kim與Nico的歡樂時光與美好回憶實在是太多了。

妮妮不挑食，原來爸媽是靠這招！

Kim表示他們從小就會用蔬菜當獎勵，常跟妮妮說：「妳今天表現得很好，那就讓妳吃蔬菜！」為了讓妮妮多吃蔬菜，Kim與Nico常會跟妮妮搶蔬菜吃，讓妮妮更覺得吃蔬菜比較好。第一次讓妮妮吃青椒時，Kim跟當時3歲大的妮妮說：「這太苦了，妮妮妳不用吃，雖然吃了會變漂亮，但10個小孩中有9個小孩不敢吃，妳不可能剛好就是敢吃青椒的那1個吧！」妮妮聽完，立刻就吃掉青椒。現在妮妮比Kim和Nico更不挑食，Kim不吃茄子、Nico不吃胡蘿蔔，而妮妮則是全部都敢吃。

大人不一定都是對的！

Kim與Nico非常尊重妮妮，會主動問「爸媽做什麼事會讓妳感到不舒服？」根據妮妮的回答來調整作法；會用大人的方式跟妮妮溝通、用朋友的方式相處、用孩子的方式陪妮妮玩；在學習上，會讓妮妮選擇她想學習的東西。有些父母會對小孩說：「我花那麼多錢栽培你，可是你卻不成材。」，Kim認為「不要把自己的失敗投射在小孩身上，希望小孩為了父母而成功」，望子成龍、望女成鳳會給小孩帶來太多壓力。他們希望妮妮快樂、當個善良的人就好。

如果妮妮提出了自己的想法，Kim與Nico也樂於接納，讓妮妮知道「即使是爸媽也可能會做錯，也願意改變」，大人不一定永遠都是對的。如果他們做錯，他們也會跟妮妮道歉；當妮妮做錯事時，也會主動跟爸媽道歉。Kim認為，大人的

行為與小孩的行為就像是一面鏡子，小孩做事的方式常反映出大人本身的行為模式。今天大人怎麼對小孩，小孩長大後就會怎麼對自己。

「願意做就很好了，不要嫌！」

Kim認為：「否定小孩一次，小孩下次就再也不想做了。沒做就不會進步，所以還是要放手讓小孩嘗試與學習。」Kim也偷偷說，就像是Nico做飯，自己一定會全部吃光，不然就沒有下一次了……。他也呼籲全天下的老公們：「老婆願意做飯給你吃就很好了，不要抱怨！」後來在錄影時，當他們被問到「媽媽煮飯好吃嗎」時，妮妮跟Kim說：「還是不要說媽媽煮得不好吃好了，不然等等你又要跟媽媽道歉……。」

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年04月號。