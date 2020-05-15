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11個懷孕徵兆 妳中了嗎？

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

懷孕前兆（懷孕徵兆）有哪些呢？懷孕初期一定會有症狀嗎？一驗到有孕，立刻要就醫嗎？放下既期待又擔憂的心，一起來看看！

懷疑自己是否懷孕，有哪些徵兆可以判斷？快聽醫師說分明～

嬰兒常見的12種表現

臺北市立聯合醫院仁愛院區婦產科詹景全主任表示，以下11項懷孕徵兆可供參考，可能會因人而異，不一定全部徵兆症狀都會有；此外，如果只有1、2項徵兆症狀，也不一定表示懷孕了，還是要以驗孕為準。

月經該來沒來

當月經該來沒來時，就有可能表示懷孕了，但有些女性的月經週期不規則，所以也不一定。基本上，月經該來沒來時即可驗孕。

嗜睡

排卵期黃體素上升，體溫會稍微高一點（但不會到發燒的程度），且黃體素上升較易使人感到疲倦，容易嗜睡。

情緒不穩定

懷孕因荷爾蒙改變，會使情緒較不穩定，如果家人不幫忙與體諒，產前憂鬱，產後憂鬱的機率也會提升。

乳房腫脹

乳房較脹痛，乳頭也會較敏感、脹痛，有點像被掐到般，乳暈也可能變較黑。<><>

陰道出血

陰道出血大多是因為胚胎不穩所致，可能是先兆性流產；另外也可能是子宮外孕或子宮息肉，陰道出血大多都是不正常的表現，應休息與就醫。有些人看到陰道出血，會誤以為是月經來了，基本上非經期的出血、或出血量與平時經期不同（例如比平時經期來時的血量少很多），就要懷疑可能是病灶或是可能懷孕了。

孕吐

因為荷爾蒙上升，所以開始會有噁心想吐的症狀。不過詹景全主任表示，孕吐大多不會在懷孕一開始就出現，通常大約8週～12週時出現，14週趨緩。

唾液黏稠

有些人會覺得唾液黏稠或嘴巴酸酸的，有些人懷孕初期愛吃酸梅；此外，也有可能牙齦腫脹出血。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年05月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

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