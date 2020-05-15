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12種寶寶肢體語言 讓你看懂他的需求！

聯合新聞網 / 嬰兒與母親

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

如何知道寶寶在「說」什麼呢？1歲以下的嬰兒還不會說話，只能用表情、眼神跟肢體動作表達需求。兒童發展專家教你從北鼻的動作看懂他的需求！

家中的小寶貝常常發出咿咿喔喔的聲音，也常不斷揮舞小手小腳，其實這些都是他們在「說話」的表現，想知道他們在表達什麼嗎？

嬰兒常見的12種表現

餓了想喝奶、吃副食品

6個月以前寶寶如果有「餓」的感覺，通常會輕微躁動，手腳亂晃、反覆吐舌、吸吮手腳；部分寶寶還會不停用臉磨蹭所有接觸的物品身體試圖尋找食物。6個月以後，開始會用聲音表達「我餓了」，例如「ㄋㄟㄋㄟㄋㄟ」或「ㄇㄚㄇㄚㄇㄚ」，每個寶寶發出的聲音會有所不同。如果餓的感覺一直無法被滿足，最終會發出生氣的哭泣。

累了想休息、睡覺

想睡覺的寶寶會不停打哈欠、揉眼睛、伸懶腰，眼神變得呆滯，不理會外界刺激，面對喜歡的玩具、愛吃的食物也興趣缺缺。此時如果不哄睡繼續讓寶寶活動，寶寶會出現「用力握拳」、「腳伸直」等生氣的表現，到最後大哭大鬧。

尿尿或便便

寶寶排泄時有可能維持原本的動作，或用力抿嘴、手腳蜷縮往身體中心用力，要看寶寶當下的心情跟身體狀態。

值得注意的是，從親餵改成瓶餵、從母乳改成配方奶，或從配方奶改成副食品初期，有可能因為便秘出現憋氣、臉脹紅、快速蹬腳等與以往不同的排便表現。尿布疹的寶寶因為一動屁股就會痛，會不停哭鬧、間斷性的舞動手腳。

想玩遊戲、玩玩具

寶寶會持續注視想玩的物品，一邊拍手／揮舞雙手，一邊發出咿咿呀呀的聲音；並透過他覺得「舒服」、「可以掌控」的動作發出想玩的訊號，例如吸手指、拍桌子、丟東西，這些「舒服」、「可掌控」的動作通常是寶寶新學會的動作。

吸引大人注意

當寶寶有需求時，會利用各種行為提醒大人「趕快來幫我」或「趕快注意我」。小一點的寶寶會發出5～6秒間斷性的哭聲；大一點的寶寶可能會丟東西。如果寶寶被關注時「開心的笑」，並重複數次同樣的動作，八九不離十是在吸引大人注意。

太冷、太熱

寶寶寒冷時會降低活動量、發出輕微的哭聲、手腳小幅度的動來動去；悶熱時頭跟脖子會明顯流汗，並發出宏亮的哭聲，此時可以摸後頸來判斷寶寶的體溫。

生病、疼痛

病痛的哭鬧往往十分劇烈，寶寶會持續發出尖銳高亢、歇斯底里的哭聲直到滿臉通紅發不出聲音。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2020年05月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

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