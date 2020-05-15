「親子共讀」從0歲開始 打造孩子心靈的力量！

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

為什麼要「親子共讀」？共讀除了可以培養親子之間的情感，更可以透過圖文閱讀、問答對話，增加孩子的語言及思考能力、刺激語言發展！本文提供適合0～3歲孩子閱讀的書單，讓媽咪在溫馨氛圍中與小寶貝一起讀繪本、玩布書，共度美好時光！

接觸親子共讀前，爸媽們要先了解孩子在不同階段的發展特質，選擇適合年齡的書籍，在安靜、不被打擾、沒有聲光刺激的空間，將要閱讀的書籍放在孩子可以輕易拿取的位置，讓小寶貝在友善、愉悅、放鬆的環境中進行共讀。

0～1歲適合的親子共讀形式

輔仁大學兒童與家庭學系系主任涂妙如表示，0～1歲的親子共讀可以分成「0～3個月」、「4～6個月」、「7～12個月」3個階段：

0～3個月：

孩子視力尚未發展完全，可以選擇色彩明亮、對比強烈，以黑、白或紅、黃、藍等基本色構成的圖畫書，讓孩子辨識書中圖樣。

4～6個月：

共讀時應將孩子抱在懷中，選擇可以唸唱的兒歌繪本，讓孩子感受兒歌的韻律及節奏。

7～12個月：

可以將孩子抱坐在腿上，選擇具有視、聽、嗅、味、觸5大感官元素的書籍，如圖卡書、音樂書、立體書，讓孩子經由「看」、「聽」、「聞」、「摸」等不同感官來探索、認識書中事物。這個時期的共讀重點是「創造親子間的愉悅感受」，爸媽可以用「指圖識物」的方式營造遊戲的感覺，激發小寶貝對看書的興趣，例如用手指著圖案說：「你看這是『杯子』。」

1～2歲適合的親子共讀形式

孩子1～2歲共讀時應選擇能夠反覆吟唱或重複字詞的書籍，例如「棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼？我看見一隻紅色的鳥在看我。紅色的鳥、紅色的鳥，你在看什麼？我看見一隻黃色的鴨子在看我。」

此外，這個階段的孩子容易產生分離焦慮，也可以多選一些跟「愛與關懷」有關的書，利用親密的肢體語言讓孩子獲得愛的感受

2～3歲適合的親子共讀形式

2～3歲的孩子很多事都想自己動手做，可以選擇「能夠幫助孩子拓展生活經驗、訓練生活能力」的書為主，讓孩子從閱讀中模仿、觀察，進而建立「自我」的概念、學習成長。

此外，這個階段的孩子開始建立邏輯性，能夠理解笑話，因此也可以讓孩子閱讀「具有豐富故事情節」及「幽默有趣」的童書。

0～1歲共讀書單

書單：《遊戲時間躲貓貓》、《寶寶不想睡》、《牛來了》。

推薦理由：許多媽媽在哄孩子入睡時常會有深深的無力感。

《寶寶不想睡》提供唱歌、說故事、抓背、親親等各種哄睡技巧，協助媽咪搞定不想睡的頑皮小孩。

《牛來了》是活潑的兒歌手指謠，媽咪可以帶孩子一邊玩一邊唸唱，度過開心的親子時光。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年05月號。