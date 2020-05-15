5類自費產檢要不要做？醫師教你如何判斷

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

產檢是為了確認肚中寶寶的健康，除了例行性的一般檢查之外，還有平均在數千到數萬元不等的自費產檢，但是有需要每一項都做嗎？我們幫妳整理好懶人包，想省荷包就看這一篇！

市面上的自費產檢琳瑯滿目，怎麼判斷要做哪些檢查呢？

愛麗生婦產科診所主治醫師彭韻琴表示，自費產檢可大致分為「罕見遺傳疾病」、「高危險妊娠併發症」、「器官發育異常疾病」、「唐氏症」及「染色體異常疾病」等5種類別，準媽咪可以根據懷孕年齡、健康狀況與家族病史選擇檢查項目：

自費產檢項目part1.罕見遺傳疾病

脊髓性肌肉萎縮症篩檢、X染色體脆折症基因檢查

檢查目的：脊髓性肌肉萎縮症和X染色體脆折症均為罕見遺傳疾病，前者會讓人四肢無力，有可能嚴重到必須插管才能維持生命；後者是造成胎兒智能不足的主要病症之一，發生率僅次於唐氏症。這兩種病目前都無藥可醫，一旦出現隔代遺傳，寶寶就可能會染病。

檢查時機：妊娠13週前，第1次產檢抽血即可加驗。

檢查方式：抽血。

準確率：98%。

平均費用：脊髓性肌肉萎縮症約2,000元，X染色體脆折症約4,000元。

什麼情況一定要做：前一胎罹病、夫妻任一人有家族病史、家族成員有智能障礙、自閉症、運動失調症或提早停經者。

醫師Talk：這兩種疾病屬於重大疾病，不必等到懷孕，婚前健康檢查就可以做。初次懷孕篩檢即可，不必每胎都做。

自費產檢項目part2.高危險妊娠併發症

妊娠糖尿病篩檢

檢查目的：妊娠糖尿病容易讓孕婦產生體重過重、高血壓、酮酸中毒等併發症，對胎兒的影響包含巨嬰症、低血糖、心臟病、骨骼畸形、肩難產、胎死腹中、出生後呼吸困難…等，對母親及胎兒都會造成極大傷害。

檢查時機：妊娠24週～28週。

檢查方式：口服葡萄糖水檢測血糖數值。

準確率：99%。

平均費用：看抽血項目而定，約300元～500元。

子癲前症篩檢

檢查目的：子癇前症可能會引發高血壓、中風、產後大出血等風險，並造成胎兒發育不良、出生後抽筋或癲癇，媽媽跟寶寶都有可能因此死亡。孕期及時接受治療可有效降低發病率。

檢查時機：妊娠11週～14週前。

檢查方式：照超音波以後抽血。

準確率：93%。

平均費用：2,000元～2,200元。

妊娠糖尿病、子癲前症什麼情況一定要做：夫妻任一人有糖尿病或高血壓的家族病史、高齡產婦；過去有高血壓、糖尿蛋白尿、BMI值大於26或不明原因胎死腹中的病史；產檢發現胎兒過大。

自費產檢項目part3.器官發育異常疾病

高層次超音波

檢查目的：檢查胎兒是否有心臟瓣膜缺損、心室中膈缺損、橫膈膜疝氣、多囊腎、侏儒症、唇顎裂、四肢缺損…等器官結構發育異常的問題。

檢查時機：妊娠20週～24週，最慢24週前要檢查。

檢查方式：通常會以2D超音波掃描胎兒全身，如需清楚看到面部器官，可照4D超音波。

準確率：98%。

平均費用：3,000元～3,200元。

什麼情況一定要做：前一胎器官發育異常、產檢超音波發現胎兒異常、夫妻任一人有器官發育異常的家族史。

醫師Talk：高層次超音波無法檢測出視障、聽障、語言障礙、智力障礙、新生兒溶血症等非影像形態的異常。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年05月號。