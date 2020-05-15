摩登孕媽咪王思平 就要務實的幸福！

【編訪撰文／許宜津、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

名模王思平，曾參與《鍾無艷》、《莫非，這就是愛情》等戲劇演出，今年初，和交往一年的牙醫師結婚，現在的她，肚子裡正孕育著新生命，想了解成為孕媽咪的王思平有哪些改變嗎？快看本篇專訪！

外型稍帶冷感的王思平，是個標準的名模，換上不同的服裝、擺上不同的肢體動作，馬上吸引眾人的目光，這樣的摩登女郎，對於才剛進入的新婚、即將展開的育兒生活，是怎麼想的呢？

以結婚為前提交往，貼心與安全感很加分

王思平曾表示想在35歲之前結婚，今年初就達到目標，和交往一年的牙醫師結婚。為何是他呢？王思平表示，當初就是以結婚為前提交往，提到自己的牙醫老公，她開玩笑地說：「他其實就是一個滿好使喚的人，幾乎是有求必應。」語畢大笑，王思平分享：「有天半夜，我覺得外面很吵，窗戶又忘記關，我就把他搖醒，跟他說外面好吵，他就默默的走去關。」王思平笑說，他很認命都不會跟我發脾氣，讓王思平在心裡默默地「加分」。

這是決定和他結婚的關鍵因素？「算耶！」不過王思平感性地表示，貼心是加分，更重要的是感受到的安全感，「有些男生會很少給你什麼承諾，但他是很認真跟你討論未來。」在交往的時候，就會聊到未來的規劃，很有誠意的問王思平：「你覺得你需要多少家用費？你需要什麼樣的環境？」所以那時王思平就預計今年初一起生活，如果各方面都適合就結婚。

懷孕是意外！坦言仍是想要的方向

計劃趕不上變化，沒想到王思平迅速從人妻身分晉級成孕媽咪，她直言會懷孕其實是個意外，「因為我本身經期蠻亂的，那天本來是請老公陪我去打催經針，結果醫師跟我們說是懷孕了。」王思平坦言當下有點傻眼，但也很快就接受自己就要邁向人生下一步了。「不過這其實也是自己想要的方向，當時就想好33到35歲之間，要認真找結婚對象。」那老公的反應呢？「老公是蠻開心的，因為他很想成家有小孩。」

乾兒子讓王思平母愛大噴發，若沒對象原本考慮凍卵

其實在遇到適合的結婚對象前，王思平還想說「OK，如果找不到對象的話，我可能34、35歲就要去凍卵。」她擔心34歲以上就成了高齡產婦，也覺得越晚生，帶孩子的體力會有差，能陪孩子的時間也會變少。王思平感性的說：「因為還是會想要有自己的小孩。」王思平分享她認高中同學的兒子當乾兒子，每次買乾兒子喜歡的玩具車給他，

他會馬上甜嘴笑回：「乾媽，愛你！」「乾媽，啾一個！」王思平大嘆真的太會了「當下就覺得兩、三歲的小孩好可愛！那時就有一點母愛大噴發，覺得有小孩也不錯。」

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2020年05月號。