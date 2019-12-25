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陪孩子玩遊戲 這5種行為超NG！

2019-12-25 15:59嬰兒與母親

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

在孩子成長過程中，「遊戲」扮演了重要媒介。遊戲不僅可以讓孩子鍛鍊肢體動作，認識顏色、數字、文字等基本概念，也可以幫助孩子培養人際互動能力。陪孩子玩遊戲有什麼技巧？哪些NG行為絕對不能做？專家說：0～3歲「這樣玩」，對孩子最好！

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親愛的爸爸媽媽，你曾經對孩子這麼做嗎？來看看幾個陪玩常見的錯誤做法。

小心踩雷！陪玩5大NG行為

NG行為1.要求孩子坐在定點玩玩具，不准離開位置。

專家說：限制活動不但會讓孩子的動作發展陷入停滯，也可能會降低孩子的抵抗力。兒童發展專家張旭鎧表示，被過度保護的孩子很容易成為溫室裡的花朵，一旦離家進入外面環境（譬如幼兒園）就會常常生病。除此之外，一再限制孩子的行為也會讓孩子變得越來越退縮、越來越沒有自信。

NG行為2.當孩子出現預期外的玩法，立刻制止並示範正確玩法。

專家說：許多父母常會站在大人的角度指導孩子「該怎麼玩」，一看到孩子的玩法與自己認知的玩法有落差就馬上出手干預，殊不知這種做法會扼殺孩子的創造力與想像力，也會讓孩子失去獨立思考的能力。探索新奇事物是人類的本能，硬要孩子遵循一種玩法只會讓孩子的思考變得僵化，對未來發展沒有任何幫助。

NG行為3.當孩子因為挫折鬧脾氣，教訓、威脅孩子。

專家說：鬧脾氣是一種情緒的抒發。此時如果不讓孩子發洩，任由孩子累積負面情緒，長期下來很可能會讓孩子衍生出心理疾病。孩子鬧脾氣通常有跡可循，爸爸媽媽應該找出背後的原因，引導孩子用正確方式處理，而不是一昧責罵孩子或對孩子說教。

NG行為4.強迫孩子在眾人面前示範拿手的遊戲

專家說：父母要孩子示範拿手遊戲通常是為了滿足自己的虛榮心，或為了向他人證明自己教養的成效（讓他們看到孩子的進步），無論是哪一種想法，都無可厚非。孩子有機會練習也是一件好事，但這麼做的前提必須是孩子「自己願意」去做，如果孩子當下不想做，硬要孩子示範只會讓孩子對這件事產生恐懼，以後更抗拒在眾人面前表演。

tips.要讓孩子心甘情願在眾人面前表演，「稱讚」是很好的方法。孩子獲得成就感以後，下次不用父母提醒也會主動去做。

NG行為5.狂滑手機，無視／隨便應付孩子的要求。

專家說：前面提到父母在孩子玩遊戲時應該避免過度干涉，這裡說的「不干涉」指的是讓孩子自己探索、嘗試各種不同的玩法，而不是不理會。父母陪玩時應該隨時留意孩子的安全、選擇適合孩子年齡的玩具，並耐心傾聽、釐清孩子的需求，及時給予回應。

tips.當孩子的需求長期被父母忽視，孩子會轉而尋找能夠給他回應與關愛的人。

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＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年12月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。

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