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驚！孩子的「這2種特質」 可能是自閉症？

2019-12-25 15:59嬰兒與母親

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

自閉症症狀與自閉症特徵有哪些？如何評估？如何治療自閉症？醫師這樣說……。

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寶寶不喜歡笑、不理人、沒什麼反應… 是自閉症嗎？

幾歲可以診斷自閉症？

普遍大約2～3歲可診斷自閉症，在症狀表現較為典型的寶寶身上，則可能落在1歲到1歲半之間。不過診斷時間的早晚，有一部分也來自於大人的敏感度。因為許多大人常是在寶寶已2歲多卻仍不太會講話才帶來就醫，所以才使2～3歲為自閉症較常被診斷出的年齡。

自閉症症狀（自閉症特徵）與評估

核心症狀

自閉症診斷必須符合以下兩個核心症狀，並且影響到日常生活功能：

人際互動與社會溝通有障礙：

在嬰幼兒期的寶寶可能表現出眼神接觸較少、無法對大人的情緒有適當的反應，例如看到大人笑，不會跟著笑；看到大人生氣，也不會嚇哭…等等。大一點的孩子則可能不太知道怎麼跟人玩，察言觀色的能力較弱、不會辨識情境。多數自閉症的寶寶，語言發展較為遲緩，有些是完全不會講話、也沒有仿說的動機，只會自創「火星語」；有些則是雖然會講話，但不會與人溝通，例如可以流利的背卡通台詞，卻無法回答簡單的問題，或是答非所問、自說自話。

重複的行為與侷限的興趣：

自閉症的寶寶常有一些刻板的或重複的動作，例如重複開關燈、或是相同的路線來回跑。他們興趣相當侷限，例如將同一台玩具車重複往前往後滑、或是將物品規則地排列成一條直線，這樣的活動可以持續長達一兩個小時，而且不容易被改變，如果大人破壞他的規則或是試圖改變他的玩法，就可能引起他極大的情緒反應。他們往往是「只玩一兩樣東西，只有一兩種玩法」，即使大人買了新的玩具給他，寶寶似乎也沒什麼興趣。

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＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年12月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。

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