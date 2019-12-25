妳是哪一種體質？孕婦常見4大體質中醫調養妙方

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

懷孕時的體質與懷孕前不同？懷孕體質改變，分別有哪幾種常見的體質？如何初步分辨不同體質？懷孕體質該如何調養？孕婦的體質也會影響胎兒的體質嗎？

產後體質還會改變嗎？中醫師這樣說……

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大家常說的體質是什麼？臺北醫學大學附設醫院傳統醫學科楊佩鈺醫師表示，體質是日常生活習慣的累積，包括起床與睡覺的時間、運動的頻率與習慣、工作的類型、飲食的種類和情緒等，都會影響體質，所以體質會因人因時而異。

懷孕時的體質與懷孕前不同？

一般來說，懷孕後母親的身體從原本只要提供自己一個人的養分，變成要供應兩個人的養分，因此身體的基礎代謝率會提高，這就是為什麼我們常聽到「孕婦體質比較燥熱、比較怕熱」的原因。懷孕時的體質，確實可能與懷孕前不一樣。

孕婦的體質有哪些類型？

以下從中醫的角度提供相關症狀與初步的判斷方式給孕媽咪參考。但也特別要提醒，有些體質較難區分、可能會錯誤判斷，很多人也有兼雜不同的體質，所以最好還是請中醫師判斷較準確：

虛寒體質（陽氣虛）

懷孕一開始因為荷爾蒙影響，懷孕初期比較常見的不適是疲倦、頻尿和噁心，此時的體質表現，相對來說容易比較偏陽氣虛，也就是虛寒體質，因為疲倦、頻尿都是體質比較虛寒的表現。陽氣虛的表現為容易疲倦、面色膚色白、怕風怕冷、手腳冰冷、瘦弱、話少音量小、小腹有下墜感與寒冷感，這些也都是懷孕初期常見的症狀。

熱性體質

懷孕中期大多比較沒有身體不適的症狀，通常偏向比較平和的體質；但是到了懷孕後期，要供給嬰兒的營養較多，孕婦的基礎代謝率增加，心跳變快、產熱能力較強，所以體質會漸漸轉「熱」。從懷孕中期的尾端、懷孕6個月以後，比較常見的體質就是熱性體質。

很多媽媽在懷孕後期容易覺得口乾舌燥、想喝冷飲、身體發熱，甚至是皮膚容易乾燥、發癢，這些都是「熱」的表現，這是由於身體機能代謝增強，要供給母胎雙方的營養及代謝而致。

痰濕體質

痰濕瘀滯體質也很常見，也就是大家所說的溼氣重。表現是平常容易疲倦，起身走動與活動後會比較好，但若只是坐著、躺著就很累，而且越坐越累。外觀上通常是看起來白白的、肌肉軟嫩的女性。這類型體質的女性在懷孕後分泌物容易比較多，通常是白色的，孕吐的東西也容易是水樣的，也容易乳房脹痛與頭暈。

肝鬱氣滯體質

自我要求高、工作壓力比較大的女性，情緒長期處於緊繃的狀態，較易是肝鬱氣滯的體質，也就是氣鬱，容易感到胸口煩悶或胸口熱（彷彿有一團火只積在胸口），常必須用力才能深呼吸，情緒也經常起伏不定、情緒緊張，手腳冰冷，但身體不太怕冷，也可能會口乾舌燥。

不過，這個體質很容易因為手腳冰冷的症狀而被與虛寒搞混；又或是因心胸煩悶而喜歡喝冷飲，而被與熱性體質搞混，所以建議還是先諮詢專業的中醫師，從整體狀況去判斷體質比較恰當。

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＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年12月號。