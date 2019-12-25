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一家都是網紅！YouTuber Family蔡阿嘎x二伯x蔡桃貴x蔡波能

2019-12-25 15:59嬰兒與母親

【編訪撰文／許宜津、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

最幼齒YouTuber vs. 最資深YouTuber，蔡阿嘎的兒子蔡桃貴以唯一突破30萬高票，獲得2019台灣百大網紅人氣票選第一名，第二名則由爸爸蔡阿嘎拿下；同一時間票選的2019台灣百大影響力網紅，則由蔡阿嘎獲得第一名。想了解更多超人氣YouTuber蔡阿嘎與太太二伯、兒子蔡桃貴，以及腹中二寶「蔡波能」的獨家最新消息嗎？快看本篇專訪！

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當最具影響力及最具人氣的網紅都聚在同一個家裡，連還在肚子裡的二寶都能一天衝到10萬粉絲，你能想像這一家人是多麼有魅力嗎？來看看蔡阿嘎、二伯、蔡桃貴、蔡波能這一家人有多可愛！

看著蔡桃貴的成長，二伯內心矛盾

蔡阿嘎分享：「有時候回頭看蔡桃貴剛學會走路的影片，真的會覺得他長好快。以前還只會翻身，不知不覺就開始會走跳」。對於蔡桃貴長大這件事，二伯倒覺得自己心情很矛盾，「會為他的進步感到開心，但又因為孩子不再那麼依賴自己感到有點小小失落。」二伯感性的說：「我們都知道，小朋友長大就不會像現在那麼黏我們，所以就會有點捨不得他成長那麼快，不過在這個過程，每一個進步都是很開心。」

蔡桃貴自己挑鞋又懂吃，讓爸媽開始傷腦筋

蔡桃貴慢慢長大也開始會有自己的價值觀，蔡阿嘎提到：「以前覺得這種事還早，但現在蔡桃貴連出門要穿的鞋子都堅持自己選！」把鞋子拿給他穿，如果蔡桃貴不要，還會搖頭拒絕。現在更懂得吃，不是不吃菜的挑食，而是想吃好吃、有味道的挑嘴，蔡阿嘎笑說：「因為太早讓他吃大人的食物，現在他知道什麼是人間好食物了。」二伯分享，飯煮好後，會先把要給蔡桃貴吃的夾起來，大人的食物再另外調味，現在蔡桃貴發現二伯夾給他的都是沒有味道的食物，所以他有時候就會去找爸爸。

不過蔡阿嘎早有準備，已經先把蔡桃貴的食物放在自己的碗裡，讓他怎麼挖都是自己的食物。蔡阿嘎笑說：「年紀小小就知道別人吃高檔的東西比較好。」二伯現在最煩惱的是每天的菜色，因為蔡桃貴只要吃過一次的東西，他就沒有那麼有興趣，二伯之前第一次煮義大利麵，蔡桃貴好喜歡，她想說這樣應該可以吃兩三次，沒想到第二次吃的時候，蔡桃貴就沒有那麼有興趣，第三次連吃都不想吃了，所以二伯最近常搜尋要煮什麼讓蔡桃貴吃。

蔡桃貴和同齡小朋友的互動初體驗

二伯提到因為家裡平時只有大人，現在會帶蔡桃貴到親子館或是附近公園，讓他跟同年齡的小朋友玩，二伯也分享，一開始蔡桃貴和小朋友玩的時候，會搶別人的玩具，因為在家裡，玩具都是他的，第一次發生這種狀況時，他們趕快上前阻止，並不停的跟蔡桃貴說這樣不可以，玩具是別人的。不過也希望藉這些機會讓蔡桃貴了解如何和同年齡的小孩相處。

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＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年12月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。

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