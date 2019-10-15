這些觀念錯了嗎？ 16個育兒迷思大破除！

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

什麼？這些常聽到的說法，竟然都是以訛傳訛的錯誤觀念？到底常見的育兒迷思有哪些呢？別再讓這些錯誤觀念影響寶貝健康！

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X迷思1.「長牙會發燒。」

陳映廷醫師澄清，長牙不會發燒。大約6個月～1歲會長第1顆牙，但6個月後，寶寶體內來自於母體的抗體減少、較易生病發燒，才會被誤會是因為長牙導致發燒。

X迷思2.「量耳溫時，有量到就好。」

未滿3個月的寶寶的耳道太小，量耳溫不準確，可考慮量腋溫或肛溫；3個月以上的寶寶，最方便的測量方式為耳溫，但大人在測量時，最好把寶寶的耳朵稍微往後方拉，把耳道拉直，耳溫槍再深入大約0.5公分即可，並且最好兩耳都要測量，以溫度較高的那一邊為準。

X迷思3.「寶寶的肚子鼓鼓的，表示脹氣了。」

1歲以下的寶寶還沒有腹肌，肚子有點鼓鼓的很正常，而且1歲以下以奶類為主食，奶類易產氣，只要不會不舒服，都不算是腹脹；但是如果寶寶哭鬧不安、食慾下降、排氣與排便次數減少、嘔吐與溢奶變得更嚴重，大多會是腹脹，建議就醫。此外，不能讓寶寶擦含有薄荷醇的脹氣膏，不但不能減緩脹氣，而且還可能對神經系統有抑制的作用。

X迷思4.「寶寶躺著喝奶比較省力。」

寶寶的耳咽管較不成熟，躺著喝奶容易逆流積水，提高感染中耳炎的機率。所以喝奶的時候不要完全平躺，頭部至少墊高30度以上。

X迷思5.「寶寶的鼻梁有點塌，幫他捏鼻梁讓鼻子長高一點。」

鼻梁高不高大多來自遺傳，捏鼻樑不僅不會幫助鼻子長高，反而可能使寶寶脆弱的鼻腔黏膜受損，而較易流鼻血或有小傷口造成感染等，最好不要捏鼻梁。

X迷思6.「寶寶愛抓腳和吃手，這樣很髒，要阻止。」

4、5個月的寶寶開始吃手與吃腳，逐漸認識自己的身體及自我安撫、滿足口慾期，也可幫助往後的動作發展、探索世界。因此大人不應制止寶寶吃手或吃腳、抓腳，如果覺得髒先幫他洗乾淨就好。

X迷思7.「寶寶自己吃飯吃得亂七八糟，大人餵他就好了。」

寶寶吃得很亂是必經的學習過程，可促進吞嚥功能、訓練手眼協調，也可以培養自信心。當寶寶大約7、8個月大以上，如果已經可以坐得穩並可空出雙手來，即可逐漸讓寶寶坐餐椅練習自己吃飯，可先由短時間開始，例如先練習自己吃5～10分鐘，大人再餵。

X迷思8.「我和寶寶共用餐具一起吃飯，省時又親密。」

親子共食容易傳染疾病。大人即使自己沒有明顯的生病症狀，也不代表口腔中沒有致病菌，所以最好不要親子共食。

X迷思9.「一瓶奶還沒喝完，可以等等再餵。」

泡好的配方奶在室溫下只能放2小時，現擠的母乳在室溫下可以放4小時。當餐如果喝不完，就不要再喝了，以免變質。

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＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年10月號。