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6招穴道按摩 輕鬆安撫半夜哭鬧的夜啼寶寶

2019-10-15 15:13嬰兒與母親

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

寶寶半夜突如其來的哭鬧，總讓父母心慌─是受到驚嚇了嗎？還是做噩夢呢？該不會是身體出了什麼毛病吧？！該怎麼做才能讓寶貝安穩睡過夜？別擔心，中醫針對3種夜啼型態的孩子提供助眠按摩手法。照著做，輕鬆安撫夜啼寶寶。

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中醫看夜啼 3大類型最常見

以中醫理論分析，夜啼較常發生在0～6個月的寶寶身上，這些半夜哭鬧的孩子大致可以分成3種類型：

★脾寒氣滯型

外在表現：唇色偏淡、手腳冰冷、喝奶量少（胃口差）、喝完奶容易溢奶、時常脹氣或腸絞痛、腸胃消化功能較差。

夜啼原因：俗話說「通則不痛、痛則不通」。脾寒氣滯型的孩子往往因為天氣變冷，肚子著涼因此腸胃受寒，導致體內的「氣」凝結堵塞形成疼痛。除此之外，對牛奶消化不良而「乳食積滯」的孩子，晚上也容易睡不好。

★驚恐傷神型

外在表現：臉色偏青白、容易受到驚嚇，時常神色不安、眼神驚惶不定。

夜啼原因：小嬰兒的神經系統尚未發育完全，很容易被外界事物驚嚇。突如其來的噪音、巨響、刺眼的光線、猛烈的動作都會擾亂寶寶的心神。

★心火旺盛型

外在表現：臉色及唇色偏紅、哭聲響亮、大便偏乾、時常煩躁不安，看到明亮的燈光會更不舒服。

夜啼原因：「心肝常有餘」是嬰幼兒的常見體質，這類型的孩子心、肝容易產生火氣，接觸上火的飲食或環境改變便會情緒浮躁、無法好好睡覺；當媽咪食用炸雞、薯條等上火食物，又將母乳餵給寶寶喝，就會間接引發寶寶體內的火氣。

喝符水、趴睡 風險大別嘗試

不少長輩會引用鬼神之說帶孩子去收驚、喝符水，但符水的衛生堪慮，孩子有可能感染寄生蟲，甚至因此喝下過量的重金屬。八寶散雖然含有鎮靜安神的硃砂，但同時也含有鉛、汞等重金屬，不適合小小孩食用。平常最好不要任意聽信坊間療法，以免治療不成，反而讓寶寶罹病。

而趴睡可以幫助排氣、讓孩子獲得安全感，但1歲以下寶寶趴睡容易引發嬰兒猝死症。如果要讓孩子趴睡，一定要隨時觀察他的動態，千萬不可以讓孩子單獨入睡。

面對半夜啼哭的孩子，應該視孩子的需求採取不同作法。如果孩子沒有生理問題，只是缺乏安全感，可以多用按摩、擁抱、撫摸等肢體接觸讓孩子獲得安全感。隨時滿足孩子的身心需求，孩子自然能夠一夜好眠。

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＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年10月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。
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