你家寶貝的成長 跟上嬰兒發展指標了嗎？（０～５個月篇）

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

寶貝的成長過程中，各種珍貴的第一次往往都會令爸媽感動不已。但家中寶貝頭部控制、翻身、坐…等粗動作發展，是否有跟上嬰兒發展指標的進度呢？趕快來看看０～５個大寶寶的各種粗動作的成長進度吧！

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頭部控制

粗動作發展時間

梁少穎物理治療師表示，除了斜頸的寶寶以外，一般足月的新生兒仰躺時，可以把頭維持在身體中線的位置，並有足夠肌力可以在趴、躺時，向左右轉頭（大人也要注意兩邊的頻率是否大致相同），有時甚至能夠將頭部稍微抬離平面，以及在被大人抱著時，新生兒的頭部可維持短暫的直立，並且伴隨著一些搖搖晃晃、試著用力的動作。維持頭部直立的時間，會隨著成長而增加（但即使如此，當寶寶3個月大以前，大人抱著寶寶時，仍必須支托著寶寶的頭頸部後方）。

3個月大：頭部控制能力趨於成熟，頸部會變得比較硬挺。例如：趴著時，可以抬頭大約45度；大人拉著寶寶的手坐起時，頭與身體可以呈一直線；在被抱成直立或坐姿時，寶寶也能維持頭部的直立。

3～4個月大：肩頸、背部與手臂的力量愈來愈好，寶寶可以用手肘撐起身體的重量，將胸口推離地面，頭部呈現更直立的狀態。

5～6個月大：寶寶已經可以用手掌支撐身體，有時被前方的玩具吸引時，可以向前伸出一隻手碰觸玩具。

爸媽如何提供協助？

1～2個月：可讓寶寶的上半身趴在毛巾捲或小枕頭上，雙手放在胸口下，練習抬頭；或者利用黑白圖卡或聲光玩具吸引寶寶向不同方向轉頭或抬頭。

2～3個月：寶寶仰躺時，可輕柔地協助寶寶分別向左邊與右邊翻身，等待寶寶的頭部跟著轉過來；2～3個月大時，寶寶仰躺時，可開始拉著寶寶的雙手或肩膀坐起。

3個月大：寶寶的頭趴著時，假如仍無法離地達45度，或直立抱時，寶寶的頭無法直立、會東倒西歪，則建議就醫安排物理治療評估。

翻身

粗動作發展時間

寶寶大約2個月大時，有時候側躺可以自己向後翻成仰躺；大約4個月時，寶寶即可主動向左側或向右側翻身，並可維持在側躺的姿勢；大約5、6個月時，身體和腳可以像滾木一樣，同步翻到趴姿；大約6、7個月大時，能以大腿帶動身體，順暢地翻身成趴姿。

爸媽如何提供協助？

4～6個月大：可利用玩具或圖卡，放在寶寶的左側或右側，吸引寶寶翻身。

5、6個月大：大人可幫助寶寶轉動下半身，等待寶寶自己轉動上半身跟過去（但在做所有粗動作訓練時，如果寶寶哭了，大人就要暫停，最好是在和寶寶開心地玩耍時自然地做，不要硬性規定一定要做或必須做幾次。而且也不要在剛吃飽時訓練，以免寶寶容易溢吐奶。）

*如果穿太多或床鋪太軟，寶寶可能會比較不容易翻身。

*有些寶寶只會往同一側翻身，不會往另一側翻身。可能是因為兩側肌肉力量發展得較不對稱，或是有骨骼排列上的問題，也可能是促使寶寶翻身的誘因都在同一側，因此兩邊都要輪流訓練。

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＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年10月號。