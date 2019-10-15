避免養出暴力兒！專家教你這樣處理兒童暴力

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

「叫你不要打弟弟，怎麼講不聽呢？過來罰站！」當家裡出現兒童暴力行為，許多父母習慣用處罰的方式來教育孩子，殊不知這麼做治標不治本。面對孩子的攻擊行為，請放下打罵，用專家教的6個步驟幫他走出情緒風暴。

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孩子打人、咬人，通常是因為…

兒童發展專家張旭鎧表示，孩子會做出攻擊行為通常不外乎4種原因：

1.無意性攻擊

玩遊戲太開心沒有意識到身旁有人，不小心打到或撞到別人。

2.表現性攻擊

對大人做出攻擊行為，得到大人的讚賞與鼓勵，從中獲得愉悅及滿足，逐漸演變成「為了攻擊而攻擊」。

3.工具性攻擊

為了爭奪物品或維護自身權益攻擊他人，通常在搶玩具或糖果時特別常見。

4.敵意性攻擊

年紀較大又時常被同儕欺負的孩子，攻擊他人多半是為了復仇。攻擊威力也比前面幾種都來得大。

打罵、不理會…這3種處理方式超NG

NG處理方式1.以暴制暴

以暴制暴最常見的作法不外乎對孩子施暴、叫孩子打回去，或者在被攻擊的孩子（或對方家長）面前責罵、毆打孩子，但這會讓孩子與父母越來越疏離，也會讓孩子誤以為可以用以牙還牙的方式解決問題，影響未來的人際與手足關係。

NG處理方式2.置之不理

有些父母會認為「孩子還小，不懂事，長大就會改善。」或「只是輕輕打幾下，對方又沒受傷，沒什麼大不了。」但當孩子的攻擊行為沒有受到控制，未來他的攻擊強度就會逐漸升高，甚至會演變成拿棍棒攻擊人。

NG處理方式3.立即滿足孩子的需求

有些父母會提出，「A搶走你的玩具？沒關係，馬麻待會買一個更大更漂亮的給你。」這種行為會讓孩子建立錯誤觀念，以為「攻擊別人就可以獲得自己想要的東西」，之後一再用同樣方式要求大人滿足他的需求。

孩子打人怎麼辦？專家建議這麼做

當孩子出現攻擊行為，父母要做的並不是火上澆油，而是循序漸進的引導孩子建立正確的觀念及作法：

步驟1.確認孩子攻擊的對象是否受傷。

先確認孩子攻擊的對象是否受到實質的身體損傷，如果對方受傷流血，甚至出現生命危險，必須立即處理。

步驟2.深呼吸3次讓自己冷靜下來。

安頓好受害者後，先深呼吸3次讓自己冷靜下來，儘量讓自己維持理智，不要躁進。

步驟3.將孩子帶離現場緩和情緒。

將孩子帶離現場與受害者隔離，讓孩子與自己的情緒緩和下來。

步驟4.同理孩子當下的情緒。

耐心詢問、傾聽孩子「剛剛發生什麼事？」，或幫他說出心底話、同理孩子的情緒，譬如「馬麻知道你剛剛很生氣，因為A突然拿走你正在玩的玩具。」讓孩子知道爸爸媽媽充分了解他的狀況，幫助孩子緩和情緒。

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＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年10月號。