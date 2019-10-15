親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

民眾黨第二波提名名單曝光 郭柯不排除高雄同台

亞錦賽／對日大戰派大聯盟級中心打線 拚第二勝

等待加倍了懷孕的喜悅 阿諾開心迎接新生命

2019-10-15 14:43嬰兒與母親

【編訪撰文／許宜津、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

開朗又樂天的阿諾因主持《食尚玩家》廣受觀眾喜愛，雖然與在美國工作的老公分隔兩地，仍期待孕育新生命，努力兩年多仍沒喜訊，甚至曾經自然淘汰流產，讓她傷心不已。近日終於有了好消息，《嬰兒與母親雜誌》特別邀請準媽媽阿諾，獨家分享迎接新生命的喜悅。

分享

備孕兩年，這回一次就中

結婚後就積極備孕，可是卻還是沒有結果，阿諾感嘆地說：「一、兩年過去了，發現生孩子好像沒有那麼容易。」因此她決定調整身體，開始運動，並規律的吃益生菌跟維他命。阿諾甚至嘗試人工受孕，身體檢查夫妻兩人都沒問題，因此醫生建議先從吃排卵藥開始，阿諾表示，一開始還不太想吃，因為身旁朋友都說吃了會很不舒服，還跟老公說：「這次沒有就算了，再去做人工受孕。」，阿諾回想起當時吃完排卵藥後，醫師檢查濾泡生長的狀況，便勾了日期，告訴我回去要好好做功課喔！，阿諾哀怨地說，真的覺得按表操課很沒有情調，還跟老公說，如果沒有辦法就算了，沒想到一次就中！

發現懷孕超興奮，老公反應卻很淡定

當阿諾用驗孕棒確認懷孕時，她激動的說：「當時真的覺得看到一條淡淡粉紅色的線，還很興奮的傳給老公看！」，不過阿諾也笑說感覺是只有自己才看得到線，甚至要特別標記老公才會注意。

她回想起當時老公的反應其實很淡定，「他不敢太有反應，怕我之後失望，一直跟我說，再等等看，等醫生怎麼說。」阿諾也笑說：「我根本忍不住，幾乎每天都驗，甚至一天驗兩次，用掉好幾支驗孕棒。」最後才在醫生的檢查下，確認懷孕的消息。

懷孕擔憂壓力大，阿諾直言倒不如天天開心

剛懷孕的阿諾一開始很擔心寶寶有沒有好好長大，也開始在網路上查資料，不過她也提醒準媽媽，不要在網路上查太多孕期心得，真的很容易影響心情，阿諾感慨的說：「在網路上查到一些讓人難過的心路歷程，真的快把我嚇死了！」她現在覺得與其每天擔心，倒不如天天開心，專注在自己的事上。

關於教養，阿諾看很多，想更多

雖然阿諾有保母執照，媽媽也是保母，對於和小朋友相處已有自己一套方式，但提到教養看法，阿諾表示還在學習，她和我們分享：「我其實沒有完全反對打罵，但對於現在愛的教育也在觀望學習。」她笑說，其實自己算是滿嚴格的，如果朋友的孩子亂丟東西，她也會趁機教育：「我會問小朋友，為什麼亂丟東西，要他自己去撿起來。」

阿諾希望自己的孩子可以很有規矩，不過她也接收到不同的教養看法，「我朋友說，這樣嚴厲的斥責可能會讓孩子害怕，而不敢有自己的意見。」但阿諾希望孩子是很有想法的人，會主動，敢於冒險，因此在教養這條路，她還在學著如何能幫助孩子成為有規矩又有想法的人。

分享

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年10月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

這些觀念錯了嗎？ 16個育兒迷思大破除！

2019-10-15 15:14

6招穴道按摩 輕鬆安撫半夜哭鬧的夜啼寶寶

2019-10-15 15:13

你家寶貝的成長 跟上嬰兒發展指標了嗎？（０～５個月篇）

2019-10-15 15:11

避免養出暴力兒！專家教你這樣處理兒童暴力

2019-10-15 14:44

成為母親以後… Janet 孩子讓我成為更好的自己

2019-09-06 08:33

腰痠背痛、骨盆痛、水腫… 孕期老是睡不好？4種睡姿讓妳一夜好眠！

2019-09-06 08:33

寶寶不想退房該打催生嗎？ 孕媽咪打催生產程更順利

2019-09-06 08:33

王傳一有女萬事足 樂當幸福奶爸代言人 譜寫《爸爸的小情歌》甜蜜周歲禮

2019-08-08 08:47

夏天游泳拼順產 下水前這些事一定要注意！ 預防感染 4招學起來

2019-08-08 08:47

產後做運動還能瘦更快 坐月子也能動起來 找回產前好身材

2019-08-08 08:47

「吃甜甜」不哭鬧？寶寶生病、過敏機率恐大增

2019-08-08 08:47

餵奶、洗澡、哄睡寶寶育兒祕技！當暖爸我也行

2019-08-08 08:47

Summer Alert！ 夏天帶寶寶玩水 小心紅眼症上身

2019-07-10 14:31

私密處分泌物 原來這樣是異常的！ 10種實用保健法，女性必學！

2019-07-10 14:02

孕期火燒心好痛苦…掌握兩大訣竅 不吞藥也能好！ 飲食check 作息check

2019-07-10 12:09

Lydia帶寶寶旅行不NG 做好行前功課 親情回憶無價

2019-07-10 12:03

楊千霈 亮麗迎接二寶人生 二寶媽咪 生活更多采

2019-07-10 12:02

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

寶寶需要吃手指食物嗎？ 原來要這樣吃才對！

2019-06-09 15:13

年紀不大卻反覆流產？可能是免疫異常惹的禍 小心孕期隱形殺手就在身旁…

2019-06-09 15:12

oops！I fell down 孕期跌倒怎麼辦？不用怕 先看身體是否出現這5種症狀

2019-06-09 15:11

周采詩 下一站‧幸福 Being a mom

2019-06-09 15:10

專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

2019-05-13 10:39

理科太太×先生 理性欣賞孩子的叛逆 科學育兒Easy go！

2019-05-10 14:42

怕血崩、陰道鬆弛想剖腹？ 一次搞懂剖腹產常見迷思&風險

2019-05-10 14:42

6種宵夜食物 孕婦盡量別吃！ 改成這8樣營養低熱量小點心

2019-05-10 14:42

準爸爸必看！陪產學會「這6招」 輕鬆成為產房神隊友！

2019-05-10 14:42
看更多

熱門文章

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算

2019-10-09 14:01

今年10家銀行爆出理專A錢！理專該怎麼選、如何防錢被A走？教你3招自保

2019-10-09 10:12

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

北京下錯藥 誤解「發大財」能解決香港問題

2019-10-09 09:35

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:56

北京讓北愛爾蘭的族群壓迫與仇恨在香港重現

2019-10-09 09:36

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

韓國瑜想赴美鍍金加分 又怕規格輸蔡英文扣分

2019-10-09 09:34

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

吳敦義拿嫡系人馬李哲華祭旗的真正原因

2019-10-09 09:33

傻瓜投資聰明賺 19檔大智若愚股長抱賺翻天

2019-10-09 11:39

偷師 節稅與傳承 有錢人到底在玩什麼把戲？

2019-10-09 11:04

超級富豪忙著避險 黃金 美元 港幣 台幣大混戰

2019-10-09 11:04

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 08:41

機車比照超跑課稅有沒有道理？

2019-10-08 09:18

5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

2019-10-08 13:02

銀行踩雷！ 從應收帳款承購業務看潤寅詐貸案

2019-10-08 10:33

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

生不出來 該尋求人工生殖幫忙嗎？

2019-10-14 09:03

5G手機供應鏈Q4崛起

2019-10-09 08:32

外送員不用怕成「勞保孤兒」！專家指點「這2險種」不可不保！

2019-10-15 10:17

台南絕對空間 黃逸民、陳妍伊： 擅於交陪並醞釀當代藝術交流

2019-10-08 14:44

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

2019-10-08 13:02

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

國際漫畫家郭競雄 用漫畫「挺」香港

2019-10-08 09:16

4大基金逆轉勝的祕訣 看看他們買哪些個股才大賺？

2019-10-09 11:39

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

台商資金回流專案：網開一面還是一網打盡？

2019-10-08 09:18

日本大阪／感受與藍天最靠近的驚奇一刻

2019-10-03 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top