等待加倍了懷孕的喜悅 阿諾開心迎接新生命

【編訪撰文／許宜津、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

開朗又樂天的阿諾因主持《食尚玩家》廣受觀眾喜愛，雖然與在美國工作的老公分隔兩地，仍期待孕育新生命，努力兩年多仍沒喜訊，甚至曾經自然淘汰流產，讓她傷心不已。近日終於有了好消息，《嬰兒與母親雜誌》特別邀請準媽媽阿諾，獨家分享迎接新生命的喜悅。

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備孕兩年，這回一次就中

結婚後就積極備孕，可是卻還是沒有結果，阿諾感嘆地說：「一、兩年過去了，發現生孩子好像沒有那麼容易。」因此她決定調整身體，開始運動，並規律的吃益生菌跟維他命。阿諾甚至嘗試人工受孕，身體檢查夫妻兩人都沒問題，因此醫生建議先從吃排卵藥開始，阿諾表示，一開始還不太想吃，因為身旁朋友都說吃了會很不舒服，還跟老公說：「這次沒有就算了，再去做人工受孕。」，阿諾回想起當時吃完排卵藥後，醫師檢查濾泡生長的狀況，便勾了日期，告訴我回去要好好做功課喔！，阿諾哀怨地說，真的覺得按表操課很沒有情調，還跟老公說，如果沒有辦法就算了，沒想到一次就中！

發現懷孕超興奮，老公反應卻很淡定

當阿諾用驗孕棒確認懷孕時，她激動的說：「當時真的覺得看到一條淡淡粉紅色的線，還很興奮的傳給老公看！」，不過阿諾也笑說感覺是只有自己才看得到線，甚至要特別標記老公才會注意。

她回想起當時老公的反應其實很淡定，「他不敢太有反應，怕我之後失望，一直跟我說，再等等看，等醫生怎麼說。」阿諾也笑說：「我根本忍不住，幾乎每天都驗，甚至一天驗兩次，用掉好幾支驗孕棒。」最後才在醫生的檢查下，確認懷孕的消息。

懷孕擔憂壓力大，阿諾直言倒不如天天開心

剛懷孕的阿諾一開始很擔心寶寶有沒有好好長大，也開始在網路上查資料，不過她也提醒準媽媽，不要在網路上查太多孕期心得，真的很容易影響心情，阿諾感慨的說：「在網路上查到一些讓人難過的心路歷程，真的快把我嚇死了！」她現在覺得與其每天擔心，倒不如天天開心，專注在自己的事上。

關於教養，阿諾看很多，想更多

雖然阿諾有保母執照，媽媽也是保母，對於和小朋友相處已有自己一套方式，但提到教養看法，阿諾表示還在學習，她和我們分享：「我其實沒有完全反對打罵，但對於現在愛的教育也在觀望學習。」她笑說，其實自己算是滿嚴格的，如果朋友的孩子亂丟東西，她也會趁機教育：「我會問小朋友，為什麼亂丟東西，要他自己去撿起來。」

阿諾希望自己的孩子可以很有規矩，不過她也接收到不同的教養看法，「我朋友說，這樣嚴厲的斥責可能會讓孩子害怕，而不敢有自己的意見。」但阿諾希望孩子是很有想法的人，會主動，敢於冒險，因此在教養這條路，她還在學著如何能幫助孩子成為有規矩又有想法的人。

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＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年10月號。