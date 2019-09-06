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吃透抽「買一送三」超划算？網友曝：被店家坑了

寶寶不想退房該打催生嗎？ 孕媽咪打催生產程更順利

2019-09-06 08:33嬰兒與母親

【編訪撰文／許宜津、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

打催生聽起來好可怕，為什麼不能讓孩子自然出生呢？讓婦產科醫師告訴你面臨催生的5種情境。

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過預產期就要催生？先確認有無這5種狀況

馬偕紀念醫院婦產部主治醫師黃千慧表示，產科醫生最重要的工作就是讓母子均安，所以如果要終止妊娠，準備生產時，都會跟媽媽及家人討論，如果產科醫師覺得把胎兒生下來的好處大於風險的話，就會提供催生的選項，在醫療情況下通常有幾個狀況會需要打催生。

情況1：過期妊娠

在懷孕37週之後生產，就稱為足月生產，而過期妊娠的定義是指，懷孕的週數大於42週。在過期妊娠的狀況下，胎盤功能異常的情形可能會發生，因為胎盤主要是供應養分和氧氣給胎兒，一旦超過42週，胎盤功能就會開始老化、鈣化，導致養分跟氧氣沒有辦法輸送給胎兒，加上羊水開始會變少，進而導致臍帶壓迫，造成胎兒窘迫，甚至胎內死亡的情形。另外大部分胎兒腸胃道在40週之後已經發展成熟，這時胎兒有可能會排出一些胎便，如果胎兒吸入胎便，就會造成嚴重缺氧甚至呼吸窘迫。

情況2：胎兒過小

產檢醫師在進行超音波產檢時，會確認胎兒的大小有沒有隨著週數長大。而胎兒太小的定義是和同週數的寶寶相比，寶寶體重小於十個百分比。在這種狀況下，產科醫師會做進一步檢查，若發現胎兒在子宮內生長的狀況不理想，則會考慮催生。

情況3：胎兒過大

若之前曾生過體重過重的胎兒、媽媽的BMI大於30，或是媽媽有妊娠糖尿病，就容易有胎兒過大的情形發生，通常超過3500克時，就會提醒媽媽要比較小心。如果胎兒大於4000克，自然產的成功率就會比較低。而且在生產過程中，若胎兒體積過大，容易造成產道的撕裂，或是發生肩難產，甚至提高剖腹產的機率。所以為了避免讓寶寶長到過大，醫師會視情況判斷是否要嘗試催生。

情況4：媽媽受感染

如果媽媽已經破水一陣子卻都沒有陣痛，且引發感染跡象，比如說發燒、肚子疼痛、陰道分泌物增加，白血球和發炎指數升高，此時為了避免感染情況再持續惡化，則會建議催生。

情況5：媽媽有妊娠毒血症或妊娠高血壓

最後是比較嚴重的情況，媽媽本身有妊娠毒血症或妊娠高血壓，甚至合併器官衰竭，比如說腎臟、肝臟的凝血功能異常，這個時候就需要考慮終止妊娠，而催生就是其中一個方式。

準備生產就該注意這三種產兆

生產時一定要有產兆，產兆有分三個，1.有效且規律的陣痛、2.落紅、3.破水，其中陣痛必須在十分鐘內有兩到三次規律的宮縮。若媽媽的懷孕週數超過40週卻完全沒有這三個產兆，則需要引產。有些媽媽可能有不持續的宮縮及落紅，只要醫師評斷沒有到達能進入產程的狀況，就會使用藥物協助產程進行。黃千慧醫師表示，「引產是完全沒有產兆，而催生是有一些產兆，但不足以啟動產程。」不過引產與催生的藥差不多，主要看子宮頸及子宮收縮的狀況，再做藥物調整。

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＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年9月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。

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