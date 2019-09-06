腰痠背痛、骨盆痛、水腫… 孕期老是睡不好？4種睡姿讓妳一夜好眠！

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

「妳，昨晚又失眠了嗎？」懷孕容易這裡酸、那裡痛，肚子變大後症狀更嚴重，不少人在睡前花了大把時間喬姿勢，但喬來喬去還是無法入睡。到底該怎麼睡才能一覺到天亮？物理治療專家示範超詳盡圖解，照著睡，孕期也能睡飽睡滿！

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懷孕期間運動，對孕婦胎兒好處多多

懷孕期間運動對孕媽咪會有三個助益。首先緩解孕媽咪身體肌肉關節的不舒服，尤其是下背痛，且能讓承載胎兒的骨盆有較好的穩定性。運動教練邱瑜婷表示，有規律的運動習慣，也會讓媽媽能自在經歷整個孕期，甚至到分娩那天，因為孕婦會有比較好的體能，也會比較有信心面對整個產程。

當媽媽有規律有氧運動時，胎兒也可獲到相對較高的氧氣量，而且連媽媽本身的血量也會提升，邱瑜婷教練提到：「媽媽在孕期的時候就會提升1500毫升的血量，可是透過更規律的運動，有機會增加更多，而且也能讓胎兒的攝氧量變得更高。」對胎兒來說，最重要的營養就是氧氣以及碳水化合物，如果媽媽有規律地運動，身體循環就會好，相對來說也能讓寶寶臍帶的循環較好，媽媽的營養就能順暢的傳遞給寶寶。邱瑜婷教練分享，「若孕媽咪做心肺有關的中高強度運動，在過程中不只媽媽的心跳會拉高，寶寶的心跳也會跟著上升，等於胎兒也一起訓練，也能讓寶寶在經歷產道的產程更順利。」

有運動習慣的媽媽，寶寶體重會較趨近於正常，不會太大或太小，若寶寶三千五、四千公克也是一種風險，主要是因為媽媽吃太多卻沒有代謝掉，導致孩子吸收過多的熱量。這種情況可能會容易造成媽媽有妊娠糖尿病，小孩有先天性糖尿病。

運動習慣讓孕期媽媽更自在

邱瑜婷教練形容，「如果沒有運動習慣的媽媽骨盆底肌就像脆腸一樣，一拉開受力就容易斷掉。」所以大概六、七個月後，孕媽咪會覺得骨盆底脹脹的，那是因為骨盆底承受不住寶寶，甚至可能七、八個月就需要臥躺安胎。邱瑜婷教練表示，訓練孕婦的目標不是要成為地表最強的孕婦，訓練孕婦最主要是希望母子均安，並且媽媽在整個孕程是舒適自在的，透過運動也能讓生寶寶的過程是順暢的，甚至產後恢復也能較快且舒適。但最重要的是，整體孕期過程讓媽媽是快樂的。有沒有運動習慣會有什麼影響嗎？邱瑜婷教練分享：「我常常說這是完全不同的命運，有正確規律運動的媽媽，在經歷第二及第三孕期是非常舒適、很有精神的，可是沒有運動習慣的媽媽，他可能到第三孕期的時候，連行動都會不方便，因此對很多媽媽來說，痛苦的不只是生產的過程，還包含懷孕的過程。」

懷孕運動就該避免這三種動作

首先要避免會有激烈彈跳、快速衝刺，以及腹部衝擊的運動，像是橄欖球、足球、籃球、滑雪、水肺潛水、衝浪、騎馬、越野單車。動作上要注意避免增加腹內壓力，不建議做過深的前彎以及過深的扭轉，像是瑜珈容易有這些動作，建議參加針對孕婦的瑜珈。也建議做一些輕度運動，像是輕度的慢跑、跳舞，或是打網球、羽球。

但在過程中，若有這些症狀就要避免繼續運動，首先是陰部口有任何的體液流出，無論是血或水，再來是強烈的宮縮，或是運動前身體就極度不適，有頭暈、想吐或者是心跳變快等症狀，如果腳莫名的很酸痛、很水腫也要避免運動。另外，若有嚴重的前置胎盤、或是多胞胎、有流產風險以及曾經流產過的孕婦，也要小心運動。

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＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年9月號。