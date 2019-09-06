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吃透抽「買一送三」超划算？網友曝：被店家坑了

成為母親以後… Janet 孩子讓我成為更好的自己

2019-09-06 08:33嬰兒與母親

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

睽違1年9個月，陽光媽咪Janet帶著帥氣混血兒Egan再度登上《嬰兒與母親》雜誌！上次見面Egan還是個被媽咪抱在懷裡的小嬰兒，現在Egan不但會跑會跳，還會搭配媽咪動作擺pose，儼然是個專業小小模特兒！想知道Janet如何帶著Egan繞著地球跑？Egan在中東沙漠做了什麼讓Janet哭笑不得？本期封面人物帶你一探究竟！

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很多人好奇Janet和老公George一個在台灣、一個在美國，如何安排家庭生活？Janet直言，從戀愛到結婚，她和George已經習慣遠距離的關係，飛來飛去對他們而言不是問題。有了Egan以後，夫妻倆會彼此調整工作時間，有時Janet會帶Egan飛去美國，有時George會飛來台灣，輪流當家庭主婦、主夫照顧孩子。「這種生活模式看在外人眼裡好像有點辛苦，但我們一家人其實已經很適應了。」

Egan獨立愛探險 不出門就鬧脾氣

也許是因為常跟著父母飛來飛去，Egan並不怕生，一進攝影棚就和遊戲區的孩子打成一片。Janet笑說「Egan從一歲半開始上學，從未在學校哭過，唯一一次是我們從美國飛回台灣，因為時差還沒調過來，有稍微哭一下，但過了5分鐘又開始活蹦亂跳。」

即將滿2歲的Egan長相融合了爸比的大眼睛、媽咪帶笑的唇角，個性也承繼了父母的特質；「他和George一樣對人很溫和、有耐心，大人忙的時候會自己靜靜在一旁玩遊戲；同時也像我一樣對這個世界充滿好奇心，喜歡到處探索環境，時常拉著我們說『outside』、『outside』，不帶他出門就會鬧脾氣。」

模仿力超強 「這句話」讓Janet哭笑不得

雖然Egan還小，但身為專業演員的George已經開始指導兒子做一些細膩的表情動作，譬如用高傲的神態說「Are you condescending？」或者關心地說「Are you concerned？」久而久之也讓Egan培養出模仿的潛力。「有次我不小心把裝滿大便的尿布掉在地上，脫口而出『oh shit！』，過幾天Egan手上玩具掉了，他立刻說『oh shit！』把我的表情、語氣模仿得惟妙惟肖，讓人哭笑不得！」

四國語言輪流講 唱「天黑黑」超輪轉

古靈精怪的Egan不但繼承了父母的表演天賦，學習語言也很有一套。把阿公阿嬤教他的台語歌「天黑黑」唱得超輪轉，和爸拔馬麻對話用英文、對學校老師講中文，也會用西班牙文從一數到十。第一句會說的話不是爸爸媽媽，也不是阿公阿嬤，而是「cheers」！「雖然我們積極教他講『Daddy』、『Mommy』，但他一直不肯發出完整的音，後來出國玩，阿公拿杯子教他說『cheers』，他突然拿起奶瓶碰阿公的杯子說『cheers』，發音超標準。」Janet大笑。

繞著地球跑 在中東成為肚皮舞巨星！

愛旅行的Janet和George從Egan滿3個月開始就帶著他繞著地球跑，Egan至今已經去過美國、中國、阿布達比、印尼（峇里島），接下來還要去日本、瑞士、法國。帶小小孩出門難道不累？Janet搖搖頭「我們帶Egan旅行的目的並不是為了放鬆休息，而是希望和他一起體驗各種新奇事物、呼吸不同國家的空氣、品嚐各種口味的食物，讓這些經驗變成他成長的養分。」

對Janet來說，旅行是生命中不可或缺的存在；「很難具體描繪旅行給我的感覺…我想應該是一種『期待』。從一開始的決定地點、規劃行程、買機票，到打包行李、上飛機…在一連串的準備過程中，期待的感覺會不斷累積，直到抵達目的地開始旅程，這種感覺會到達頂點，像煙火一樣噴湧出美麗的火花。」Janet表示，她在旅行中的每一天都會期待接下來發生的事，和Egan同行，這種期待更被放大「每一個時刻都會期待看到他接觸新事物的反應」。

像在阿布達比，有一晚去看肚皮舞，Egan趁中場休息偷偷爬上舞台，Janet原本要阻止，但看到舞者對她搖搖頭，就放手讓Egan在台上一直待到表演結束。結果Egan在舞者下台後還繼續鼓掌歡呼。原來Egan嘗到在舞台上的巨星滋味，想讓大家替他鼓掌，這也讓Janet發現兒子喜愛舞台的另一面。

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＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年9月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。

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