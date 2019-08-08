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餵奶、洗澡、哄睡寶寶育兒祕技！當暖爸我也行

2019-08-08 08:47嬰兒與母親

【編訪撰文／許宜津、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

不會餵奶，不敢幫寶寶洗澡，害怕換尿布，爸爸都搞不定嗎？快看新生兒回家指南，成為樣樣通的育兒暖爸！

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帶新生寶寶第一次回家，你害怕嗎？

結束隨時都有專業人士在旁的生活，要把寶寶帶回家自己照顧了，爸爸媽媽都會特別緊張，爸爸面對軟趴趴的嬰兒更是容易不知所措，國泰醫療財團法人國泰綜合醫院兒科加護病房小組長童麗錡分享：「媽媽在餵母奶時，旁邊的爸爸想幫忙，卻不知道自己可以幫上什麼忙，有什麼事能做。」

但爸爸可以做的事其實很多，像是分擔家務或陪寶寶玩，除了增進親子關係，同時也能讓媽媽降低負擔。童麗錡護理師建議產前夫妻可以演練情境，思考如何分工。像是半夜小朋友哭了，誰要起來安撫。爸爸來陪產時，也可以一起聽衛教。產後若親子同室，也能在有醫護人員的情況下，學習如何照顧小朋友，並藉機觀察寶寶的習性。

判斷這三點，搞定半夜哭不停的寶寶

半夜遇到寶寶哭不停新手爸爸可以從這三個面向判斷，首先看看是不是肚子餓或是尿布濕了，如果已經解決這些生理需求還是哭鬧不停，可以使用耳溫槍或體溫計測量寶寶體溫，若體溫大於38度就是發燒了，需要帶到醫院做進一步的處理。另外，有些寶寶容易在半夜發生腸絞痛情況，讓寶寶感到腸胃不舒服，這時可以做一些腹部按摩來緩解腹脹帶來的不適感。

安撫寶寶的方式很多種，像是用規律的頻率輕拍寶寶或是規律地走動，也可以讓寶寶聽有節奏或是較輕柔的音樂。童麗錡護理師分享因為流水聲很像媽媽羊水的流動聲，可以讓寶寶感覺很有安全感，很適合來安撫寶寶。

幫寶寶固定作息，哄睡寶寶超簡單

除了半夜突然哭不停的狀況之外，新手爸爸也會遇到寶寶很難哄睡，童麗錡護理師建議，可以幫寶寶設定固定睡覺時間，像九點到了，就可以跟寶寶說，睡覺時間到了，並做一些睡覺前準備。也要注意寶寶的生活作息，應該盡量早睡早起，好的睡眠品質可促進生長激素的分泌，加速寶寶生長。睡前寶寶的情緒也會影響睡眠狀況，如果睡前跟寶寶玩得太開心，讓他心情太亢奮，晚上就容易睡不著、睡不好、半夜容易醒來，因此爸爸可以在睡前講故事或進行親子共讀、聽輕柔音樂，這些方法都可以讓寶寶在平穩的狀態下入睡。

幫軟趴趴寶寶洗澡，這個姿勢寶寶不怕掉

新手爸爸通常很害怕幫軟軟的寶寶洗澡，童麗錡護理師建議：「在離開醫院之前，幫寶寶洗澡這件事一定要先學，可以拿洋娃娃先試著在家裡洗看看，因為方法是一樣的。」洗澡事前的準備工作很重要，先把寶寶洗澡所需要用的物品，像是衣服、浴巾、尿布、乳液都準備好，也要把水溫先調好。洗澡時，注意眼睛、鼻子、耳朵、重點部位，都不要進水。

爸爸可以運用整個手掌及手臂，依序拖住寶寶的頭、脖子和肩膀再讓寶寶下水，要注意寶寶頭頸是最軟的，很容易晃動。因此讓寶寶頭、頸靠在爸爸的手臂，這樣寶寶就能很安穩的洗澡，不會用怕會整個掉下來，童麗錡護理師提到：「以台灣的習俗來講，產婦坐月子不太碰水，所以爸爸學會幫寶寶洗澡這件事很重要。」

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＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2018年8月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。
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