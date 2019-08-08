親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

除了一芳還有誰！ 陸網友瘋抓港台獨 卻意外得罪自己人

北北基明天停班停課？侯友宜：最晚今晚10點前同步宣布

「吃甜甜」不哭鬧？寶寶生病、過敏機率恐大增

2019-08-08 08:47嬰兒與母親

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

許多家長常會用甜甜的餅乾、布丁來安撫小孩，卻在不知不覺中養成孩子愛吃甜食的習慣。專家提醒，這些看似無傷大雅的小點心，正是造成孩子時常生病、過敏、動不動就生氣暴走的主要原因！

分享

餵糖安撫讓孩子秒閉嘴？專家說No！

「小雄乖，你看這是你最愛喝的養樂多，哇～好香好甜喔，喝完就不哭了好不好？」生活中常會見到這樣的場景─孩子不停哭鬧，父母或爺奶反覆安撫都無效，只好餵孩子吃甜食讓他安靜下來。

「吃甜甜」固然可以讓孩子快速停止哭鬧，但長此以往卻會讓孩子對糖分產生依賴。孩子吃多了甜食，不僅成長發育會受到影響，免疫力、心血管與情緒控管也會出問題。

大里仁愛醫院小兒科主治醫師江明儒表示，許多家長都知道糖吃多了會讓孩子蛀牙，卻忽略過多的糖分也會增加慢性疾病、兒童肥胖症的風險，對成長中的孩子只有百害而無一利。糖分過量到底有多嚴重？來看看下面列出的10大問題：

「糖寶寶」的10大危機

＊智商降低、發育不良。

大腦發育需要蛋白質、維生素、礦物質等多種營養素，當甜食排擠其他食物的攝取量，大腦無法獲得完整營養素，腦部發育就會受到影響。大量的糖分同時也會抑制生長激素，讓身體無法長高、長肌肉。

＊產生蛀牙。

糖分是細菌最愛的食物，大量的糖分會讓口腔中的細菌不斷繁殖增長，透過代謝產生酸性物質，侵蝕牙齒表面的鈣質與琺瑯質，形成蛀牙。

＊骨折機率提高。

糖分在代謝過程中會產生酸性物質，當酸性物質分泌過多，身體會釋放等量的鹼性物質來維持酸鹼平衡，同時將骨骼中的鈣和鎂一併釋放出來，骨骼流失的鈣質越多，骨折機率就越高。

＊近視機率增加。

糖分和近視的相關性目前仍未有定論，但有研究指出血糖升高會改變體內滲透壓，使水晶體凸出變形、屈光度增加，同時降低體內含鈣量，使眼睛鞏膜的彈性變差，進而導致近視機率增加。

＊糖尿病風險大增。

持續攝取大量糖分會讓身體對胰島素的敏感度下降，形成胰島素阻抗，增加糖尿病的風險；胰島素分泌過多也容易讓身體產生憂鬱、疲倦的感覺。

＊引發心血管疾病、影響性徵發育。

當身體攝取了過多糖分，胰島素會將多餘糖分轉化成肝醣儲存在肝臟及肌肉中，當肝醣的量超過肝臟及肌肉的儲存上限，多出來的醣會變成脂肪，這些脂肪堆積在肝臟會形成脂肪肝，使肝指數上升，三酸甘油脂堆積在血管會增加血管阻力使血壓上升、血脂增加，引發高血壓、高血脂；過多的脂肪同時也會讓男孩雄性素下降、女孩雌激素不足，影響性器官的發育。

分享

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2018年8月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

王傳一有女萬事足 樂當幸福奶爸代言人 譜寫《爸爸的小情歌》甜蜜周歲禮

2019-08-08 08:47

夏天游泳拼順產 下水前這些事一定要注意！ 預防感染 4招學起來

2019-08-08 08:47

產後做運動還能瘦更快 坐月子也能動起來 找回產前好身材

2019-08-08 08:47

餵奶、洗澡、哄睡寶寶育兒祕技！當暖爸我也行

2019-08-08 08:47

Summer Alert！ 夏天帶寶寶玩水 小心紅眼症上身

2019-07-10 14:31

私密處分泌物 原來這樣是異常的！ 10種實用保健法，女性必學！

2019-07-10 14:02

孕期火燒心好痛苦…掌握兩大訣竅 不吞藥也能好！ 飲食check 作息check

2019-07-10 12:09

Lydia帶寶寶旅行不NG 做好行前功課 親情回憶無價

2019-07-10 12:03

楊千霈 亮麗迎接二寶人生 二寶媽咪 生活更多采

2019-07-10 12:02

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

寶寶需要吃手指食物嗎？ 原來要這樣吃才對！

2019-06-09 15:13

年紀不大卻反覆流產？可能是免疫異常惹的禍 小心孕期隱形殺手就在身旁…

2019-06-09 15:12

oops！I fell down 孕期跌倒怎麼辦？不用怕 先看身體是否出現這5種症狀

2019-06-09 15:11

周采詩 下一站‧幸福 Being a mom

2019-06-09 15:10

專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

2019-05-13 10:39

理科太太×先生 理性欣賞孩子的叛逆 科學育兒Easy go！

2019-05-10 14:42

怕血崩、陰道鬆弛想剖腹？ 一次搞懂剖腹產常見迷思&風險

2019-05-10 14:42

6種宵夜食物 孕婦盡量別吃！ 改成這8樣營養低熱量小點心

2019-05-10 14:42

準爸爸必看！陪產學會「這6招」 輕鬆成為產房神隊友！

2019-05-10 14:42

季節交替 Baby又開始打噴嚏、酷酷嗽、眼睛癢 家事達人教妳居家防蟎、抗敏小技巧

2019-04-10 12:28

戒尿布、坐馬桶、穿衣、收玩具… 孩子總說：我不會！哭鬧時用獎勵或處罰可以嗎？

2019-04-10 12:25

掃墓祭祖 這些事一定要注意！ 孕婦、嬰兒去墓地恐招煞？專家帶你秒懂清明禁忌

2019-04-10 12:22

孩子3歲前就要教 兩兒不哭抱、滿月睡過夜！ 竇智孔野獸派教養 堅持原則貫徹愛

2019-04-10 12:21

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11

忙碌育兒生活中 夫妻溝通該不該「有話直說」？

2019-03-13 10:31

母乳親餵還是瓶餵好？「瓶餵轉親餵」與「親餵轉瓶餵」方法詳解

2019-03-13 10:29

3歲蛀牙率6成 只因爸媽做錯這一件事

2019-03-12 08:53

孕婦可安全藥食兩用有哪些？中醫師告訴妳 懷孕後這些食物不要吃！

2019-03-11 07:49

白家綺 永不放棄 幸福就會到來

2019-03-11 07:47

12種嬰幼兒居家意外預防法

2019-02-12 09:17

孕期總是累累der？這樣吃讓妳秒清醒！營養師教戰 提神食物大公開

2019-02-12 09:17

生完好抗拒行房…醫師私授 產後開機4招減緩不適

2019-02-12 09:16

感冒藥吃不好 孩子久咳不癒 竟是這幾種細菌在做怪

2019-02-12 09:15

零負評女神來了 巴鈺享受吧！食尚又歡愉的媽咪人生

2019-02-11 16:10
看更多

熱門文章

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

2019-08-04 14:54

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

老房也抗跌？「40年老公寓｣ PK「20年電梯大樓｣ 算出未來轉手性

2019-08-06 10:02

陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

2019-08-05 09:03

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top