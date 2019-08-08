產後做運動還能瘦更快 坐月子也能動起來 找回產前好身材

【編訪撰文／許宜津、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

坐月子運動對產後媽媽好處多多，除了能恢復因生產而改變的身材，找回鬆垮肚子的腹部力量，還能讓心情愉快，降低產後憂鬱症的發生，本期特別邀請運動教練指導三組坐月子期間就能做的運動，讓你抓緊時間恢復產前身材。

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坐月子只能多休息？想運動恢復身材行不行

臺安醫院新起點運動中心兼職運動教練李婉如說：「坐月子期間是可以運動的，但要先確認身體狀況。」畢竟媽媽在懷孕及生產過程中不舒服的問題，可能會延續到生產結束，尤其是傷口問題。所以如果傷口疼痛造成不適，建議等恢復再慢慢開始運動。但像腹式呼吸、橋式等簡單動作，如果沒有不舒服，產後一～二個禮拜之後就可以進行。

李婉如教練強調若運動過程中有不舒服，不應勉強進行。「也建議先分辨是什麼痛，如果是因動作拉扯到傷口造成，建議傷口恢復再運動。」因為懷孕後期鬆弛激素的分泌會越來越多，讓關節周邊的韌帶較鬆，容易讓關節不穩定，會使得關節的壓力增加，而造成關節不適或疼痛的情況。這時應做肌力訓練增加肌肉力量，讓肌肉有平衡的力量去控制關節動作，並維持良好的姿勢並保護關節，並減少關節疼痛的發生。李婉如教練提到，「因下肢靜脈血液回流較差而有下肢水腫問題的媽媽，運動可以幫助下肢水腫降低。常見的產後漏尿問題，也能靠骨盆底肌的訓練減少其發生，而腹部運動也能減少下背痛問題。」

坐月子來運動，產後瘦更快

坐月子的媽媽時常臥床，身體靜止不動的時間變長、活動量下降，會讓肌力下降、體能變差，加上坐月子補充的熱量會比孕前多，如果沒有適當的身體活動量，提高身體的消耗，身體的脂肪還是會增加。但畢竟生產過程會大量消耗身體的能量，需要能量恢復身體及傷口的恢復，再加上哺乳，則會需要更多的營養，因此李婉如教練提醒不要為了恢復身材就刻意節食，三餐應該健康正常吃，盡量避免吃高糖、高油、高熱量。若要恢復身材建議透過運動幫助體脂降低。李婉如教練分享，「運動可以使人暫時放下其他事情專注在運動，在運動時腦中會分泌一些腦內啡，讓人有放鬆、愉快的心情，也可以降低產後憂鬱的發生。」

生完還是肚子凸，就靠運動來搞定

懷孕時因重心改變，而造成身體排列異常，例如：腰椎前凸、骨盆前頃的狀況，進而造成下背痛的情況，特別在懷孕後期的下背痛更明顯，因此在懷孕的時候就應該要注意身體姿勢的排列，以減少因排列異常而造成的骨骼肌肉不適。而在生產後可以藉由核心肌力的訓練，來幫助腰椎、骨盆維持在良好的排列上，及找回因懷孕時腹部肌肉被過度延展而造成腹肌的力量下降的問題。核心的肌力可以幫助穩定腰椎骨盆的角度，像是用腹部及臀部的肌肉力量幫助過度前傾的骨盆上提、腰椎前凸的角度減少。

產後媽媽找不到腹部力量也是很常見的問題，李婉如教練提到，在教產後媽媽腹部訓練時，媽媽常說感覺不到腹部在用力，不知道腹部肌肉如何收縮。因為在懷孕過程中腹部肌肉一直被拉長，造成媽媽感受不到腹部力量，無法用力。建議可以從練習腹式呼吸開始，而且很適合所有媽媽做，甚至有一點腹直肌分離症，也能從腹式呼吸慢慢找回肚子的力量及減少腹直肌分離的情況。

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＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2018年8月號。