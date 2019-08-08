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除了一芳還有誰！ 陸網友瘋抓港台獨 卻意外得罪自己人

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王傳一有女萬事足 樂當幸福奶爸代言人 譜寫《爸爸的小情歌》甜蜜周歲禮

2019-08-08 08:47嬰兒與母親

【編訪撰文／Angela、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

低沉嗓音，是寶貝女兒對王傳一的第一印象，轉眼小女娃1歲了，稚嫩小手偶爾扶著牆，偶爾小腳ㄚ疊上爸爸的大腳丫，手牽手一起走，稍縱即逝的幸福畫面，給了王傳一填詞靈感，一曲《爸爸的小情歌》是女兒最有意義的周歲禮。曾經高唱不婚主義，如今有女萬事足，迎來人生第二個父親節，王傳一樂當幸福奶爸代言人。

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「人家說七坐八爬九長牙，但她就是跟一般人相反，2週前才剛會站，算是比較慢的。」、「2個月前她剛學會爬，我太太淚流滿面非常感動，我反而是在她剛學會站的時候，覺得鬆了一口氣，至少代表一切（指發育功能）沒有問題。」王傳一受邀擔任本期封面人物，等待梳化、上鏡的片刻，型男聊的不再只是高爾夫、名車名錶，而是紮紮實實的奶爸經。

曾經，王傳一是讓家人頭疼的不婚主義者，直到太太走入他的生命裡，2人彷彿搭上特快列車，去年一口氣公布結婚、懷孕的雙喜臨門喜訊，女兒無疑是王傳一心底最柔軟的一塊，今年他特別為了2個重要女人放緩腳步，多留點時間在台灣，只因不想錯過孩子成長的每一刻，臉部剛毅線條在提到女兒的一剎那，瞬間化繞指柔。

巨嬰陪小嬰 霸氣總裁私底下是孩子王

王傳一雖是獨生子，但從小就有孩子王特質，在學期間已是風雲人物，回到家，也總能和姪子們打成一片，他笑說：「姪子對我的態度不會像長輩，而是像哥哥，我都叫他們別喊我『叔叔』、『伯伯』，叫『哥哥』就行，很快就拉近彼此的距離。」女兒出生後，王傳一包辦陪伴玩樂、餵飯工作，赤子之心常被家人虧說是巨嬰陪小嬰。

比如說，天氣越來越熱，女兒喜歡摸冰涼涼的東西，王傳一每次喝飲料時，會把杯緣偷偷碰一下女兒的小臉蛋，總是逗得小娃咯咯笑；又或者，陪女兒練習走路時，每跨出一步，就幫她製造浮誇特效聲音，父女倆總是笑成一團；有時女兒調皮搗蛋亂丟玩具，被媽媽責備時，他也會「神救援」送上關愛眼神外加淘氣鬼臉，徹底顛覆以往在螢幕上高冷傲的霸氣總裁、型男企業家角色形象。

影歌視三棲的他，被問到當爸後的「戲路」會不會更寬廣？王傳一先笑稱：「確實結婚之後，會找來的都是父愛成分重一點的角色，甚至是奶粉廣告合作案。」但他不忘強調，自己的個性雖然童心未泯，目前接戲角色仍按原定方向走，並無太大調整，私底下已變成「女兒的大玩偶」的他，也常自我提醒要有父親的樣子，「但一遇到女兒常常破功就是了。」他自嘲。

當超級奶爸 盡心把關女兒飲食

為了讓王傳一在外地拍戲工作無後顧之憂，女兒出生後，妻子自願當全職媽媽，「太太的心思完全放在小孩上，不容許有任何的生病或受傷，孩子不小心跌倒，她都深怕留下任何後遺症。」儘管女兒自襁褓中就是不太愛哭的乖寶寶，太太因全心全意照顧孩子，整個人消瘦一大圈，讓王傳一十分心疼，一度提議請保母來家裡幫忙，但最終仍尊重妻子的決定。他也希望全力支持太太，做太太的神隊友。

「照顧孩子勞心勞力，累是必然的，但我太太很享受這樣甜蜜的負擔。」只是女兒剛出生時喝奶很頻繁，讓她很難好好休息，王傳一自爆：「太太慫恿我試喝母奶，本來我是不太敢，最後被她說服喝了一口。」日前王傳一曾曝光女兒的半身萌照，胖嘟嘟的嘴邊肉與短短肥肥小肉腿，讓粉絲大喊「超想捏一下」、「好想咬一口」。

他開玩笑以「肥美」形容吃貨女兒，「基本上陪玩樂、餵食是我的責任，每天下午4、5點是她吃副食品的時間，會弄些小魚粥、蛋黃泥、胡蘿蔔泥，她可以吃下一個拳頭份量，午、晚餐我們一起吃飯，她也會坐在嬰兒椅上陪我們。」女兒只要一吃東西心情就很好，手舞足蹈的可愛模樣讓王傳一超有成就感。

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＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2018年8月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。
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