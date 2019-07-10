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私密處分泌物 原來這樣是異常的！ 10種實用保健法，女性必學！

2019-07-10 14:02嬰兒與母親

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

醫師說：「分泌物異常是婦科門診相當常見的問題。」不過有一些女性即使有私密處煩惱，卻可能因覺得羞於啟齒，而延誤就醫；或即使懷疑分泌物異常，卻仍抱持「鴕鳥心態」，認為過一些時候就會回到正常狀態而置之不理。一旦時間拖久了，有時候症狀與病情反而可能會愈來愈嚴重。建議如果有疑惑，應盡早就醫檢查，不能輕忽。

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分泌物 生理性&病理性

詹景全主任表示，分泌物異常是婦科門診最常見的問題。陰道分泌物俗稱白帶，大致上來說，可分為生理性與病理性：

正常生理性：

排卵期前大約1、2天左右（天數有可能會因人而異），子宮頸會稍微擴張，此時會分泌透明、無色、無臭味的蛋清狀黏液，功用為潤滑陰道，使精子更容易進入子宮，幫助受孕。這種蛋清狀分泌物會持續大約2～4天左右。

異常病理性：

如果上述蛋清狀分泌物不是在排卵期前出現，或甚至是分泌物有惡臭、不同顏色、陰部搔癢，或合併其他不適症狀，例如解尿時灼熱、刺痛、頻尿…等，都有可能是感染現象。

4種病理性分泌物

白色或黃白色：

白色或黃白色的豆腐渣或乳靡狀分泌物，這種分泌物是由黴菌（念珠菌）感染所致，也會出現陰部搔癢的症狀，但通常不會有臭味。醫師通常會給予抗黴菌塞劑來做治療；由於治療陰道黴菌感染的口服藥可能會影響肝功能，一般較少被使用。

黴菌喜歡潮濕、悶熱的環境，平時愛用護墊、或月經期間較少更換衛生棉、或是尿失禁，都會加重局部潮濕，尤其本身有糖尿病的人更容易受到感染。感染者通常會反覆感染，較難自行康復。

另外，因為懷孕陰道酸鹼值改變，孕婦較容易受黴菌感染，但大多不會影響胎兒。

黃綠色：

黃綠色分泌物通常為細菌感染所致，分泌物也常會出現魚腥味的惡臭，也會出現陰部搔癢的症狀。女性陰道原本就有益菌，但有些人會灌洗陰道，這種做法會破壞陰道原有菌叢，或是有些人的清潔習慣不良；抑或是平時愛用護墊、或月經期間較少更換衛生棉、或是尿失禁，都會使局部更加潮濕，尤其本身有糖尿病的人更易受到感染。如果醫師判斷是細菌感染，會開抗生素塞劑予以治療。

黃灰色：

如果是黃灰色的分泌物，大多為滴蟲感染，也會出現臭味，並且也容易有陰部搔癢的症狀。黃灰色分泌物通常與性行為感染有關（可能是男性的精液中帶有滴蟲）。發生性行為時，最好全程戴保險套，傳染率會比較低。治療方式為醫師會給予抗生素塞劑治療。

咖啡色或粉紅色：

如果月經經期超過7天以上，或是分泌物為咖啡色或粉紅色，都要比較小心。可能是子宮頸長息肉、或子宮內膜息肉，另外也可能是罹患子宮頸癌或子宮內膜癌，不得不慎。但如果咖啡色或粉紅色分泌物在月經來之前出現，亦有可能是黃體素不足。咖啡色或粉紅色分泌物大多沒有氣味，但如果程度較嚴重，也可能會有血腥味。

雖然無論分泌物出現哪一種異常情形，皆建議就醫，不過如果是咖啡色或粉紅色分泌物，因為有罹患癌症的可能，建議務必盡快就醫檢查，以便醫師鑑別診斷。

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＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年5月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。

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