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孕期火燒心好痛苦…掌握兩大訣竅 不吞藥也能好！ 飲食check 作息check

2019-07-10 12:09嬰兒與母親

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

「自從懷孕以後，每次吃完飯就嗝出一大堆胃酸，好難受…」許多人在孕期都會產生胃食道逆流的困擾，除了噁心打嗝，有時還會伴隨腹痛、咳嗽、消化不良。想改善症狀，又不想吞胃藥、胃乳，應該怎麼做比較好？

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火燒心、噁心腹痛…妳胃酸逆流了嗎？check

孕期胃食道逆流大多出現在第1孕期晚期或第2孕期早期，有4成～8成5的孕婦會產生這種問題。媽咪除了會產生胸口灼熱的感覺，還會出現噁心、打嗝、上腹痛、聲音沙啞、慢性咳嗽、消化不良等輕重不一的症狀，這些症狀會隨著肚子逐漸變大愈來愈明顯。

胃蠕動變慢、腹壓上升 都會引發症狀check

為何孕婦容易胃食道逆流？新店耕莘醫院婦產部主治醫師彭加雯分析，孕期黃體素分泌增加會讓腸胃蠕動變慢，使食物容易在腸道堆積，雌激素濃度升高則會讓下食道括約肌變得比較鬆弛，當食物在腸胃累積過多，胃液就容易逆流到食道。成功大學醫學院附設醫院消化內科主治醫師黃千睿補充，雖然第1孕期下食道括約肌並沒有明顯鬆弛，但有助食道增加張力的刺激反應（甲膽鹼、膽酯脢抑制劑）會降低，一旦腸胃蠕動變慢，胃液就可能會往上逆流。除此之外，子宮變大會擠壓胃部改變胃的角度，子宮變重會導致腹壓上升，這兩種風險因子都會讓胃液比較容易往上衝。

高齡&多胞胎產婦 高危險群

孕期胃酸逆流的人以高齡產婦及多胞胎產婦最常見，有胃酸逆流病史與幽門桿菌感染病史的孕婦出現胃酸逆流的風險也會比較大。由於胃酸逆流不會影響胎兒健康，一般會透過調整飲食作息來緩解症狀，消化內科醫師建議的作法如下：

飲食check！

＊少量多餐、小口喝水

一次吃太多食物或喝太多水會讓胃部瞬間膨脹，增加胃及賁門的壓力，平時最好少量多餐、分次喝水，喝水時儘量小口小口喝。

＊少吃刺激胃酸分泌的食物

檸檬、柳橙、橘子、柚子、番茄、鳳梨等酸性水果容易刺激胃酸分泌，含咖啡因及薄荷成分的食物則會讓食道括約肌放鬆產生泛酸，這些食物都會加重胃酸逆流的症狀。除此之外，高油高糖及油炸食物會減緩消化速度、延遲胃排空的時間；含大量可可鹼的巧克力容易讓下食道括約肌鬆弛，這些食物也會導致胃酸逆流。

＊多吃保護胃黏膜的食物

秋葵、山藥、南瓜、地瓜、木瓜、高麗菜和薑具有抑制胃酸、保護胃黏膜、修復潰瘍、幫助消化的作用，很適合腸胃功能較差或有腸胃疾病的人食用。優酪乳可以改善腸道菌叢、提升消化功能，同樣也具有保健腸胃的作用。

作息check！

＊睡覺時左側躺

右側躺時胃比食道高，容易讓胃液回流到食道，左側躺時胃比食道低，較不容易產生胃液回流的問題。

＊睡覺墊高頭部

平躺容易讓胃液逆流到食道，睡覺時多墊一個枕頭可以讓食道高於胃部，避免胃液逆流到食道。

＊飯後3小時避免躺平

胃平均需要4～5小時才能清空食物，飯後至少要預留3小時讓胃充分消化食物，這段時間最好讓上半身保持直立。如果想在飯後小瞇一下，可以拿2、3個抱枕墊在身後或靠在沙發上休息。

＊穿寬鬆衣物

太緊的衣服會壓迫胃部導致胃容積縮小、腹壓增加，孕期應儘量穿著寬鬆衣物以免壓迫胃部。

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＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年5月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。

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