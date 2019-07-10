楊千霈 亮麗迎接二寶人生 二寶媽咪 生活更多采

【編訪撰文／許宜津、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

有豐富主持經驗，且連續主持多年金馬獎頒獎典禮星光大道的楊千霈，去年帶著娃寶擔任本刊封面人物，今年即將成為二寶媽，並再次為嬰兒與母親雜誌拍攝獨家封面。如何平衡工作與家庭？懷孕又要帶娃寶的媽咪生活，帶給她什麼樣的挑戰呢？

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生完娃寶，趕緊做人計畫

在生完娃寶後，楊千霈就曾希望在娃寶一歲多時，讓她當姐姐。楊千霈說：「其實我停奶之後的兩個月，就懷孕了。」在預期之下準備要懷第二胎，從有月經開始就努力做人，楊千霈也沒想到第二個月就中了。她回憶當天還為了娃寶的事和先生有些意見分歧，當晚躺在床上兩個人各說各話。先生想起那天剛好是排卵日，決定打破意見分歧的僵局，問楊千霈：「停！那現在到底要不要執行做人計畫？」她回答：「要。」先生果斷的說：「那就廢話不要說，開始！」在這樣的狀況之下，寶妹就來了。

為什麼會想要這麼快就有第二胎呢？楊千霈說：「會想要兩胎近一點，是希望一次辛苦完，不要隔幾年再輪迴一次。」加上她看見娃寶跟小朋友的互動，楊千霈分享，因為娃寶很喜歡找堂姐玩，每天回家第一件事，娃寶就是興奮的指著對門說要去找姐姐哥哥。她注意到娃寶非常渴望跟小朋友一起玩。才決定「好吧，那就不要再拖時間了。」讓娃寶有玩伴，也希望能讓娃寶從小學習怎麼分享。

對寶妹有虧欠，心思都在娃寶上

楊千霈內疚的說，其實對肚子裡的寶妹有點不好意思，因為在懷娃寶的時候，每天都會跟她講話。可是娃寶現在才剛學會走路，還會搖搖擺擺的，所以她現在整個關注度都是在娃寶身上，每天帶娃寶、陪娃寶一起成長，比較少和寶妹講話。楊千霈受訪前也在思考，都沒有幫寶妹拍什麼胎動影片，也不想拍孕婦寫真，現在真的是以老大為主。

當時懷寶妹還容易出血時，醫生交代絕對不能提重物，到後來楊千霈就真的不能抱娃寶，但其實帶小孩，陪小孩玩，真的很難不去抱她，不過楊千霈覺得娃寶也懂，她只會在楊千霈坐著的時候，在她腳邊討抱抱。楊千霈覺得娃寶是個很需要愛的孩子，從小到現在都一定要人家抱，很喜歡跟人很親密，也很愛撒嬌。

娃寶有注意到楊千霈不方便抱她，那娃寶知道自己要當姐姐了嗎？楊千霈猜應該是知道。有次帶娃寶去保母家，保母就問她「想請問一下，阿妹是誰呀？」原來阿妹是楊千霈肚子裡的寶妹。為了讓娃寶認識寶妹，楊千霈會把肚子撩開，跟娃寶說「妹妹在這裡」，她就會拍楊千霈的肚皮，甚至戳肚臍，開始「阿妹、阿妹」的叫，楊千霈覺得娃寶很有在地台灣味。完全沒有人教，但會把爸爸媽媽叫成阿爸、阿媽，所以不知曾幾何時，寶妹的綽號就是阿妹。那會擔心娃寶跟寶妹吃醋嗎？楊千霈其實不太會擔心，因為看到娃寶每天在找堂姐，覺得她應該滿喜歡有伴的。

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＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年5月號。