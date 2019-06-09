理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

生了孩子後，人生會變得非常不一樣，但絕對不應該是愈變愈窮！「理財，要理，才有財！」理財專家陳怡芬老師，這一堂家庭理財的課，教你買房、投資、保險、管帳，還有夫妻財務溝通的撇步。

別忘記，家庭理財同時是一門溝通的學問，時時考驗著團隊默契，想要更有錢，夫妻之間也要成為彼此的好隊友！

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「很多人以為養小孩很花錢，所以不敢生，其實是沒有去算！」清華大學計量財務金融系兼任助理教授陳怡芬，一語道中現代人的盲點。事實上，如果你仔細計算一下，會發現做到一點都不難，這就是理財規劃的重要！

懷孕前預先做好理財規劃

陳怡芬老師建議，先查一查、計算一下生一個孩子，要花多少錢？再評估收入是否負擔得起，最令人擔心的是：什麼都不想、有錢就花，然後大喊沒錢養小孩。懷孕前應先做好規劃、建立好心態和作法，如果評估過後發現錢真的不夠，要檢視是否花得太多了，托嬰、托育部分可尋求家人幫忙，或善用公幼、公托資源，試著去節流或開源。而有餘裕的家庭可做保險和投資，更行有餘力的話，可幫孩子開戶存錢、買保險，在長大前為他做好階段性的理財規劃。

有孩子家庭的3大節流方向

生了孩子後，發現開銷真的好大，想要從節流的部分下手，可以怎麼做呢？

節流方向1：托嬰、托育費、學費

陳怡芬老師指出，幼齡孩子托嬰、托育、學費等照護費用，佔養小孩花費的最大宗，這一筆每個月1萬多至2萬的費用，其實可以省下來，可找身邊支援體系如長輩、親戚照顧，或善用政府補助、公部門的資源等。

此外，陳怡芬老師認為，若是收入不豐，不一定要上昂貴的幼兒園，讀貴族學校不見得與未來成就劃上等號，有多少資源做多少事，如果家庭收支無法打平，可央請家裡人幫忙照顧孩子，也是節省開銷的辦法。

節流方向2：食衣住行育樂費用

以孩子的衣服為例，可接收別人的舊衣來穿，除了環保以外，古時也有「穿別的孩子衣服較好養」的說法，不但安心也同時省錢。

節流方向3：醫療、意外支出

醫療、意外的開銷，可用保險來防範，除了基本健保外，家族有遺傳疾病或孩子體質較弱的情況，建議再幫孩子額外買保險，以分擔風險。

生子後的2種開源方法

除了節源的方法外，如何視情況開拓家中的財源呢？雙薪或單薪家庭各有哪些方法呢？ 雙薪家庭會有一些多出來的育兒成本，如保母費等，可將上班收入和育兒費用做比較，並評估夫或妻在家帶孩子的意願、金錢和生活壓力後，再做出最適合家庭和孩子的選擇。

假設夫妻都雙薪，也已經找到育兒支援和幫手，但是收入還是無法應付家中開銷怎麼辦？陳怡芬老師指出，那就想辦法增加收入，賺錢方法粗分為以下2個大方向：

開源方法1：用人賺錢

在工作上承擔更大的責任，或是去找待遇更好的工作，甚至是兼職、打工都是增加收入的方式，這是「用人賺錢」的方法。

開源方法2：用錢賺錢

「用錢賺錢」就是投資理財。陳怡芬老師認為，「用人賺錢」同時也要讓自己有些餘錢，讓錢去生錢，就像磁鐵一樣，去吸一些磁石進來。小資家庭可考慮用「定期定額買基金」的方式投資，門檻和風險都低，每個月最低3,000元便能進場，不但可強迫自己儲蓄，長期下來所產生的收益和報酬率也比定存高。陳怡芬老師分析，選擇定期定額基金的訣竅，在於挑選市場波動大，但長期趨勢是往上走的基金，因為如果波動不大，也不會創造獲利空間。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年6月號。

＊更多即時育兒資訊： 【嬰兒與母親】官方網站