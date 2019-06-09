寶寶需要吃手指食物嗎？ 原來要這樣吃才對！

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

什麼是手指食物？寶寶何時可以開始吃手指食物？吃手指食物有哪些好處？如何避免寶寶被手指食物噎到？寶寶吃手指食物，爸媽必須注意哪些原則？

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什麼是手指食物？

陳映廷醫師表示，任何能用手拿起來吃、適合手抓，讓孩子可以練習自行用餐、練習一口量的食物，都算是手指食物。食物的性狀最好軟一點、容易吞食，尺寸大約為寶寶的手指大小（符合寶寶可拿起的大小）。坊間嬰兒米餅、嬰兒餅乾設計上大多在口中溶化得比較快、容易拿取，也算是手指食物。

何時可以開始吃手指食物？

4~6個月開始吃副食品；6～9個月可以開始嘗試吃手指食物。但因人而異，必須依據寶寶的行為能力而定。當寶寶具備「自己坐得穩。坐著時，雙手可空出來抓握食物、不需要支撐身體的重量」的能力，才能開始嘗試吃手指食物。

如果寶寶仍然只會躺或坐不穩，建議先暫時不要給予手指食物。當寶寶開始吃手指食物時，建議大人與寶寶同桌共食，大人可以觀察寶寶進食的狀況。當寶寶的年齡超過9個月以上時，仍可繼續吃手指食物；但如果寶寶已經滿9個月，卻仍然無法「自己坐得穩、坐著時手不用撐地、可騰出手來吃東西」，則有可能是發展遲緩的警訊，建議請醫師確認。

吃手指食物有哪些好處？

1.有助於促進感覺統合，寶寶自己用手抓食物來吃，更可感覺到食物的質地、味道、型態、溫度…等。

2.可練習抓握，也能訓練手眼協調（看→拿）。

3.幫助口腔肌肉訓練，練習咀嚼，有助於吞嚥功能更加協調。

4.寶寶自己吃食物，較有成就感、也有自主性，心理層面有助於自信心的建立。

一定要讓寶寶吃手指食物嗎？

並非一定要讓寶寶吃手指食物，但吃手指食物的好處很多。如果一直只讓寶寶吃泥狀食物、沒有隨著寶寶的年齡增長與能力增進而稍微改變食物的性狀，往後寶寶比較可能會偏挑食、咀嚼能力不佳，也可能影響到手眼協調，也容易習慣依賴大人餵食。

吃手指食物，不會被噎到嗎？

「擔心寶寶吃手指食物會噎到」，的確是許多爸媽共同的問題與擔憂。陳映廷醫師說明，首先要先解釋一下，「噎到」與「嗆到」的意思不太相同。所謂「噎到」（choking）是指食物進入氣管、阻塞呼吸道，相當危險；而「嗆到」（gagging）則是覺得有異物感、刺激作嘔反應、可能會以咳嗽、作嘔貌表現。

嗆到經常被誤以為是噎到，容易使爸媽相當恐慌，其實偶爾嗆到是正常的現象，尤其當寶寶剛開始接觸固體食物時，就可能會有嗆到咳一下的反應（即使不是固體食物，吃任何食物也都有可能嗆到，因為寶寶的吞嚥功能還不成熟）。倘若寶寶嗆到並稍有咳嗽，咳完以後，如果寶寶的食慾、精神都很好，則仍可再進食，通常不用太擔心。

吃手指食物，是否有分不同階段？

吃手指食物建議循序漸進，並隨時觀察寶寶的狀況。

例如：剛開始嘗試吃手指食物時，可先吃類似長方形、方便抓取與性狀較軟爛的食物；隨著年齡增長與能力增進，再逐漸嘗試吃小顆粒食物，但爸媽一定要看著寶寶吃；大約1歲開始，也可以讓寶寶自己嘗試獨立吃飯，比方用湯匙吃飯、或用手抓著吃，也可考慮使用學習杯飲水。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年6月號。

＊更多即時育兒資訊： 【嬰兒與母親】官方網站