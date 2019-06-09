親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

林志玲、AKIRA婚後3日首發聲 齊發蜜月甜蜜文

寶寶需要吃手指食物嗎？ 原來要這樣吃才對！

2019-06-09 15:13嬰兒與母親

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

什麼是手指食物？寶寶何時可以開始吃手指食物？吃手指食物有哪些好處？如何避免寶寶被手指食物噎到？寶寶吃手指食物，爸媽必須注意哪些原則？

分享

什麼是手指食物？

陳映廷醫師表示，任何能用手拿起來吃、適合手抓，讓孩子可以練習自行用餐、練習一口量的食物，都算是手指食物。食物的性狀最好軟一點、容易吞食，尺寸大約為寶寶的手指大小（符合寶寶可拿起的大小）。坊間嬰兒米餅、嬰兒餅乾設計上大多在口中溶化得比較快、容易拿取，也算是手指食物。

何時可以開始吃手指食物？

4~6個月開始吃副食品；6～9個月可以開始嘗試吃手指食物。但因人而異，必須依據寶寶的行為能力而定。當寶寶具備「自己坐得穩。坐著時，雙手可空出來抓握食物、不需要支撐身體的重量」的能力，才能開始嘗試吃手指食物。

如果寶寶仍然只會躺或坐不穩，建議先暫時不要給予手指食物。當寶寶開始吃手指食物時，建議大人與寶寶同桌共食，大人可以觀察寶寶進食的狀況。當寶寶的年齡超過9個月以上時，仍可繼續吃手指食物；但如果寶寶已經滿9個月，卻仍然無法「自己坐得穩、坐著時手不用撐地、可騰出手來吃東西」，則有可能是發展遲緩的警訊，建議請醫師確認。

吃手指食物有哪些好處？

1.有助於促進感覺統合，寶寶自己用手抓食物來吃，更可感覺到食物的質地、味道、型態、溫度…等。

2.可練習抓握，也能訓練手眼協調（看→拿）。

3.幫助口腔肌肉訓練，練習咀嚼，有助於吞嚥功能更加協調。

4.寶寶自己吃食物，較有成就感、也有自主性，心理層面有助於自信心的建立。

一定要讓寶寶吃手指食物嗎？

並非一定要讓寶寶吃手指食物，但吃手指食物的好處很多。如果一直只讓寶寶吃泥狀食物、沒有隨著寶寶的年齡增長與能力增進而稍微改變食物的性狀，往後寶寶比較可能會偏挑食、咀嚼能力不佳，也可能影響到手眼協調，也容易習慣依賴大人餵食。

吃手指食物，不會被噎到嗎？

「擔心寶寶吃手指食物會噎到」，的確是許多爸媽共同的問題與擔憂。陳映廷醫師說明，首先要先解釋一下，「噎到」與「嗆到」的意思不太相同。所謂「噎到」（choking）是指食物進入氣管、阻塞呼吸道，相當危險；而「嗆到」（gagging）則是覺得有異物感、刺激作嘔反應、可能會以咳嗽、作嘔貌表現。

嗆到經常被誤以為是噎到，容易使爸媽相當恐慌，其實偶爾嗆到是正常的現象，尤其當寶寶剛開始接觸固體食物時，就可能會有嗆到咳一下的反應（即使不是固體食物，吃任何食物也都有可能嗆到，因為寶寶的吞嚥功能還不成熟）。倘若寶寶嗆到並稍有咳嗽，咳完以後，如果寶寶的食慾、精神都很好，則仍可再進食，通常不用太擔心。

吃手指食物，是否有分不同階段？

吃手指食物建議循序漸進，並隨時觀察寶寶的狀況。

例如：剛開始嘗試吃手指食物時，可先吃類似長方形、方便抓取與性狀較軟爛的食物；隨著年齡增長與能力增進，再逐漸嘗試吃小顆粒食物，但爸媽一定要看著寶寶吃；大約1歲開始，也可以讓寶寶自己嘗試獨立吃飯，比方用湯匙吃飯、或用手抓著吃，也可考慮使用學習杯飲水。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年6月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

分享

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

年紀不大卻反覆流產？可能是免疫異常惹的禍 小心孕期隱形殺手就在身旁…

2019-06-09 15:12

oops！I fell down 孕期跌倒怎麼辦？不用怕 先看身體是否出現這5種症狀

2019-06-09 15:11

周采詩 下一站‧幸福 Being a mom

2019-06-09 15:10

專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

2019-05-13 10:39

理科太太×先生 理性欣賞孩子的叛逆 科學育兒Easy go！

2019-05-10 14:42

怕血崩、陰道鬆弛想剖腹？ 一次搞懂剖腹產常見迷思&風險

2019-05-10 14:42

6種宵夜食物 孕婦盡量別吃！ 改成這8樣營養低熱量小點心

2019-05-10 14:42

準爸爸必看！陪產學會「這6招」 輕鬆成為產房神隊友！

2019-05-10 14:42

季節交替 Baby又開始打噴嚏、酷酷嗽、眼睛癢 家事達人教妳居家防蟎、抗敏小技巧

2019-04-10 12:28

戒尿布、坐馬桶、穿衣、收玩具… 孩子總說：我不會！哭鬧時用獎勵或處罰可以嗎？

2019-04-10 12:25

掃墓祭祖 這些事一定要注意！ 孕婦、嬰兒去墓地恐招煞？專家帶你秒懂清明禁忌

2019-04-10 12:22

孩子3歲前就要教 兩兒不哭抱、滿月睡過夜！ 竇智孔野獸派教養 堅持原則貫徹愛

2019-04-10 12:21

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11

忙碌育兒生活中 夫妻溝通該不該「有話直說」？

2019-03-13 10:31

母乳親餵還是瓶餵好？「瓶餵轉親餵」與「親餵轉瓶餵」方法詳解

2019-03-13 10:29

3歲蛀牙率6成 只因爸媽做錯這一件事

2019-03-12 08:53

孕婦可安全藥食兩用有哪些？中醫師告訴妳 懷孕後這些食物不要吃！

2019-03-11 07:49

白家綺 永不放棄 幸福就會到來

2019-03-11 07:47

12種嬰幼兒居家意外預防法

2019-02-12 09:17

孕期總是累累der？這樣吃讓妳秒清醒！營養師教戰 提神食物大公開

2019-02-12 09:17

生完好抗拒行房…醫師私授 產後開機4招減緩不適

2019-02-12 09:16

感冒藥吃不好 孩子久咳不癒 竟是這幾種細菌在做怪

2019-02-12 09:15

零負評女神來了 巴鈺享受吧！食尚又歡愉的媽咪人生

2019-02-11 16:10

寶寶常生病 代表免疫力不好嗎？真的嗎？

2019-01-11 15:04

當孩子哭鬧又討抱 爸媽抱不抱？

2019-01-11 15:04

當預產期強碰春節…倒數30天 過年安胎、生產備忘錄

2019-01-11 15:04

冬季保養常犯的這些錯誤 妳中了幾項？

2019-01-11 15:02

馮媛甄 甜心媽咪育兒趣

2019-01-11 13:31
看更多

熱門文章

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

專招千位朋友追蹤的媽媽 讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51

眼皮眼周零缺點 完美打造無敵女神LOOK

2019-06-02 14:12

三顆蛋的三重享受 流瀉而下的金黃蛋汁太晚來就吃不到

2019-06-03 08:58

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

別人流淚誰在笑？ 華為被封殺三星笑哈哈

2019-06-05 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top