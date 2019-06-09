年紀不大卻反覆流產？可能是免疫異常惹的禍 小心孕期隱形殺手就在身旁…

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

30歲的陳小姐過去在27歲時懷上第一胎，原本滿心期待新生命的誕生，卻在懷孕3個月被醫師告知寶寶胎死腹中，之後3年她反覆流產3、4次，做盡一切檢查卻找不到病因，直到一次不孕症門診檢驗免疫功能，她才發現自己原來患有「抗磷脂抗體症候群」，而這正是造成她反覆流產的元兇…

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抗磷脂抗體症候群 孕期隱形殺手

流產有很多可能的原因，包括染色體異常、凝血功能異常、內分泌異常、子宮構造畸形…等。在這之中，屬於免疫疾病的抗磷脂抗體症候群因為較難在懷孕前檢查出來，許多患者都是在一再流產後才發現自己體內潛藏了這麼一個劊子手。

抗磷脂抗體症候群到底是什麼病？為何大多數患者要等到流產以後才會發現自己罹患此病？成功大學醫學院附設醫院內科部風濕科主治醫師吳俊欣解釋，抗磷脂抗體症候群是體內的抗磷脂抗體經由影響凝血系統的抗凝血蛋白、血小板或激化血管內的內皮細胞導致身體處於容易血栓的狀態，簡單來說就是一種由抗磷脂抗體引發的血管栓塞的疾病。

這個疾病的常見症狀為血小板減少、動脈栓塞引發腦中風或心肌梗塞、靜脈栓塞引發肺血管栓塞或下肢靜脈栓塞，其他像自體免疫溶血性貧血、肺動脈高血壓、視網膜中央動脈或靜脈栓塞失明、橫斷性脊髓炎、突發性耳聾…等也都是可能出現的症狀。由於這些症狀不一定會發作，就算發作也不會在外觀出現明顯表現，患者通常很難發現自己罹病。

胎盤栓塞 恐讓寶寶早產、死亡

大里仁愛醫院婦產科主任王文中表示，抗磷脂抗體症候群可說是孕期的「隱形殺手」，由於此症會造成血管栓塞，胎兒一旦無法透過胎盤獲得足夠的氧氣與養分，就會產生子宮內窘迫、生長遲滯、早產、死亡等問題，這也是為什麼罹患此症的孕婦往往容易反覆流產。若曾經發生「連續3次以上懷孕不到10週流產」、「懷孕超過10週卻胎死腹中」、「因為子癇症、子癇前症、胎兒成長遲滯被迫提早讓寶寶出生」等任一種狀況，就要懷疑有可能是抗磷脂抗體症候群在作亂。

藥物控制 可大幅降低懷孕風險

如果發現自己罹病，但是又想要懷孕，有沒有方法可以降低孕期血管栓塞的風險？王文中主任指出，抗磷脂抗體症候群患者在孕期可以透過施打低分子量肝素（LMWH）或服用低劑量的阿斯匹靈（Aspirin）防止血液凝固，阿斯匹靈不只有預防血液凝固的功效，還能降低子癇前症及胎兒成長遲滯的風險，對穩定母嬰健康有相當大的幫助。

不過因為防止血液凝固的藥物容易造成生產出血量過多與產後大出血的問題，36週以後必須停止服用阿斯匹靈，並將低分子量肝素改為一般肝素。除了利用藥物控制病情，每次產檢都必須注意血壓及尿蛋白的狀況，以免血管堵塞演變成子癇前症。由於懷孕後期胎盤功能變差的風險升高，進入第3孕期以後最好每週回診一次確認胎心音變化及胎盤狀況。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年6月號。

＊更多即時育兒資訊： 【嬰兒與母親】官方網站