周采詩 下一站‧幸福 Being a mom

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

從《籃球火》開始走紅的周采詩，在夯劇《我們與惡的距離》中飾演人權律師王赦的妻子，將溫柔堅韌的家庭主婦角色詮釋得絲絲入扣。劇中挺著大肚子的她在殺青後不久也懷孕，寶寶「候里榭」即將在下個月報到。想知道懷孕後的她對母親角色有哪些不一樣的體會？這期封面人物，讓我們跟著周采詩走進準媽媽的內心世界…

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突然「中獎」 老公只說了這句…

「其實第一個發現懷孕的是我養的狗─米拉豬。」周采詩回憶，由於她的經期一直很不規律，當初並不是因為月經遲到才驗孕，而是發現愛犬一直猛聞她的身體。「人家不是說狗狗可以察覺荷爾蒙的變化嗎？我和老公就抱著試試看的心理買了驗孕棒，沒想到一驗之下就發現中了。」

周采詩的老公是獨子，夫妻倆本來就有生小孩的打算，只是覺得時機尚未成熟，所以並沒有積極準備。「當時看到周遭不少朋友都要做人工生殖，想說懷孕應該沒這麼容易，沒想到會突然『中獎』。」過度驚嚇的她當下腦筋一片空白，連忙打電話向好友求救，身旁的老公倒是很淡定，只說了句「喔，有了？明天一起去看醫生。」

為愛犬動胎氣 半夜起床滿腿血

雖然曾經在《我》劇中扮演孕婦，但周采詩說這段經歷對她的幫助並不大。「拍戲頂著假肚子跑來跑去覺得挺有趣，實際懷孕後才發現孕婦承受的身心壓力不是普通的大。」神經大條的她懷孕以後仍牽著愛犬四處趴趴走，甚至會在遛狗時跟著狗跑，結果因此動了胎氣。「當時半夜起床上廁所，剛坐起來就感覺大腿濕濕黏黏，伸手一摸發現滿手都是鮮血。」這次出血一直持續到懷孕滿3個月，為了不讓子宮傷口裂得更嚴重，她不得不躺在床上安胎。周采詩長嘆一口氣「那段時間每天都覺得生不如死。」

怕蟲的母親，為了孩子勇敢親近大自然

剛懷孕就碰到孕婦最害怕的出血，著實給了周采詩一記震撼彈，偏偏這時候她又出現瘋狂孕吐的症狀。「初期吐得很誇張，完全吃不下東西，還有一次吐到嘔血，很怕孩子會長不大。」因為吐得太厲害，胃酸逆流跟著來報到。她曾經睡到一半被胃酸嗆醒，還因為食道被灼傷排出綠色的便便，接二連三的腸胃症狀一直持續到懷孕後期，讓身為吃貨的她大感沮喪；「我本身很愛吃美食，每次人家問我想吃什麼，我隨便就可以說出一百種食物，懷孕期間沒辦法好好吃飯，讓我覺得人生彷彿失去了目標…」

家人快遞獅子頭 連吃6顆超滿足

懷孕期間接連被孕吐、胃酸逆流折磨，周采詩有胃口的時間少之又少，難得浮現食慾，她第一個想到的就是母親做的家常菜。「我媽是瀋陽人，她做的蔥燒排骨、毛豆炒豆干都是北方口味，但台北餐館的北方菜都是大菜，這種家常小炒很難找到。」在遍尋不得的情況下，周采詩決定自己動手做，沒想到她才打電話回家問食譜，隔天就收到媽媽從台中快遞上來親手做的獅子頭。「一早開門看到滿滿一盒獅子頭超感動，一口氣吃了6顆。後來問媽媽，她說這個季節大白菜不好買，跑了好幾個市場才找到，當下覺得能吃到媽媽親手做的菜好幸福。」

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年6月號。

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