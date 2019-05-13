專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

有句廣告台詞是「多喝水沒事、沒事多喝水」，但對腎臟發育尚未成熟的小嬰兒來說，可不是這麼一回事！餵寶寶喝水，除了看年齡，更要控制分量，否則一旦餵寶寶喝太多水，恐怕會讓孩子產生水中毒的危機…

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1歲以下孩子的腎臟就像一個設備俱全但操作技術還不純熟的工廠，雖然該有的配備都有，卻無法發揮完整功能，必須經過2、3年「技術成熟」以後才能正常運作。正因如此，餵寶寶喝水必須特別小心，除了控制水量，也要兼顧水的品質，以免對腎臟造成傷害。

４個月前餵寶寶喝水 恐讓孩子水中毒！

彰化基督教兒童醫院兒童腎臟科主治醫師吳劭彥表示，餵寶寶喝水，時間點很重要。4個月以下的寶寶三餐皆以ㄋㄟㄋㄟ為主食，可以從奶水中獲得足夠的水分，不需要額外喝水，如果在寶寶未滿4個月之前餵水，或在寶寶仍以奶水為主食，副食品吃得不多的情況下餵太多水，寶寶有可能會水中毒（4個月以下的寶寶只要喝300～500cc的純水就可能會水中毒）。水中毒輕則嗜睡、頭痛、嘔吐，重則抽搐、痙攣、昏迷，寶寶甚至有可能會死亡。餵寶寶喝水前一定要先評估寶寶的飲食狀態，以免造成危險。

擔心寶寶水喝不夠？先觀察尿液狀況

寶寶開始攝取副食品以後，可以在奶瓶或學習杯中裝1、200cc的水，在寶寶用完餐或外出活動後餵他喝一點。如果不確定孩子喝的水是否足夠，4個月～1歲可以觀察孩子尿液的份量、顏色及氣味，水分充足的寶寶通常3、4個小時會換一次尿布，尿液顏色為無色、透明或淺黃，並會散發淡淡的尿味。如果寶寶連續3、4個小時都沒有排尿，之後尿尿顏色很深、味道濃又臭，代表水喝得不夠，需要補充更多水分。1～3歲活動量增加，此時要判斷孩子喝的水是否足夠，除了要觀察尿液顏色，也要觀察排便狀況。水喝得夠多的孩子通常會拉出軟條狀的便便，如果孩子的便便比較乾硬，甚至出現便秘的情形，代表水喝得不夠。如果孩子每天喝很多水，便便還是又乾又硬，有可能是消化出了問題，最好趕快到兒童腸胃科檢查。

感冒發燒、咳嗽 才需要額外補水

平常只要根據寶寶排尿排便的狀況彈性調整水量，不用額外補充水分，除非寶寶感冒發燒、劇烈運動或在夏天外出遊玩，才需要另外替寶寶補水。吳劭彥醫師分析，發燒時無感性水分（insensible water loss）流失的量增加，身體需要補充足夠的水分才不至於脫水。感冒咳嗽時喉嚨會紅腫疼痛並分泌大量痰液，需要透過水做為介質來緩解痛感、稀釋痰液，幫助身體將痰咳出來。夏天外出如果不隨時替寶寶補充水分，寶寶恐怕會中暑，出現體溫升高、皮膚發熱發紅乾燥、食慾降低、活動力變差、煩躁不安、哭鬧不休等症狀。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年5月號。

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