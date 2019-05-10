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6種宵夜食物 孕婦盡量別吃！ 改成這8樣營養低熱量小點心

2019-05-10 14:42嬰兒與母親

【編訪撰文／游資芸、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

妳以為孕婦有名正言順「胖」的權利？錯！懷孕後能攝取的熱量與孕前相距不大，若不小心吃太多，不僅日後不好生，也會對母體造成負擔，尤其這6種食物，晚上宵夜不要碰，餓了可改成這8樣健康點心，讓妳孕期更順利。

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孕中後期只須增加300卡熱量

自從懷孕後，晚上肚子好餓，不知不覺越吃越多，可以嗎？親愛的孕媽咪，雖然肚子裡孕育一個小寶貝，但絕對不能攝取太多的熱量喔！亞洲大學附屬醫院營養師施淑惠指出，懷孕初期的建議熱量跟孕前一樣，不須要改變；而中後期開始，每日可增加300大卡熱量，所以可以在早餐、午餐、晚餐後多攝取一道100大卡的點心。而宵夜係指與前一餐間隔1個小時的晚餐後點心，約等於100大卡的熱量，比正餐的量少一點。

三餐吃得夠，宵夜不一定要吃

實際上，如果白天三餐吃得足、熱量夠，宵夜不一定要吃，但若三餐攝食量不多，睡前有點餓，或習慣性不太吃正餐，孕媽咪可吃一點宵夜沒關係。然而，若是日間進食已很多，又接續吃過多宵夜，可能會導致孕媽咪體重過重、胎兒太大，生產時不好生。施淑惠營養師建議，孕媽咪懷孕初期體重增加1至2公斤、中期5公斤、後期5至6公斤即可，若增加幅度能保持在這個範圍內，孕期飲食可繼續正常吃。

晚上想吃宵夜，6種食物不要碰

當然，晚上容易肚子餓，是多數孕媽咪常面臨的難題，施淑惠營養師叮嚀，宵夜最好吃天然、烹調簡單的食物，以免對母體和胎兒造成負擔。

種類1：油炸類：鹽酥雞油炸類食物熱量高、營養價值低，盡量不要吃。

種類2：零食類：洋芋片洋芋片屬於油炸類食物，如果真的很想吃零食，選擇蘇打餅乾相對較健康，但不要挑太鹹的口味，因為懷孕中後期吃得太重口味、太鹹，水份積在體內，容易引起水腫。

種類3：精緻糖類：鳳梨酥甜食如鳳梨酥，十分不建議孕媽咪食用，因為精緻糖類食物對血糖的波動較大，會使血糖快速上升，如果孕婦本身血糖控制較不好，可能有引起妊娠糖尿病的風險。若真的想吃甜食當宵夜，可選擇不加奶油、較不甜的清蛋糕，並搭配一杯牛奶。而奶油多、熱量高的甜食便不適合孕婦。

種類4：含糖飲料：珍珠奶茶含高糖、反式脂肪的珍珠奶茶，孕期應少喝。

種類5：醃漬品食物孕媽咪中後期容易水腫，醃漬品食物的口味較重、較鹹，吃多更容易造成水腫的狀況。

種類6：咖啡因飲品晚上別喝含咖啡因的飲品，除了會讓孕媽咪睡不著外，也會讓寶寶在媽咪肚子裡受到刺激，容易躁動不安。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年5月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

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嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。
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