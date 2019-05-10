怕血崩、陰道鬆弛想剖腹？ 一次搞懂剖腹產常見迷思&風險

【編訪撰文／游資芸、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

根據衛服部統計處的資料，民國106年孕婦選擇剖腹產的比率為35.2%，遠遠超過聯合國建議的10%～15%（根據聯合國報告，只有10%到15%的生產過程必須實施剖腹產），由此可見國人對剖腹產的偏好。許多人選擇剖腹產並不是因為無法自然產，而是認為剖腹產比較安全，並且可以避免生產疼痛、尿失禁、陰道鬆弛…等問題，但這些理由並不全然正確。以下列出6個常見的剖腹產迷思：

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６個剖腹產常見迷思 專家來解答！

迷思1.剖腹產比自然產安全，產後大出血的機率也比較低？

剖腹產的死亡率是自然產的5倍，子宮切除和感染機率是自然產的3倍以上，生產出血量也比自然產多，因此並沒有比自然產來得安全。產後大出血的機率與生產方式並沒有關係，只有一種生產情況會影響產後大出血的機率，那就是「吃全餐」（從自然產改成剖腹產），吃全餐的孕媽咪產後大出血的機率通常會比一般剖腹產的孕媽咪來得高。雖然剖腹產的死亡率、子宮切除及感染機率都比自然產來得高，但因為自然產出現上述情況的比率都很低，在比較基期低的情況下，就算剖腹產出現這些問題的風險高出3～5倍，機率也還是不高

小心！這些狀況容易產後大出血

１. 產婦是易出血體質

２. 產婦血小板數量偏低

３. 胎兒過大

４. 多胞胎

５. 子宮羊水過多

６. 自然產產程遲滯

７. 生產過程使用催產素

迷思2.骨盆較小、較窄，剖腹產會比較安全？

過去曾有人針對骨盆大小進行生產難易度的研究，發現即使骨盆最窄的產婦，也有15%～20%的機率可以順利生產，骨盆最寬的產婦則有15%～20%的機率會難產，換句話說，骨盆的大小與順產與否並沒有絕對的關聯，在沒有實際嘗試自然產之前，不能用骨盆大小來判斷孕媽咪能否順產。提醒媽咪，骨盆是靠關節及韌帶將多塊骨頭連結在一起，生產時骨盆會被撐開，寶寶的頭骨也有足夠的彈性可以改變形狀進入產道，只要在孕期適時控制寶寶的體重，別將寶寶養得太大隻，就可以提高順產機率。

迷思3.剖腹產可以避免產後尿失禁、骨盆變形？

如果是立即性的產後尿失禁，自然產的發生機率的確比剖腹產來得高，這是因為自然產承受的腹壓較大，因而造成骨盆腔受到較大損傷，不過長期來看，剖腹產和自然產造成尿失禁的比率其實差不多。大里仁愛醫院婦產科主任王文中表示，要評估產後是否容易得到尿失禁，得看懷孕期間骨盆腔承受的壓力有多大，以及平常是否常常用到腹部的力量。

一般來說，胎兒太大或多胞胎都會增加骨盆腔的壓力，日常生活中的咳嗽、便秘則會增加腹壓，如果在孕期、產後有上述問題，尿失禁的機率就會增加。至於骨盆變形的問題，王文中主任指出，女性骨盆之所以會在產後變形或疼痛，主要是身體在孕期釋放鬆弛素讓連結骨盆的骨頭分離，和生產方式並沒有關係，因此不用擔心自然產會讓骨盆變形。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年5月號。

＊更多即時育兒資訊： 【嬰兒與母親】官方網站