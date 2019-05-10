理科太太×先生 理性欣賞孩子的叛逆 科學育兒Easy go！

【編訪撰文／游資芸、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

理科太太（陳映彤）感性地說：「即使在談戀愛時，都不太知道愛是怎麼一回事，但有了兒子後，才明白原來愛可以這麼誇張，就是什麼都能給他，怎樣都行！」本期封面人物專訪理科太太與先生（John），帶你看到理科太太的另一面，以及夫妻倆獨特的育兒方式，不可錯過。

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他們引領風潮，卻不隨之起舞

「嗨大家今天過得好嗎？」熟悉的問候聲，理科太太和先生來了！

拍攝當天，理科太太和先生推開攝影棚大門那一刻，彷彿帶進一陣風，她和先生仍是一貫冷靜直率、面無表情地與大家示好，與影片中的他們如出一轍，連笑容都不刻意。這是兩個很真實的人，對他們而言，工作即是生活，生活就是樂趣。在YouTube頻道分享知識型影片竄紅，理科太太一坐定便侃侃而談，聊到拍攝影片的原因，她說：「不希望生產後人生就此停住，想學習新的東西，因此開始拍攝、剪接影片。

對我而言是興趣，是一種創作（creator），因此也不想要被定型為YouTuber；由於不希望自己因為當媽咪被限制，所以拍了影片，現在也不想因為分享影片被限制只能做這樣的創作。」這樣的理科太太，十分自信且迷人，誰說婚後的女人只能有一種樣貌？就算有了孩子，也能讓自己和孩子的人生各自活得精采，她不被任何人或事侷限，同時也包括她自己。

理科夫妻的5個科學育兒方法

理科太太表示，自己當媽咪後，聽了很多關於如何帶小孩的「都市傳說」，有些方法一聽就不太對，於是想以影片方式簡單跟大家解釋。她提及，有些粉絲想跟長輩溝通，可是不希望破壞關係，便會把影片拿給長輩看，問長輩：「您覺得這想法如何？」雖然有時長輩不見得聽得進去，但卻能開啟彼此另一種溝通模式。

父母像園丁一樣對待孩子

她談起自己的教育理念，以比喻來說，假設木匠是一刀一刀地把孩子雕刻成心中想要的形狀，她和先生會希望像園丁照顧花園一樣養孩子，偶爾拔拔雜草，讓孩子在適合的地方自由成長，就會越長越好。理科太太說，對於未來的趨勢，孩子一定比大人更敏感，因為成人大腦在30歲後會變得較難適應外在變化，因為難適應便直覺認為這件事不好，實際上並非如此。「我們所能做的，就是相信孩子，相信他比我們知道自己在幹嘛！」

道德觀是底線

大方向給孩子自主權，但必須教導孩子道德觀，「不可做出傷害別人、傷害自己的事。」理科太太說，建立孩子基礎的道德觀，但不用太刻意的教育方式，如不需要過早逼孩子戒尿布、學上廁所，「若造成孩子壓力，憋尿會影響發展，甚至是日後的性生活。」希望兒子Miles照現在的樣子快快樂樂地成長。

鼓勵孩子，要告訴他做對了哪些事

理科夫妻會用正向的話語來鼓勵Miles，但誇獎時會特別說明，他做了哪些事，讓他們覺得很驕傲，「告訴他為何他好棒，而不是天生就這麼棒！」

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年5月號。

＊更多即時育兒資訊： 【嬰兒與母親】官方網站