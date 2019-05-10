親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
康健
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

韓國瑜你太超過了！韓粉：連澄清湖旁小路都變這樣

專坑外國學生？法國大學漲價的「學店大辯」

理科太太×先生 理性欣賞孩子的叛逆 科學育兒Easy go！

2019-05-10 14:42嬰兒與母親

【編訪撰文／游資芸、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

理科太太（陳映彤）感性地說：「即使在談戀愛時，都不太知道愛是怎麼一回事，但有了兒子後，才明白原來愛可以這麼誇張，就是什麼都能給他，怎樣都行！」本期封面人物專訪理科太太與先生（John），帶你看到理科太太的另一面，以及夫妻倆獨特的育兒方式，不可錯過。

分享

他們引領風潮，卻不隨之起舞

「嗨大家今天過得好嗎？」熟悉的問候聲，理科太太和先生來了！

拍攝當天，理科太太和先生推開攝影棚大門那一刻，彷彿帶進一陣風，她和先生仍是一貫冷靜直率、面無表情地與大家示好，與影片中的他們如出一轍，連笑容都不刻意。這是兩個很真實的人，對他們而言，工作即是生活，生活就是樂趣。在YouTube頻道分享知識型影片竄紅，理科太太一坐定便侃侃而談，聊到拍攝影片的原因，她說：「不希望生產後人生就此停住，想學習新的東西，因此開始拍攝、剪接影片。

對我而言是興趣，是一種創作（creator），因此也不想要被定型為YouTuber；由於不希望自己因為當媽咪被限制，所以拍了影片，現在也不想因為分享影片被限制只能做這樣的創作。」這樣的理科太太，十分自信且迷人，誰說婚後的女人只能有一種樣貌？就算有了孩子，也能讓自己和孩子的人生各自活得精采，她不被任何人或事侷限，同時也包括她自己。

理科夫妻的5個科學育兒方法

理科太太表示，自己當媽咪後，聽了很多關於如何帶小孩的「都市傳說」，有些方法一聽就不太對，於是想以影片方式簡單跟大家解釋。她提及，有些粉絲想跟長輩溝通，可是不希望破壞關係，便會把影片拿給長輩看，問長輩：「您覺得這想法如何？」雖然有時長輩不見得聽得進去，但卻能開啟彼此另一種溝通模式。

父母像園丁一樣對待孩子

她談起自己的教育理念，以比喻來說，假設木匠是一刀一刀地把孩子雕刻成心中想要的形狀，她和先生會希望像園丁照顧花園一樣養孩子，偶爾拔拔雜草，讓孩子在適合的地方自由成長，就會越長越好。理科太太說，對於未來的趨勢，孩子一定比大人更敏感，因為成人大腦在30歲後會變得較難適應外在變化，因為難適應便直覺認為這件事不好，實際上並非如此。「我們所能做的，就是相信孩子，相信他比我們知道自己在幹嘛！」

道德觀是底線

大方向給孩子自主權，但必須教導孩子道德觀，「不可做出傷害別人、傷害自己的事。」理科太太說，建立孩子基礎的道德觀，但不用太刻意的教育方式，如不需要過早逼孩子戒尿布、學上廁所，「若造成孩子壓力，憋尿會影響發展，甚至是日後的性生活。」希望兒子Miles照現在的樣子快快樂樂地成長。

鼓勵孩子，要告訴他做對了哪些事

理科夫妻會用正向的話語來鼓勵Miles，但誇獎時會特別說明，他做了哪些事，讓他們覺得很驕傲，「告訴他為何他好棒，而不是天生就這麼棒！」

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年5月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

分享

嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

怕血崩、陰道鬆弛想剖腹？ 一次搞懂剖腹產常見迷思&風險

2019-05-10 14:42

6種宵夜食物 孕婦盡量別吃！ 改成這8樣營養低熱量小點心

2019-05-10 14:42

準爸爸必看！陪產學會「這6招」 輕鬆成為產房神隊友！

2019-05-10 14:42

季節交替 Baby又開始打噴嚏、酷酷嗽、眼睛癢 家事達人教妳居家防蟎、抗敏小技巧

2019-04-10 12:28

戒尿布、坐馬桶、穿衣、收玩具… 孩子總說：我不會！哭鬧時用獎勵或處罰可以嗎？

2019-04-10 12:25

掃墓祭祖 這些事一定要注意！ 孕婦、嬰兒去墓地恐招煞？專家帶你秒懂清明禁忌

2019-04-10 12:22

孩子3歲前就要教 兩兒不哭抱、滿月睡過夜！ 竇智孔野獸派教養 堅持原則貫徹愛

2019-04-10 12:21

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11

忙碌育兒生活中 夫妻溝通該不該「有話直說」？

2019-03-13 10:31

母乳親餵還是瓶餵好？「瓶餵轉親餵」與「親餵轉瓶餵」方法詳解

2019-03-13 10:29

3歲蛀牙率6成 只因爸媽做錯這一件事

2019-03-12 08:53

孕婦可安全藥食兩用有哪些？中醫師告訴妳 懷孕後這些食物不要吃！

2019-03-11 07:49

白家綺 永不放棄 幸福就會到來

2019-03-11 07:47

12種嬰幼兒居家意外預防法

2019-02-12 09:17

孕期總是累累der？這樣吃讓妳秒清醒！營養師教戰 提神食物大公開

2019-02-12 09:17

生完好抗拒行房…醫師私授 產後開機4招減緩不適

2019-02-12 09:16

感冒藥吃不好 孩子久咳不癒 竟是這幾種細菌在做怪

2019-02-12 09:15

零負評女神來了 巴鈺享受吧！食尚又歡愉的媽咪人生

2019-02-11 16:10

寶寶常生病 代表免疫力不好嗎？真的嗎？

2019-01-11 15:04

當孩子哭鬧又討抱 爸媽抱不抱？

2019-01-11 15:04

當預產期強碰春節…倒數30天 過年安胎、生產備忘錄

2019-01-11 15:04

冬季保養常犯的這些錯誤 妳中了幾項？

2019-01-11 15:02

馮媛甄 甜心媽咪育兒趣

2019-01-11 13:31

瑞莎—寶貝 我們一起放膽飛

2018-12-10 08:58

學會拉梅茲呼吸 順產&減痛一次到位

2018-12-10 08:56

備戰流感必學！醫師教你寶寶卡痰、鼻涕正確作法

2018-12-10 08:55

網路上搜尋率相當高的疾病 不可不慎！

2018-12-10 08:53

喝母乳會長痘痘？原來之前都誤會了

2018-12-10 08:50
看更多

熱門文章

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top