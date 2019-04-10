季節交替 Baby又開始打噴嚏、酷酷嗽、眼睛癢 家事達人教妳居家防蟎、抗敏小技巧

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

「哈啾！哈啾！」每逢換季，寶寶過敏症狀就開始發作，看在爸媽眼裡好心疼。家事達人陳安祺老師特別整理出8個防蟎、抗敏的清潔原則。在春天來臨之際，讓我們一起改造居家環境，打造一個寶寶能夠自在呼吸、玩耍的空間！

做對8件事 寶寶不再打噴嚏、酷酷嗽

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選擇防蟎材質的寢具

如果寶寶過敏較嚴重，不妨換上具有防蟎效果的寢具。使用防蟎寢具再搭配除濕機將室內濕度控制在50%，可有效減少塵蟎。如果每次換床單被套總是棉絮、細塵滿天飛，可以改用捲起的方式更換，或在更換前先使用除塵蟎機。

兩週洗一次寢具

寶寶每天睡覺都會與枕頭、被子親密接觸，這些寢具至少兩個禮拜就要洗一次。家事達人陳安祺表示，枕頭套、被套、床套最好用大型洗衣機水洗，洗完再日照晾乾或用烘衣機烘乾，烘乾溫度建議設定在50度～60度，怕變形也可以低溫長時間烘乾，但要確保完全乾燥才不會孳生塵蟎。

衣櫃定期除濕

放衣服的衣櫃、衣物間應定期除濕，特別是木質衣櫃更要勤勞除濕。想讓衣服保持乾燥，可在曬乾後用熨斗燙過一遍。但不要用蒸氣熨斗，以免水氣附著在衣服上。

徹底清除衣物棉絮

皮膚過敏、異位性皮膚炎的寶寶通常會穿純棉衣物，但棉質衣物普遍較厚，不僅不易乾燥，棉絮也會比較多，洗完最好搭配除濕機晾乾，並用除塵滾輪徹底清除棉絮。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年4月號。

＊更多即時育兒資訊： 【嬰兒與母親】官方網站