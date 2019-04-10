戒尿布、坐馬桶、穿衣、收玩具… 孩子總說：我不會！哭鬧時用獎勵或處罰可以嗎？

【編訪撰文／游資芸、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

面對孩子拒絕學習生活自理、無理取鬧時，父母心中總有天使和惡魔在拔河：「他還個是孩子，我要包容！」、「從小就要教，不然永遠學不會！」，其實孩子的認知發展有進程，用對方法，親子相處就能更容易。

隨著清明節即將到來，不少長輩都會耳提面命「不能帶小孩到墓地，否則孩子會中邪！」、「懷孕就待在家裡好好養胎，去掃墓小心流產！」到底孕婦和嬰兒能不能去掃墓？我們請民俗專家帶讀者了解清明節的相關習俗，一次掌握與媽咪&寶寶有關的禁忌與做法！

正向，是溫和堅定的教養態度

0至6歲是孩子情緒發展的重要時期，從寶寶出生開始，父母便要用正向態度對待孩子，讓彼此關係更緊密，進而建立穩定的依附關係。高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神科主治醫師劉黛玲解釋，正向是指溫和堅定去處理孩子的行為，他知道自己做得好會被肯定，較能建立正向的自我認同和自我價值，並能尊重別人、對自己行為負責任，且具有解決問題的能力。

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正向教養3原則，從小起步走

正向教養是有方法的，劉黛玲醫師表示，實行正向教養，把握3原則：

先跟孩子建立好感情再管，教當孩子哭鬧時，想要處理他的行為問題，必須與他先有情感上的交流和互動，孩子才有可能感到被理解，進而聽進去大人說的話；因此，不管是幼兒、學童、青少年，只要與孩子關係夠好，父母管教相對容易。

溝通原則：3歲內先安撫轉移、3歲後講道理，孩子認知能力是階段式成長，一般大約到3歲左右，孩子才能理解等待、輪流等規則。3歲內孩子哭鬧時，應該先嘗試安撫情緒，等緩和過後，再按照他能理解的方式去解釋；如果還是聽不懂，就試著轉移孩子注意力。當孩子到了3歲以上，可慢慢理解一些規則，再跟孩子講道理並調整行為。

父母的管教要一致，每次管教孩子時父母雙方都要立場一致、堅定地告訴孩子：做這件事有什麼行為和後果，絕不能這一次睜一隻眼、閉一隻眼，下一次卻變得很嚴格，這會讓孩子抓不到行為的準則。

父母心態要先正面，才能引導孩子

雙和醫院精神科主治醫師林宜正補充，正向教養的核心意涵，在於親子互動良好，再用正面的方式鼓勵孩子；當孩子犯錯時，不是責罵或處罰他，而是讓孩子冷靜後進行溝通。

正向教養最基本的做法，是父母對自己先具有正向態度，才能正向去引導孩子。如果父母無法正面處理自己的情緒，諸如工作上的壓力、夫妻相處，都用冷戰、指責他人的態度，而不是討論之類的方式，便無法正向處理孩子狀況。反之，透過以身作則的正向教養，可讓孩子願意與父母合作，並學習自己幫助自己，情緒也會更穩定。

給父母正向教養的4道練習題

正向教養不是紙上理論或只是一句口號，必須透過更多練習在生活裡實踐，快來看看怎麼做吧！

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年4月號。

＊更多即時育兒資訊： 【嬰兒與母親】官方網站