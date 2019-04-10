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掃墓祭祖 這些事一定要注意！ 孕婦、嬰兒去墓地恐招煞？專家帶你秒懂清明禁忌

2019-04-10 12:22嬰兒與母親

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

隨著清明節即將到來，不少長輩都會耳提面命「不能帶小孩到墓地，否則孩子會中邪！」、「懷孕就待在家裡好好養胎，去掃墓小心流產！」到底孕婦和嬰兒能不能去掃墓？我們請民俗專家帶讀者了解清明節的相關習俗，一次掌握與媽咪&寶寶有關的禁忌與做法！

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清明節是接在農曆春節、元宵節後面的重大節日，也是長輩們特別重視的日子。雖然隨著時代變遷，許多清明節的傳統習俗已經式微，但仍有不少禁忌流傳下來，比如「不能讓孕婦、嬰兒到墓地」、「嫁出去的女兒不能回娘家掃墓」等等。我們請民俗專家帶讀者了解這些禁忌的出發點及現代做法，並說明掃墓需要準備的用品與正確流程。在慎終追遠之際，趁機認識老祖宗所傳下來的智慧吧！

掃墓時辰 最好挑光線充足的白天

清明屬於二十四節氣之一，日期在冬至後第105天，通常落在陽曆4月5日或其前後一天。清明掃墓是漢人民間文化的重要習俗之一，但各地漢人（廣義的漢人因語言及習俗差異可分為漳州人、泉州人與客家人）掃墓的時間點不盡相同，也不一定會選在清明節這一天。有一說是漳州人偏好在農曆三月初三掃墓，泉州人會在清明當天掃墓，客家人則會在春節或元宵之後到清明之間選一天掃墓。現代人因為工作忙碌，多半會在農曆三月初三到清明之間與家族成員商量一個彼此方便的時間掃墓，順便避開三月初三或清明掃墓的人潮。

關於掃墓的最佳時辰，民間有一種說法是早上5點～7點為佳，但這不是絕對。若不是特別重視時辰，其實在太陽下山之前都可以掃墓。不過因為清明時節常會下雨，墓地在雨後容易泥濘濕滑，若天色較暗，很容易在祭祀過程中絆倒或滑跤，在光線充足的時候去掃墓相對比較安全。

金銀紙、雞鴨蛋、魷魚乾 必備祭品

前面提到各地漢人掃墓的時間點各有不同，其實不同族群之間準備的祭品也有相當大的差異。以墓紙來說，漳州人多採用黃色古仔紙，泉州人會用紅、黃、藍、綠、白的五色紙，客家人則會用黃色古仔紙和銀紙來驅邪除煞。祭拜飯食的部分，漳州人和泉州人會準備三牲或五牲、飯菜、湯圓，客家人則會額外準備雞、蟻粄（鼠麴草做成的粿）、紅粄和發糠；雞的啼叫聲象徵子孫可以揚眉吐氣。各地漢人共同會攜帶的用品有祭拜用的蠟燭、香、金銀紙、酒、雞蛋、鴨蛋和魷魚乾，以及鋤頭、鋤草刈刀等清理墓地的工具。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年4月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

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嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。
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